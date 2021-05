Remišová napadla návrh Sme rodina o kolúznej väzbe

Je neprijateľné, aby skrátenie kolúznej väzby účelovo poslúžilo vplyvným ľuďom, ktorí sú v súčasnosti stíhaní v kauzách korupcie či organizovaného zločinu. Ak by novela upravujúca podmienky kolúznej väzby z dielne Sme rodina vstúpila do platnosti, protikorupčné zameranie tejto vlády by stratilo svoj zmysel. Uviedla to predsedníčka strany Za ľudí a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová.