333 eur. Kollár ich pre svoje deti nechce, Heger hovorí o vláde prosperity

Tesne pred hlasovaním poslancov o pomoci rodinám s deťmi, ktoré navrhovali nezaradení poslanci okolo Petra Pellegriniho, prišla koalícia s vlastným návrhom. Bývalého premiéra nielen predbehla, ale aj pošle o trošku viac peňazí rodinám. V prvom kole však len tým, ktoré sú v hmotnej núdzi. Pomoc by po roku od začiatku pandémie malo dostať 45 693 detí.

Parlament mal v stredu podvečer hlasovať o návrhu nezaradených poslancov z Hlasu, aby štát poslal pandemických 300 eur každému dieťaťu. Vláda však prerušila rokovanie, zišla sa koaličná rada a lídri a predsedovia štyroch poslaneckých klubov oznámili, že pošlú každému dieťaťu, ktorého rodina je v hmotnej núdzi, sumu 333 eur.

„Sme vláda obnovy a prosperity, sme koalícia obnovy a prosperity,“ začal premiér Eduard Heger (OĽaNO) s tým, že riešenie, ako pomôcť rodinám s deťmi, hľadala koalícia dlho. Za sumu 333 eur na deti z rodín v hmotnej núdzi sa poďakoval ministrovi financií a ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny.

Jana Žitňanská, šéfka poslaneckého klubu Za ľudí, tiež prízvukovala, že pomocou pre rodiny sa v koalícii zaoberali dlhší čas. Je však rada, rovnako ako jej kolegyňa z klubu SaS Anna Zemanová, že sa riešenie našlo.

Môže za to Sme rodina?

Koaliční partneri v podstate nechali víťazstvo za príspevok pre deti na pleciach hnutia Sme rodina. Jeho šéf a predseda parlamentu Boris Kollár pripomenul, že v čase vrcholiacej koaličnej krízy práve jeho hnutie nemalo personálne požiadavky na výmeny ministrov, ale žiadalo jednorazovú pomoc rodinám a matkám s deťmi. „To mi bolo odsúhlasené na koaličnej rade a teraz sme sa dohodli, akým spôsobom to spustíme,“ pokračoval Kollár.

Aby predišiel otázkam, či predsa len nechcela koalícia predbehnúť Pellegriniho, Kollár vysvetľoval, že „jedného dňa v nejakej televíznej debate povedal, že ak by to táto vláda neurobila, podporí aj návrh opozície“.

„Ale to je na dlhé lakte, rodiny by dlho čakali na túto sumu,“ objasňoval Kollár. „Vláda sa uzhodla a koaličná rada tiež, že sa podporia rodiny väčšou sumou a najnúdznejším bude pomoc vyplatená takmer okamžite, do leta,“ dodal.

Aby nemusela koalícia meniť zákon a prípadne návrh posielať do parlamentu, dohodla, že rodiny s deťmi dostanú pomoc na trikrát. Do úvahy sa pritom bude brať sociálna situácia konkrétnych rodín.

„Návrh pána Pellegriniho je plošný, ale pri všetkej úcte, prečo by mali Počiatkove deti dostávať tristoeurovú podporu? Prečo by ju mali Kollárove deti dostávať?“ obrátil predseda parlamentu pozornosť na sociálne postavenie bývalého ministra za stranu Smer Jána Počiatka a na svoje vlastné.

„Ja si to nezaslúžim. Ja mám dobrý poslanecký plat, podnikám, mám aj odtiaľ dividendy,“ priznal sa verejne Kollár k tomu, že ako poslanec Národnej rady podniká. A vďaka jeho príjmom si jeho deti nezaslúžia pomoc od štátu. „Veď ja by som dostal tritisíc eur,“ pokračoval v úprimnosti predseda parlamentu s odkazom na svoj väčší počet detí s rôznymi partnerkami.

Druhá vlna v septembri a októbri

Minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) vysvetľoval, že v koalícii premýšľali, ako čo najrýchlejšie vyplatiť pomoc a nemeniť pritom žiaden zákon. Podľa neho do začiatku leta dostane po 333 eur 45 693 detí z rodín, ktoré sú v hmotnej núdzi. Krajniak spresnil, že tento údaj o počte detí pochádza z marca tohto roka.

Na jeseň by mali peniaze dostať ďalšie dve skupiny. „Pomoc bude odstupňovaná podľa miery ohrozenia pandémiou,“ zdôraznil Krajniak. Podľa neho v druhej vlne dostane pomoc 147 653 detí z rodín, ktorých príjem nedosahuje 1,5-násobok životného minima. V tretej vlne to bude 203 270 detí z rodín s príjmom do dvojnásobku životného minima. V súčasnosti je výška životného minima na jednu plnoletú osobu stanovená na 214,83 eura, na neplnoleté dieťa 98,08 eura.

„Ale na to potrebujeme zmeniť legislatívu, aby sme mohli túto pomoc vyplatiť. Príde preto v septembri, v októbri,“ dodal Krajniak.

Aj podľa neho je nefér pomáhať tým, ktorí si vedia poradiť v čase pandémie aj bez pomoci štátu.

Podľa Pellegriniho je vládny návrh výsmechom. Pripomenul, že Hlas chcel pomôcť každému dieťaťu sumou tristo eur. Koalícia podľa neho pomôže namiesto milióna približne len 45-tisíc deťom.

