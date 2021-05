Remišová verí, že v koalícii prejde vládny návrh o kolúznej väzbe

Tzv. červenú čiaru a signál na odchod z vlády by pre stranu Za ľudí predstavovalo to, ak by v parlamente prešiel návrh Sme rodina na zmenu kolúznej väzby v súčasnom znení. V diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 to uviedla predsedníčka strany, vicepremiérka Veronika Remišová.

„Chceme, aby prešiel vládny návrh a aby bola na znení úpravy dohoda v koalícii,“ povedala. Avizovala, že v pondelok sa témou kolúznej väzby a legislatívnej úpravy bude zaoberať koaličná rada.

Tým, že sa opozícii v parlamente nepodarilo vysloviť nedôveru ministerke spravodlivosti Márii Kolíkovej (Za ľudí), tá dostala jasnú dôveru na pokračovanie reforiem v justícii. Mimoriadnu schôdzu, na ktorej sa opozícia pokúsila vysloviť Kolíkovej nedôveru pritom Remišová označila za „vykonštruovaný proces a pokrytectvo strany Smer". „Pani ministerka má moju podporu. Je dôležité, aby sa reformy v oblasti justície uskutočnili," zdôraznila Remišová.

V súvislosti s oponentom v diskusii, podpredsedom Smeru Ladislavom Kamenickým, skonštatovala, že Smer vyvíja obrovský tlak na to, aby sa z väzby dostali jeho nominanti, ktorí sú obvinení.

Kamenický v reakcii upozornil, že zmena podmienok kolúznej väzby neznamená oslobodenie obvinených. „Je to klamstvo, ktoré sa tu šíri,“ poznamenal smerom k vyjadreniam koalície. Je presvedčený, že inštitút kolúznej väzby sa v súčasnosti zneužíva, nátlak na obvinených, ktorý predstavuje, prirovnal k stredoveku.

Poslanec tiež skonštatoval, že v kauzách spojených s ministerkou spravodlivosti je toľko rôznych náhod, že nie sú náhodami, ale pravidlom. „Ja som presvedčený, že to, čo sa dialo u pani Kolíkovej a v jej firmách, za to by mala odstúpiť," dodal Kamenický

Remišová sa v relácii vyjadrila aj k ďalšiemu odchodu zo strany. „Ak niekto chce odísť, musí si vždy nájsť dôvod,“ povedala v súvislosti s odchodom Andrey Letanovskej. Na otázku, či cíti podporu v strane, zdôraznila, že politici by sa nemali zaoberať svojimi problémami alebo problémami v strane, ale tým, čo trápi ľudí. Neodpovedala priamo, či sa uskutoční snem a voľba nového predsedu, respektíve či to sama bude iniciovať. „Ak k tomu diskusia v strane príde, budeme sa tým zaoberať, ale opakujem, že by sme sa mali zamerať na tvrdú prácu pre ľudí,“ zdôraznila.