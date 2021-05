Od pondelka slobodnejší, bez zbytočných testov. Čo platí vo vašom okrese

V praxi to znamená, že testovať sa bude len vtedy a len v okresoch, kde sa situácia výrazne zhorší. Čiže iba v regiónoch, kde za ostatných sedem dní presiahne počet pozitívne otestovaných 100 na 100–tisíc obyvateľov.

Plošne sa teda začne testovať, len keď bude zle. Skríningové testovanie má pomôcť nájsť infikovaných ľudí bez príznakov alebo možné ohniská. Vláda sa už viac nechce sústreďovať na testovanie antigénovými testami a základnou testovacou metódou sa opäť stanú PCR testy. V prípade, že sa epidemiologická situácia bude zhoršovať a počet infikovaných bude pribúdať, tak budú testy potrebné napríklad aj v školách.

Na niektoré aktivity však bude treba mať negatívny test. Tam, kde sa pre vstup vyžaduje antigénový test, je možné ho nahradiť potvrdením o očkovaní alebo o prekonaní ochorenia, informovalo ministerstvo zdravotníctva.

Farby okresov

Už mesiac nie je žiaden okres v čiernej farbe, teda IV. stupni varovania, kde platia najprísnejšie pravidlá. A prvé štyri okresy prešli do oranžovej farby. Takže v okresoch Senec, Topoľčany, Nitra a Hlohovec sa od budúceho pondelka môžu konať oslavy, večierky, svadby či kary. Otvárajú sa interiéry reštaurácií, na športové tribúny sa môžu vrátiť diváci. Na cestu do práce už netreba negatívny antigénový či PCR test. Ich obyvatelia môžu respirátory vymeniť za rúška.

Od pondelka budú pravidlá pre okresy nastavené na základe regionálnej situácie. Na prechod do inej fázy Covid automatu je potrebné splniť tri zo štyroch indikátorov. Ak sa chce okres dostať do nižšieho stupňa varovania, musí dosiahnuť kritérium počtu hospitalizácií a k nemu ešte dva ďalšie limity. Jedným z faktorov bude sedemdňový výskyt ochorenia, ktorý sa bude odvíjať od výsledkov PCR aj antigénových testov. Novým kritériom, s ktorým Covid automat ráta, je pozitivita PCR testovania. To znamená percentuálny podiel pozitívnych výsledkov z celkového počtu PCR testov vykonaných v ten deň. Ďalšie dve kritériá sú počet akútnych hospitalizovaných pacientov a efektívne reprodukčné číslo – Rt. Posledný faktor je rozhodnutie regionálneho hygienika.

Od pondelka platí nové rozdelenie okresov podľa Covid automatu. Bordové okresy sú už len dva, štyri sa dostali do tzv. oranžovej fázy.

Tretí stupeň varovania, teda bordová farba, platí pre okresy: Myjava, Sobrance.

Druhý stupeň varovania, teda červená farba, platí pre okresy: Bánovce nad Bebravou, Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Bardejov, Brezno, Bytča, Dolný Kubín, Humenné, Ilava, Kežmarok, Krupina, Kysucké Nové Mesto, Levoča, Považská Bystrica, Prešov, Revúca, Ružomberok, Sabinov, Stará Ľubovňa, Trenčín, Turčianske Teplice, Tvrdošín, Vranov nad Topľou.

Prvý stupeň varovania, teda ružová farba, platí pre okresy: Bratislava I.-V., Čadca, Detva, Dunajská Streda, Galanta, Gelnica, Komárno, Košice I.-IV., Košice-okolie, Levice, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Malacky, Martin, Medzilaborce, Michalovce, Námestovo, Nové Mesto nad Váhom, Nové Zámky, Partizánske, Pezinok, Piešťany, Poltár, Poprad, Prievidza, Púchov, Rimavská Sobota, Rožňava, Šaľa, Senica, Skalica, Snina, Spišská Nová Ves, Stropkov, Svidník, Trebišov, Trnava, Veľký Krtíš,Žarnovica, Žiar nad Hronom, Žilina, Zlaté Moravce, Zvolen.

Druhý stupeň ostražitosti, teda oranžová farba, platí pre okresy: Hlohovec, Nitra, Senec, Topoľčany.

Čo je v ktorom okrese povolené a čo nie

Bordové okresy, III. stupeň varovania

Respirátor: povinný v interiéri a exteriéri

povinný v interiéri a exteriéri Obmedzenie pohybu: pohyb v prírode s negatívnym testom podľa platnosti testu aj mimo okresu (okrem čiernych okresov), okrem výnimiek z testovania, základné potreby iba v rámci okresu

pohyb v prírode s negatívnym testom podľa platnosti testu aj mimo okresu (okrem čiernych okresov), okrem výnimiek z testovania, základné potreby iba v rámci okresu Bohoslužby: max 1 osoba na 15¤m2 s testom podľa platnosti

max 1 osoba na 15¤m2 s testom podľa platnosti Oslavy, večierky, svadby, kary: zakázané

zakázané Konzumácia alkoholu na verejnosti: zakázaná

zakázaná Obrady ako sobáš, krst, pohreb: max. 6 osôb, s výnimkou pohrebov

max. 6 osôb, s výnimkou pohrebov Väznice: návštevy s 24 hod negat. testom

návštevy s 24 hod negat. testom Profesionálny šport: bez divákov / bez obecenstva

bez divákov / bez obecenstva Rekreačný šport: podľa rizikovosti športových aktivít

podľa rizikovosti športových aktivít Lyžiarske strediská: test 72 hodín pred nástupom, následne test nie starší ako 24 hodín pred nástupom, opakovane každých 48 hodín pri dlhšom pobyte, Otvorené vleky bez kabínkových lanoviek

test 72 hodín pred nástupom, následne test nie starší ako 24 hodín pred nástupom, opakovane každých 48 hodín pri dlhšom pobyte, Otvorené vleky bez kabínkových lanoviek Fitnes: zakázané

zakázané Wellness, akvapark a kúpele (nie zo zdrav. indikácie): zakázané

zakázané Umelé vodné plochy (bazény a plavárne): max. 6 osôb, vstup s testom

max. 6 osôb, vstup s testom Obchody, služby a nákupné centrá: max 1 zákazník na 15 m2 predajnej plochy, zatvorené detské kútiky, sedacie sekcie uzavreté, vstup s testom

max 1 zákazník na 15 m2 predajnej plochy, zatvorené detské kútiky, sedacie sekcie uzavreté, vstup s testom Reštaurácie: okienkový predaj a rozvoz

okienkový predaj a rozvoz Múzeá, galérie a výstavné siene: individuálne prehliadky, 1 návštevník na 15¤m2 plochy, vstup s testom

individuálne prehliadky, 1 návštevník na 15¤m2 plochy, vstup s testom Knižnice: spoločné čítanie z kníh do 6 osôb s testom, výdaj a vrátenie kníh „cez okienko“

spoločné čítanie z kníh do 6 osôb s testom, výdaj a vrátenie kníh „cez okienko“ Firmy, podniky a organizácie: odporúčaný home office, pri vstupe na pracovisko kontrola testov

odporúčaný home office, pri vstupe na pracovisko kontrola testov Ubytovacie zariadenia: bez reštaurácií a využívania spoločných priestorov, ubytovanie zo spoločnej domácnosti max. 2 dospelé osoby na 1 izbe alebo členovia 1 domácnosti v samostatnej izbe so sociálnym zariadením. Test pri nástupe do ubytovania a povinné testovanie zamestnancov.

bez reštaurácií a využívania spoločných priestorov, ubytovanie zo spoločnej domácnosti max. 2 dospelé osoby na 1 izbe alebo členovia 1 domácnosti v samostatnej izbe so sociálnym zariadením. Test pri nástupe do ubytovania a povinné testovanie zamestnancov. Taxi: max. 2 osoby na jeden rad, rúško, pravidelné vetranie, dezinfekcia po každom klientovi

max. 2 osoby na jeden rad, rúško, pravidelné vetranie, dezinfekcia po každom klientovi Platnosť testu: 7 dní

Červené okresy, II. stupeň varovania

Respirátor: povinný v interiéri a exteriéri okrem extravilánu

povinný v interiéri a exteriéri okrem extravilánu Obmedzenie pohybu: žiadne

žiadne Školy: MŠ, ZŠ prezenčne, koncové ročníky SŠ, OU prezenčne – s testom max. 7-dňovým, vrátane zákonného zástupcu. VŠ – dištančne

MŠ, ZŠ prezenčne, koncové ročníky SŠ, OU prezenčne – s testom max. 7-dňovým, vrátane zákonného zástupcu. VŠ – dištančne Hromadné podujatia: do 10 osôb, organizátor musí viesť zoznam účastníkov

do 10 osôb, organizátor musí viesť zoznam účastníkov Obrady ako sobáš, krst, pohreb: 1 osoba na 15 m2 alebo 6 osôb, oslavy sú zakázané

1 osoba na 15 m2 alebo 6 osôb, oslavy sú zakázané Konzumácia alkoholu na verejnosti: zakázaná

zakázaná Väznice: návštevy s 24 hod negat. testom

návštevy s 24 hod negat. testom Obrady ako sobáš, krst, pohreb: max. 6 osôb, s výnimkou pohrebov

max. 6 osôb, s výnimkou pohrebov Profesionálny šport: bez divákov / bez obecenstva

bez divákov / bez obecenstva Rekreačný šport: podľa rizikovosti športových aktivít

podľa rizikovosti športových aktivít Fitnes: max. 10 osôb a min. 25 m2/osobu

max. 10 osôb a min. 25 m2/osobu Wellness, akvapark a kúpele (nie zo zdrav. indikácie): zakázané

zakázané Umelé vodné plochy (bazény a plavárne): max. 10 osôb

max. 10 osôb Obchody, služby a nákupné centrá: max 1 zákazník na 15¤m2, zatvorené detské kútiky, sedacie sekcie uzavreté, vstup s testom

max 1 zákazník na 15¤m2, zatvorené detské kútiky, sedacie sekcie uzavreté, vstup s testom Reštaurácie: okienkový predaj, terasy, 2 metre rozstupy medzi stolmi, vstup na terasu s testom

okienkový predaj, terasy, 2 metre rozstupy medzi stolmi, vstup na terasu s testom Múzeá, galérie a výstavné siene: individuálne prehliadky, 1 návštevník na 15 m2 plochy, vstup s testom

individuálne prehliadky, 1 návštevník na 15 m2 plochy, vstup s testom Knižnice: spoločné čítanie z kníh do 6 osôb s testom, výdaj a vrátenie kníh „cez okienko“

spoločné čítanie z kníh do 6 osôb s testom, výdaj a vrátenie kníh „cez okienko“ Firmy, podniky a organizácie: odporúčaný home office, pri vstupe na pracovisko kontrola testov

odporúčaný home office, pri vstupe na pracovisko kontrola testov Ubytovacie zariadenia: bez reštaurácií a využívania spoločných priestorov, ubytovanie zo spoločnej domácnosti max. 2 dospelé osoby v 1 izbe alebo členovia 1 domácnosti v samostatnej izbe so sociálnym zariadením, test pri nástupe do ubytovania a povinné testovanie zamestnancov.

bez reštaurácií a využívania spoločných priestorov, ubytovanie zo spoločnej domácnosti max. 2 dospelé osoby v 1 izbe alebo členovia 1 domácnosti v samostatnej izbe so sociálnym zariadením, test pri nástupe do ubytovania a povinné testovanie zamestnancov. Taxi: max. 2 osoby na jeden rad, rúško, pravidelné vetranie, dezinfekcia po každom klientovi

Ružové okresy, I. stupeň varovania

Respirátor: povinný v interiéri, v exteriéri rúško

povinný v interiéri, v exteriéri rúško Obmedzenie pohybu: žiadne

žiadne Školy: MŠ, ZŠ, SŠ, OU – bez obmedzení, prezenčne s testom, platnosť testu 7 dní, vrátane zákonného zástupcu, VŠ – dištančne

MŠ, ZŠ, SŠ, OU – bez obmedzení, prezenčne s testom, platnosť testu 7 dní, vrátane zákonného zástupcu, VŠ – dištančne Hromadné podujatia: najviac 25 ľudí v interiéri, 50 v exteriéri, organizátor musí viesť zoznam účastníkov

najviac 25 ľudí v interiéri, 50 v exteriéri, organizátor musí viesť zoznam účastníkov Oslavy, večierky, svadby, kary: najviac 25 ľudí v interiéri, 50 v exteriéri, povinný zoznam účastníkov

najviac 25 ľudí v interiéri, 50 v exteriéri, povinný zoznam účastníkov Konzumácia alkoholu na verejnosti: zakázaná

zakázaná Obrady (sobáš, krst, pohreb, a pod.): 1 osoba na 15 m2 alebo 10 osôb

1 osoba na 15 m2 alebo 10 osôb Návštevy v nemocniciach a zariadeniach sociálnych služieb: zákaz okrem výnimiek

zákaz okrem výnimiek Väznice: návštevy s 24 hod negat. testom

návštevy s 24 hod negat. testom Profesionálny šport: bez divákov/bez obecenstva

bez divákov/bez obecenstva Rekreačný šport: podľa rizikovosti športových aktivít

podľa rizikovosti športových aktivít Fitnes: max. 15 osôb a min. 25 m2/osobu, vstup s testom

max. 15 osôb a min. 25 m2/osobu, vstup s testom Wellness, aquapark a kúpele (nie zo zdrav. indikácie): maximálne 10 osôb alebo minimálne 15 m2 na osobu

maximálne 10 osôb alebo minimálne 15 m2 na osobu Umelé vodné plochy (bazény a plavárne): max. 10 osôb, vstup s testom

max. 10 osôb, vstup s testom Obchody, služby a nákupné centrá: max. 1 zákazník na 15 m2, zatvorené detské kútiky, sedacie sekcie v spoločných priestoroch obchodných domov uzavreté. Vstup s testom.

max. 1 zákazník na 15 m2, zatvorené detské kútiky, sedacie sekcie v spoločných priestoroch obchodných domov uzavreté. Vstup s testom. Reštaurácie: okienkový predaj, terasy, 2 metre rozstupy medzi stolmi, vstup na terasu s testom

okienkový predaj, terasy, 2 metre rozstupy medzi stolmi, vstup na terasu s testom Múzeá, galérie a výstavné siene: povolené sú hromadné prehliadky do 10 osôb

povolené sú hromadné prehliadky do 10 osôb Knižnice: spoločné čítanie z kníh do 6 osôb, výdaj a vrátenie kníh „cez okienko“

spoločné čítanie z kníh do 6 osôb, výdaj a vrátenie kníh „cez okienko“ Firmy, podniky a organizácie: odporúčaný home office

odporúčaný home office Ubytovacie zariadenia: bez reštaurácií a využívania spoločných priestorov, ubytovanie zo spoločnej domácnosti max. 2 dospelé osoby na 1 izbe alebo členovia 1 domácnosti v samostatnej izbe so sociálnym zariadením, vstup s testom

bez reštaurácií a využívania spoločných priestorov, ubytovanie zo spoločnej domácnosti max. 2 dospelé osoby na 1 izbe alebo členovia 1 domácnosti v samostatnej izbe so sociálnym zariadením, vstup s testom Taxi: max. 2 osoby na jeden rad, rúško, pravidelné vetranie, dezinfekcia po každom klientovi

Oranžové okresy, II. stupeň ostražitosti