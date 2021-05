Minimálny vek na vstup do polície by sa podľa Kovaříka mohol znížiť

Minimálny vek na vstup do polície by sa mohol znížiť z 21 na 18 rokov. Mladí ľudia by mohli doplniť hlavne neobsadené miesta na základných útvaroch. Ďalšou novinkou v polícii by mohlo byť zrušenie povinných menoviek na uniformách. Pre TASR to uviedol policajný prezident Peter Kovařík. Návrhy by mali byť súčasťou pripravovanej novely zákona o Policajnom zbore (PZ).