Tvrdý stret, rozčúlený Kollár sa oboril na Kolíkovú: Koľko potrebujete mŕtvych Lučanských?

VIDEO: Boris Kollár ostro na ministerku Máriu Kolíkovú: Koľko potrebujete mŕtvych Lučanských? Jedného? Nestačí? Desiatich potrebujeme mať mŕtvych? Nestačí? Päťdesiati vám budú stačiť, pani ministerka?

Novela Trestného poriadku z dielne poslankyne Petry Hajšelovej (Sme rodina), ktorá má upraviť trvanie väzby, môže mariť vyšetrovanie, nie je odkonzultovaná s orgánmi činnými v trestnom konaní a chýbajú v nej i prechodné ustanovenia. Kritizovala to ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) v pléne Národnej rady. Na jej slová prudko reagoval šéf Sme rodina Boris Kollár.

Namieta proces predloženia novely. Hovorí, že novela upravujúca kľúčový inštitút, ako je kolúzna väzba a väzba, sa nemôže prijať takto rýchlo. Pripomenula, že do medzirezortného pripomienkového konania predložila vlastný návrh.

„Dôrazne odmietam takúto právnu úpravu, ktorá je predkladaná takýmto spôsobom,“ uviedla Kolíková s tým, že kľúčový inštitút ako kolúzna väzba sa teraz prerokúva ako poslanecký návrh, pričom zmeny neprešli pripomienkovaním a diskusiou s odborníkmi. „Je to nezodpovedné, maríte tým vyšetrovanie a ja vás na to upozorňujem,“ podčiarkla. Kolíkovej návrh by mal prísť do parlamentu na budúcej schôdzi.

Podľa predsedu parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina) sa ministerka „vykašľala“ na prípravu legislatívy upravujúcej lehoty kolúznej väzby. Vyčíta jej, že za rok vo funkcii nepripravila túto novelizáciu. Obáva sa, že kolúzna väzba sa používa ako trest.

„Nestačím sa diviť, ako tu počúvam, pani ministerka, ako ste vy pripravená urobiť ambiciózny zákon. Pýtam sa: Čo ste robili celý rok? Koľko budeme ešte počúvať, že ste ambiciózna? Ešte ďalší rok, tretí rok?“ vyhlásil Kollár počas diskusie v pléne. Pýtal sa ministerky, koľko mŕtvych v kolúznej väzbe jej bude stačiť, aby zmenila legislatívu.

„Vám, vám, nám tunak hovoríte, že tunak máme sedem ľudí v kolúznej väzbe. A že jeden pán generál Lučanský je mŕtvy. Koľko potrebujete mŕtvych Lučanských? Jedného? Nestačí? Desiatich potrebujeme mať mŕtvych? Nestačí? Päťdesiati vám budú stačiť, pani ministerka? Koľkátich potrebujete, aby vám to stačilo a zmenili ste to. To je najkrajšie, keď chcete niekoho poslať do pr**le, tak mu poviete: "Pripravíme skupinu odbornú, budeme o tom rokovať, som pripravená, ambiciózne sa k tomu postaviť.“ A to už je len také blá, blá, blá, blá," uviedol Kollár.

„Rok ste ministerkou, dodnes to nie je. Ja som vás o to prosil na jeseň minulého roku,“ povedal Kollár a vyčítal ministerke, že „sa na to vykašľala“. Dodal, že návrh Hajšelovej sa dá v druhom čítaní upraviť.

Čítajte viac Väzba advokáta Ribára bola protizákonná, rozhodol Ústavný súd. Sedel 20 mesiacov

Hajšelová reagovala, že prechodné ustanovenia plánujú doplniť do návrhu v druhom čítaní. Ministerstvo spravodlivosti malo podľa nej dosť času na zmenu legislatívy. Poznamenala, že tu nejde len o sedem osôb v kolúznej väzbe pre mediálne známe kauzy, ale o vyše 1 800 väzobne stíhaných, ktorí čakajú na spravodlivý súd. Ministerke vyčíta, že v rezorte nie je rok a mohla novelu dávno pripraviť.

Katarína Hatráková (OĽaNO) nerozumie panike zo strany ministerky. Rovnako uviedla, že novela je v prvom čítaní a bude priestor na úpravu. Považuje za dobré diskusiu otvoriť.