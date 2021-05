Letanovská po odchode od Remišovej vstúpila do novej strany

Novou posilou mimoparlamentnej strany Spolu bude Andrea Letanovská. Na tlačovej konferencii to oznámil predseda strany Juraj Hipš. Letanovská len minulý týždeň v piatok oznámila svoj odchod z vládnej strany Za ľudí.

V strane Spolu vidí Letanovská priestor pre víziu lepšie fungujúceho zdravotníctva zameraného na pacienta. Chce byť súčasťou rozumnej a odbornej alternatívy voči chaosu, ktorý tu podľa nej vládol za posledný rok, ale aj alternatívy voči predchádzajúcim vládam. Upozornila na nízku dôveru občanov. „Predstavy o vláde slušných a kompetentných ľudí, ktorí si dokážu nielen získať, ale aj udržať dôveru voličov, sa nenaplnili,“ pripomenula Letanovská.

Predseda strany Spolu Juraj Hipš povedal, že Letanovskej konštruktívna kritika vo vládnej koalícii nenašla podporu.

Bývalá poslankyňa, ktorá pôsobí ako lekárka, o odchode od Veroniky Remišovej informovala na sociálnej sieti. Strana podľa nej nenaplnila potenciál na to, aby bola reprezentantom slušnosti, odbornosti a kultivovanej politiky. Nepáči sa jej ani to, ako stranu vedie predsedníčka Remišová.

Remišová podľa Letanovskej nedokázala uchopiť a rozvíjať odkaz zakladateľa strany. „V celom jej pôsobení bolo mnoho zaváhaní a neschopnosť zaujať jasný, zrozumiteľný a zásadový postoj, ktorý by reprezentoval postoje väčšiny kľúčových osobností poslaneckého klubu a predsedníctva, kulminovala počas koaličnej krízy zo začiatku marca tohto roku,“ skonštatovala.

Kritika aj pre Kolíkovú

Exposlankyňa, ktorá o poslanecký mandát prišla po tom, ako sa do NR SR vrátil Vladimír Ledecký, a doterajšia členka predsedníctva strany kritizovala Remišovú aj za jej reakciu pri kauze ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej, ktorú otvorila opozícia. Predsedníčka strany sa Kolíkovej podľa nej zastala „veľmi vlažne, neskoro, akoby nútene, a tým ju nemilosrdne predhodila nielen opozícii, ale aj krvilačným koaličným partnerom“. Správanie Remišovej označila za „poslednú kvapku“. „Môj pohár schopnosti akceptácie absurdity a nečistoty politiky pretiekol a už ďalej nebude Veronika Remišová a zvyšok vlády jednať aj v mojom mene,“ deklarovala.

Stranu Za ľudí mrzelo, že Letanovská odišla práve v čase, keď strana a ministerka Kolíková čelila najväčším útokom zo strany opozície. „Predsedníčka strany Veronika Remišová do ničoho neinvestovala toľko energie v rámci koalície ako do presadzovania agendy v oblasti spravodlivosti, aj keď medzi koaličnými partnermi to nebolo jednoduché. Andrei Letanovskej prajeme v jej ďalšom pôsobení veľa úspechov,“ uviedli v stanovisku.

Zo strany Za ľudí odišli nedávno aj poslanci Miroslav Kollár a Tomáš Valášek.