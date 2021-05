Kolúzna väzba je ďalšou skúškou. Prežije ju oslabená strana Remišovej?

Po piatkovom prelomovom rozhodnutí Ústavného súdu o zneužívaní väzby na Kolíkovú ostro zaútočil predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina), podľa ktorého sa na zmenu väzby „vykašľala“. Predsedníčka Za ľudí Veronika Remišová však odkázala, že ak sa nedohodnú na kompromise, jej strane nemá v koalícii čo robiť. Riešenie chce vládny štvorlístok hľadať na pondelňajšej koaličnej rade. Ak sa dovtedy nezrodí dohoda, hlasovanie možno radšej odložia.

O úprave väzobných lehôt sa debatuje od začiatku roka. Otázku primeranosti najmä kolúznej väzby otvorila smrť bývalého policajného prezidenta Milana Lučanského v prešovskej väznici v decembri. V súčasnosti je v kolúznej väzbe podľa rezortu spravodlivosti sedem ľudí.

Kolíková do pripomienkového konania predložila novelu v polovici apríla.

VIDEO: Rozčúlený Kollár Kolíkovej: Koľko potrebujete mŕtvych Lučanských?

Koľko mŕtvych potrebujete?

„Nestačím sa diviť, ako tu počúvam, pani ministerka, ako ste vy pripravená urobiť ambiciózny zákon. Pýtam sa: Čo ste robili celý rok? Koľko budeme ešte počúvať, že ste ambiciózna? Ešte ďalší rok, tretí rok?“ vyhlásil Kollár počas piatkovej diskusie v parlamentnom pléne. „Rok ste ministerkou, dodnes to nie je. Ja som vás o to prosil na jeseň minulého roku,“ povedal rozčúlený Kollár.

Kolíková vysvetľovala, že je nezodpovedné, ak sa kľúčový inštitút ako kolúzna väzba prerokúva bez pripomienkovania a diskusie s odborníkmi. „Maríte tým vyšetrovanie a ja vás na to upozorňujem,“ zdôraznila Kolíková.

Kollár však pritlačil a ministerky sa pýtal, koľko mŕtvych v kolúznej väzbe ešte potrebuje, aby zmenila legislatívu. „Koľko potrebujete mŕtvych Lučanských? Jedného? Nestačí? Desiatich potrebujeme mať mŕtvych? Nestačí? Päťdesiati vám budú stačiť, pani ministerka? Koľkých potrebujete, aby vám to stačilo a zmenili ste to. To je najkrajšie, keď chcete niekoho poslať do pr**le, tak mu poviete: Pripravíme skupinu odbornú, budeme o tom rokovať, som pripravená, ambiciózne sa k tomu postaviť. A to už je len také blá, blá, blá, blá,“ uviedol Kollár.

Spory ohľadom kolúznej väzby sa vyostrili po piatkovom zverejnení nálezu Ústavného súdu, ktorý ohľadom väzby vydal zásadné rozhodnutie. V rozhodnutí o ústavnej sťažnosti advokáta Martina Ribára Ústavný súd skonštatoval, že jeho 20 mesiacov trvajúca väzba bola protizákonná. Ako prvý na to upozornil denník Pravda.

20 mesiacov nezákonnej väzby

Je zriedkavé, že Ústavný súd prepúšťa obvinených na slobodu. V prípade Ribára obvineného zo spolupráce s organizovanou skupinou takáčovcov však našiel v predchádzajúcich rozhodnutiach súdov zásadné nedostatky.

Z predchádzajúcich súdnych odôvodnení Ribárovej väzby by podľa Ústavného súdu vyplývala možnosť držať obvinené osoby vo väzbe akokoľvek dlhý čas a bez akýchkoľvek dôvodov. Podľa Iniciatívy advokátov za právny štát je toto rozhodnutie Ústavného súdu prelomové aj v tom, že sa bude týkať mnohých, ktorí sa nachádzajú v kolúznej a preventívnej väzbe.

Práve rozhodnutie o 20 mesiacov trvajúcej nezákonnej kolúznej väzbe advokáta posilňuje nevyhnutnosť revidovať podmienky nastavenia kolúznej väzby. V nedeľnej diskusnej relácii TA3 to povedal aj minister práce Milan Krajniak (Sme rodina). „Ústavný súd povedal, že sú prípady, kde tá väzba bola povedzme, že nadužívaná. A toto my chceme riešiť,“ upozornil Krajniak.

Opozícia už deklarovala, že návrh hnutia Sme rodina sú jej poslanci ochotní podporiť. Dve zvyšné koaličné strany OĽaNO a SaS tiež podporujú potrebu zmeny väzby, žiadajú však koaličný kompromis. SaS avizovala, že budú súhlasiť len s takým návrhom, na akom sa dohodnú Kollár s Kolíkovou.

Odložiť alebo hlasovať voľne?

Predstavitelia obyčajných však pokračujú v tlaku na Kolíkovú, voči ktorej v posledných týždňoch vyjadrovali nedôveru. Avizovali, že by nemali problém posunúť Hajšelovej návrh do druhého čítania. Tak by sa mal získať aj dostatočný priestor, aby sa legislatívna verzia ešte upravila.

„My budeme mať k tejto téme poslanecký klub v pondelok a tam si dohodneme stratégiu,“ uviedol poslanec OĽaNO György Gyimesi s tým, že v klube sú poslanci, ktorí sú ochotní podporiť návrh z dielne Sme rodina a sú aj takí, ktorí nie sú. „Ale predpokladám, že výsledkom môže byť aj voľné hlasovanie,“ povedal.

Hajšelovej novela by podľa poslanca mohla prejsť do druhého čítania. „Pretože v druhom čítaní s ňou môžeme robiť čokoľvek, môžeme ju stiahnuť, doplniť, zmeniť, revidovať,“ priblížil Gyimesi. On sám je podľa vlastných slov presvedčený, že právna úprava väzby zmenu potrebuje.

Podobne sa vyjadrila aj ďalšia poslankyňa Katarína Hatráková (OĽaNO). Tá vraj nerozumie panike zo strany ministerky Kolíkovej. Rovnako uviedla, že novela je v prvom čítaní a bude priestor na úpravu. Považuje za dobré otvoriť diskusiu.

Rodiaci sa kompromis napokon naznačila až poslankyňa za SaS Jana Bittó Cigániková. Nie však obsahový, ale len formálny. „Dobrá správa je to, že sa podarilo dohodnúť odloženie hlasovania,“ povedala Bittó Cigániková s tým, že by sa o tom mohlo hlasovať napríklad až na ďalšej – júnovej – schôdzi parlamentu.

Schôdza Národnej rady bude po piatku pokračovať v utorok. Poslancov podľa plánu čaká okrem iných dôležitých zákonov aj hlasovanie o novele trestného poriadku upravujúcej lehotu kolúznej väzby. Diskusiu k tomuto návrhu už poslanci v parlamente ukončili v piatok.