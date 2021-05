Sulík: Cesta Matoviča do Pittsburgu bola chybou

Cesta ministra financií Igora Matoviča do amerického Pittsburgu je podľa šéfa rezortu hospodárstva Richarda Sulíka v súvislosti s aktuálnym rokovaním o pláne obnovy chybou.

Vyhlásil to v diskusnej relácii Braňa Závodského v rádiu Expres. Viac sa však k tejto téme vyjadrovať nechcel.

„K tomu sa nechcem vyjadrovať, preto lebo ja považujem tú cestu za chybnú… v tejto fáze riešenia plánu obnovy, ale nechcem sa k tomu teraz takto verejne viac vyjadrovať," povedal Sulík.

Expremiér informoval o ceste do USA ešte v stredu 12. mája. S najvyšším vedením spoločnosti U. S. Steel mal hovoriť o budúcnosti košických oceliarní.

Matovič na sociálnej sieti v stredu napísal, že rokuje o „skvelej budúcnosti“ závodu U.S. Steel na východnom Slovensku. „Po rokovaniach s predstaviteľmi US Steel, ktoré som viedol ako premiér, dnes ich budem za slovenskú stranu viesť ako minister financií, pod ktorého spadá Plán obnovy … s cieľom urobiť z US Steel Košice okrem ekonomického lídra aj ekologického lídra Východu,“ uviedol Matovič.