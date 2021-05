Anketa medzi odborníkmi: Uvoľňuje sa krajina priskoro?

Zuzana Krištúfková, epidemiologička:

Za súčasnou podobou automatu je veľa práce celého konzília odborníkov, ktorí na ňom pracovali vo svojom voľnom čase a zadarmo. Odporúčala by som, aby si ľudia uvedomili, že opatrenia, ktoré platia, slúžia na ochranu ich zdravia a nemali by premýšľať nad tým, ako ich budú obchádzať.

Nad pandémiou ešte nemáme vyhraté. Je potrebné si uvedomiť, že každý jeden zaočkovaný človek znižuje riziko šírenia ďalšieho vírusu a čím viac ich bude očkovaných, tým menej budú ohrozovať skupiny obyvateľstva, ktoré ešte nemôžu byť očkované – napríklad deti alebo mladiství.

Bohužiaľ, v súčasnosti zaznamenávame najvyššiu chorobnosť práve u mladistvých. Práve preto by som bola rada, keby sme čím skôr mohli očkovať deti vo veku od 12 rokov, aby sa aj ony podieľali na znížení rizika ďalšieho šírenia vírusu.

Richard Kollár, matematik, iniciatíva Veda pomáha

Odhliadnuc od rizika, ktoré momentálne predstavuje indická mutácia a je ju potrebné detailne vyhodnotiť nielen na Slovensku, ale aj globálne, má epidemiologická situácia v našej krajine veľmi priaznivé vyhliadky. Neočakávam, že v najbližších týždňoch dôjde k zmene v tomto priaznivom trende. Očakávam klesajúci počet hospitalizovaných ľudí, ako aj pozitívne testovaných.

Čo sa týka Covid automatu, predstavuje akúsi opravu, ktorá nebola riešená v tom predchádzajúcom. Avšak množstvo pripomienok doň nebolo zapracovaných. Je v ňom veľa nedostatkov, ktoré by bolo potrebné odstrániť. Vítam to, že v najbližších dvoch týždňoch sa čaká na jeho opravu. Jedna z tých hlavných pripomienok je, že Covid automat reaguje príliš pomaly na zmeny epidemiologickej situácie, a to nielen pri zlepšovaní, ale aj zhoršovaní situácie.

Na jednej strane oneskoruje uvoľňovanie, ktoré by mohlo byť rýchlejšie, a na druhej strane, keď sa nám zhorší situácia, nereaguje dostatočne rýchlo. Jeho dynamika nie je dostačujúca.

Druhá, že sa u nás vraj vypne zelené pásmo monitoringu až v čase, keď WHO zruší globálnu pandémiu. To je pomerne odvážny postup, lebo je možné, že pandémia bude na mnohých kontinentoch prebiehať ešte dlho, očkovanie bude veľmi nerovnomerné.

Tretia, že Covid automat nezohľadňuje situáciu v zahraničí. Stále reagujeme len na vlastné čísla. Aj napríklad otváranie škôl je jednou z kontroverzných vecí, pretože vláda prijala dve uznesenia – jedným z nich je nový Covid automat, ktorý je v protiklade s tým, že schválila výuku na všetkých školách na Slovensku bez ohľadu na farbu pásma. Chýba tiež úroveň vakcinácie obyvateľstva.

Ivan Bošňák, dátový analytik, spolutvorca projektu Dáta bez pátosu

Uvoľňovanie opatrení je namieste, deje sa to regionálne, čo je tiež dobrá správa, čiže automat dobre reaguje na vývoj parametrov a dokonca vieme predikovať, ako sa bude správať budúci týždeň, že už budeme mať aj žlté okresy.

Jedinú výčitku, ktorú mám je, že tých farieb je strašne veľa. Osobne som navrhoval, aby farby ako oranžová a žltá v okresných fázach boli zlúčené a aj ružová a červená aby boli zlúčené v celonárodných kritériách zostalo šesť farieb, čo je veľa. Bol by to posun dopredu. Tie rozdiely sú tam nepatrné a ľudia sa v nich ani nevyznajú. Tých prechodov je tam veľa.

Pán minister povedal, že do ďalšej fázy uvoľnenia sa môže jednotlivý okres dostať po dvoch týždňoch od prvého uvoľnenia. Zoberte si Myjavu, tá je bordová. Potom bude červená, ružová, oranžová, žltá, zelená, šedá. To znamená, že tí ľudia budú do polovice júla len tam, kde je Nitra teraz. Nebudú tam mať dovtedy normálny život.