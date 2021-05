Odišiel nám Milan Ftáčnik

Raz sa mi Milan priznal: Ja vôbec nerozumiem vtipu. Ale viem vysvetliť, prečo je to smiešne. Viem, že na Milana Ftáčnika sa bude spomínať veľa a v mnohých súvislostiach. No ale dnes, keď zomrel, viem, že to nie je vtip a ani by sa nedal vysvetliť.