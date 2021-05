Svedok potvrdil, že Sebinka oživovali asi hodinu po zástave dýchania i srdca

V januári 2017 ho do nej prijali s podozrením na cukrovku. Podľa lekára Marka Ď., ktorý chlapčeka resuscitoval, prístroje zaznamenali zástavu dýchania a akcie srdca asi hodinu pred príchodom jeho resuscitačného tí­mu.

Manželom Sebinkovcom (po smrti synčeka si zmenili meno) sa pred necelými tromi mesiacmi narodilo v poradí už tretie dieťa, no prípad úmrtia ich prvorodeného synčeka Sebastiána nie je stále uzatvorený. Hlavné pojednávanie so štvoricou obžalovaných žien, dvomi lekárkami a dvomi sestrami, pokračovalo výpoveďami troch ľudí. Lekárky Silvia L. a Silvia M. na pojednávanie prišli, zdravotné sestry Ingrid. S a Marianna H. dali súhlas na konanie v ich neprítomnosti. Obžalované sú z prečinu usmrtenia.

Muž, ktorý resuscitoval

Resuscitáciu chlapčeka opisoval lekár Marek Ď., ktorý vypovedal ako prvý. Podľa jeho slov prišli na oddelenie detskej JIS po nočnom telefonáte, že ich potrebujú pri resuscitácii asi štvorročného chlapčeka. V tom čase mal resuscitačnú službu na oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny.

„Spolu so sestričkami sme okamžite išli na miesto resuscitácie, pričom už prebiehala resuscitácia personálom kliniky,“ vypovedal na súde. Išlo o nepriamu masáž srdca a predychávanie dieťaťa ambuvakom. Sebastián nemal podľa lekára akciu srdca, nedýchal a mal široké zrenice. Podľa štandardných postupov ho oživovali približne 5 až 10 minút. Asi do piatich minút došlo k obnoveniu krvného obehu a chlapca napojili na pľúcnu ventiláciu.

Najzásadnejšie vyjadrenie sa týkalo záznamov na monitorovacom zariadení, ktoré sledovalo stav malého pacienta. „Zistil som, že na monitore bola zaznamenaná zástava dýchania a akcie srdca asi hodinu pred naším príchodom,“ pokračoval Marek Ď. Lekár nevedel odpovedať na otázku prokurátora, prečo ich k resuscitácii volali až po hodine. Čím skôr sa podľa neho začne s resuscitáciou, tým lepší je jej výsledok.

Podľa jeho výpovede neexistuje jednoznačný štandard, v akom časovom intervale má dôjsť k povolaniu lekárov na oddelenie, na ktorom treba vykonať resuscitáciu. Neskôr priebeh resuscitácie analyzovali a dospeli k záveru, že zástava dýchania a srdca súviseli s metabolickým rozvratom vnútorného prostredia dieťaťa. Nepamätal si, či zvukové alarmy monitorovacieho zariadenia vydávali zvuk.

Z obvinenej svedkyňa

Na lavici svedkov sa ocitla aj Mariana Č., ktorá pôvodne patrila k obvineným. Neskôr jej obvinenie zrušili. Práve ona 30. januára 2017 prijímala Sebastiána na detskej JIS. Na oddelení sa zaúčala. V tom čase tam pôsobila asi mesiac ako lekár bez špecializácie, pracovala pod dohľadom iných lekárov. Nastavovanie či zmenu liečby nemala v kompetencii. Celkovo pracovala v nitrianskej nemocnici dva mesiace.

Anton Staněk, právny zástupca Sebinkovcov, sa jej pýtal na rukou dopísanú poznámku k tlačenej prijímacej správe, ktorú vyhotovila. Poznámka znela: monitoring vitálnych funkcií a neurologického stavu kontinuálne. Mariana Č. vysvetľovala, že dopisovanie rukou je bežný postup. „V prípade prijímacej správy môže ísť buď o autokorektúru…, alebo môže ísť o korektúru nadriadeného, keď sa lekár zaúča,“ ozrejmila.

Potvrdila, že poznámku tam dopísala po tom, čo si dohliadajúca lekárka (obžalovaná Silvia L.) zbežne prečítala jej správu a nadiktovala jej ešte danú vetu. Spresnila, že poznámka patrí k časti, ktorá sa týka naordinovaného postupu. To znamená, že dieťa malo byť neustále monitorované. S jeho resuscitáciou sa pritom začalo asi hodinu po zástave dýchania a srdca.

Predmetom otázok bola aj zabielená časť v predtlačenom zdravotnom zázname, ktorému sa hovorí „plachta“. Používa sa pre pracoviská JIS a ARO. Na zabielenom mieste, ktoré sa týkalo zreníc, bola dopísaná glykémia. Mariana Č. vypovedala, že v nemocnici bola svedkom toho, ako si zdravotná sestra zobrala viacero takýchto prázdnych hárkov, ktoré ešte neboli určené pre žiadneho pacienta. Videla, ako nejakú kolónku prelepila a namiesto toho tam vpísala inú.

„Tým pádom všetci pacienti, ktorí boli v tom čase na oddelení, mali takto zabielený záznam,“ povedala Mariana Č. V tom čase to podľa nej robili všetky sestry, no nevedela na čí pokyn. Jedna z obžalovaných, exprimárka Silvia L., reagovala, že nemá vedomosť o tom, že by niekto niečo zabieloval zámerne. „Je pravda, že dlhé roky, keď tam boli iní primári, sa glykémie značili do novovytvorenej kolónky práve tam, kde to bolo zabielené,“ spresnila. Dôvodom podľa nej je, že samostatná kolónka pre glykémiu sa tam nenachádza.

Podotkla, že tlačivo je jednotné pre JIS aj ARO, ktoré sú však vo svojej činnosti odlišné. „Táto plachta obsahuje množstvo parametrov, ktoré sa na bežnej jiske nezaznamenávajú. Ide o parametre určené pre ARO, u ktorých je potrebné pravidelne vyhodnocovať napríklad gcs skóre a zrenice,“ dodala na záver.

Veľa otázok

Podľa Staněka je zrejmé, že už v prijímacej správe bolo zaznamenané, že nepretržite treba sledovať neurologický stav a vitálne funkcie dieťaťa. „Je nepochopiteľné a zatiaľ nepreukázané, z akého dôvodu sa tak nestalo, napriek tomu, že to bolo hodnotené ako terapeutický záver, niečo ako naindikovaná liečba.“

Pri tomto type diagnózy sa podľa neho nestane náhodou a zrazu, že dieťa prestane dýchať a prestane mu biť srdce. „Je to stav, ktorý sa nejakým spôsobom vyvíja. Preto sú namieste otázky, z akého dôvodu nedošlo k identifikovaniu, že zdravotný stav speje do štádia, ktoré vedie k zástave dýchania a srdcovej činnosti. Keď k takému stavu nakoniec dôjde, je nepochopiteľné, že o tomto nie sú akustické záznamy z monitorov,“ dodal právny zástupca rodiny.

Stav Sebastiána sa zhoršil už po niekoľkých hodinách od hospitalizácie. To, že sa s ním niečo deje, si všimla jeho mama. V tom čase bola pri ňom. Prístroje, ktoré ho mali monitorovať, však podľa nej nič nesignalizovali. Nepomohlo už ani oživovanie a prevoz chlapčeka do Bratislavy, kde lekári potvrdili mozgovú smrť. Zomrel v dôsledku opuchu mozgu.