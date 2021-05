Od soboty sa končí núdzový stav, politici chvália ľudí za trpezlivosť

VIDEO: Vláda zrušila núdzový stav.

Zrušenie núdzového stavu je víťazstvo všetkých, uviedol premiér Eduard Heger (OĽANO).

„Sľúbili sme, že núdzový stav nebude trvať ani o minútu dlhšie, ako to bude potrebné, a to sme dodržali a núdzový stav sme zrušili,“ uviedol Heger. Zdôraznil však, že je potrebné, aby ľudia zostali zodpovední a dodržiavali vyhlášky hlavného hygienika. Vyzval ich tiež na očkovanie. „Očkovanie je tá najužitočnejšia zbraň na pandémiu,“ zdôraznil Heger.

Zrušenie núdzového stavu znamená aj zrušenie zákazu zhromažďovania a stretávania sa, uviedla vicepremiérka Veronika Remišová (Za ľudí).

„Zrušenie núdzového stavu je naše spoločné víťazstvo, odmena za zodpovednosť a dodržiavanie opatrení,“ uviedla. Ako doplnila, ešte však nie je vyhraté, pripomínajúc, že cestu k definitívnemu koncu pandémie predstavuje očkovanie. Vyzvala preto všetkých, ktorí sa môžu dať očkovať, aby tak urobili.

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) uviedol, že vďaka zodpovednosti občanov nastala situácia, aby sa mohlo pristúpiť k zrušeniu núdzového stavu. Poslankyňa Národnej rady SR Anna Zemanová (SaS) pripomenula, že pandémia sa ešte neskončila, avšak už nie je potrebné obmedzovať ľudské práva.

Prácu zdravotníkov vyzdvihol minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO). Povedal, že aj vďaka nim mohla vláda v piatok zrušiť núdzový stav. „Verím, že reči o masovom odchode zdravotníckych pracovníkov sa nepotvrdia. Vydržme, kým pandémia nepominie a ja spravím všetko pre to, aby sa pracovné podmienky zdravotníkov, ich status či platové ohodnotenie zlepšili,“ prisľúbil Lengvarský.

Núdzový stav neustále predlžovali

Vláda vyhlásila núdzový stav uznesením ešte 30. septembra minulého roka. Platil od 1. októbra na 45 dní. Následne ho kabinet viackrát predlžoval. Naposledy koncom apríla, keď odsúhlasil jeho predĺženie o 30 dní, teda do 28. mája.

Núdzový stav upravuje ústavný zákon o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu. Možno ho vyhlásiť najdlhšie na 90 dní. Zákon však dopĺňa, že „núdzový stav vyhlásený z dôvodu ohrozenia života a zdravia osôb v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie“ možno predĺžiť najviac o 40 dní, aj opakovane. Musí s tým však vysloviť súhlas Národná rada SR, a to do 20 dní od prvého dňa predĺženia.

Vláda však bude stále mať možnosti prijímať niektoré opatrenia, na ktoré doposiaľ potrebovala núdzový stav, pretože poslanci v piatok predpoludním schválili novú legislatívu, ktorá ich umožňuje robiť aj počas vyhlásenej mimoriadnej situácie. Novelu zákona o hospodárskej mobilizácii, ktorá to umožňuje, hneď v piatok podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová.

Legislatíva tak umožní zachovať väčšinu opatrení hospodárskej mobilizácie aj v prípade, že by sa núdzový stav skončil. Plénum o novele rokovalo v skrátenom legislatívnom konaní. Nová legislatíva taktiež odstraňuje niektoré zrejmé legislatívne nedostatky a reaguje na niektoré aplikačné problémy.