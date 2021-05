Študenti si vymysleli špeciálne maslo. Predali stovky pohárov

Je chutné, zdravé a lákavé aj na pohľad. Maslo z vlašských orechov balia študenti z Evanjelického gymnázia v Tisovci do sklenených pohárikov zdobených originálnou etiketou. Za pár mesiacov ich predali už stovky a stále vymýšľajú nové receptúry. Šikovní mladí ľudia už za svoju usilovnosť získali niekoľko ocenení.

Študentská firma Divergent funguje od minulého septembra. Jej prezidentka Nikola Machničová vraví, že ju založili vďaka programu aplikovaná ekonómia, ktorý má pod palcom nezisková organizácia JA Slovensko.

„Keďže naša škola je do tohto programu zapojená, mali sme prísť, štvrtáci, s nejakým originálnym nápadom. Na základe prieskumov sme sa rozhodli, že začneme vyrábať orechové maslo,“ hovorí akčná gymnazistka.

Vlastný nápad i výroba

Na trh sa snažili priniesť niečo zdravé, ale aj chutné. Machničová podčiarkla, že ich produkt má veľa výživových benefitov a pôsobí priaznivo na vitalitu zákazníkov.

„Je to zdroj zdravých tukov, energie, antioxidantov či omega 3 mastných kyselín. Okrem toho oriešky, ktoré používame, sú od regionálnych dodávateľov, takže podporujeme lokálny trh,“ vysvetlila. Zároveň pripomenula, že ide o biopotravinu bez cukru, chemikálií, farbív, konzervantov, umelých ochucovadiel a škodlivých éčok.

Svoj produkt balia tisovskí študenti do recyklovateľných sklenených nádobiek, ktoré zdobia vkusné etikety. „Všetko sme si navrhovali sami. V tíme máme veľmi šikovných ľudí,“ pochválila Machničová svojich kolegov. Dokopy ich je 25, z nich piati sú v manažmente. Okrem nej má Divergent štyroch viceprezidentov pre jednotlivé oddelenia – marketingu, ľudských zdrojov, výroby a financií. Propagujú sa najmä na sociálnych sieťach, nahrali tiež niekoľko podcastov.

Foto: Divergent Divergent, maslo Divergent a jeho manažment – v strede prezidentka Nikola Machničová.

Siedma príchuť

Recepty vymýšľali najmä dievčatá z oddelenia výroby, ktoré majú v Heľpe, lebo odtiaľ pochádzajú. „Masielko sladené včelím medom, tiež od lokálnych dodávateľov, zapracovávali do rôznych jedál. Skúšali, či je chutné a kde všade sa dá použiť. Či už na raňajky, alebo len ako sladká pochúťka,“ pokračuje šéfka firmy. „Môže sa jesť samo, lyžičkou, no mnohí si ho pridávajú do ovsených kaší a mliečnych nápojov. Niektorí si ho natierajú na palacinky alebo toastový chlieb,“ objasnila.

Doteraz vyrobili šesť príchutí, momentálne pracujú na siedmej. Najobľúbenejšou je kokosová s názvom Cocodream, no dobre sa predáva tiež kakaovo-čokoládová Rawnella či škoricová Cinnamon roll. „Mali sme aj limitovanú vianočnú edíciu, ďalšiu s marhuľovým džemom, no a teraz robíme na vanilkovej,“ vymenovala. Zákazníci sa im hlásia najmä cez ich internetový obchod, ktorý funguje od februára. Predtým, napríklad pred Vianocami, predávali svoje prírodné maslá tiež lokálne, a to na viacerých miestach – vo Valaskej, v Heľpe, Brezne, Rimavskej Sobote, Hnúšti a Revúcej.

Divergent, maslo Výrobný tím tvoria dievčatá z Heľpy.

Pokračovanie po maturite

Machničová hovorí, že zvládať to popri škole je náročné, no vpred ich poháňajú všetky pozitívne recenzie. „Ľuďom sa náš nápad páči. Maslo im chutí, radi si ho kupujú a objednávajú opakovane,“ povedala s tým, že doteraz predali sedemsto kusov. „S takým povzbudením sa nám hneď pracuje lepšie a neľutujeme, že všetok voľný čas, ktorý máme, venujeme takýmto veciam. Dáva nám to bohaté skúsenosti,“ podotkla.

Keďže gymnázium v Tisovci je päťročné, „divergentistov“ čaká maturita až na budúci rok. Firmu však nechcú opustiť ani potom. „Program aplikovaná ekonómia v júni končí, no my chceme v našej práci pokračovať a firmu udržať. Momentálne máme konzultácie aj s rôznymi obchodnými reťazcami a rozhodujeme sa, čo ďalej. Mrzelo by nás, keby to celé zaniklo,“ povedala.

Aktuálne sa tešia z úspechu na veľtrhu študentských firiem, ktorý sa nedávno konal on-line. Obsadili jedno prvé a päť druhých miest, celkovo sa zaradili medzi TOP 5 firiem na Slovensku. Podľa Machničovej to však vôbec nebolo jednoduché. Zažili vraj veľa okamihov, keď museli vystúpiť z komfortnej zóny, zdolávať nečakané prekážky a riešiť rôzne problémy. „Často sme museli siahnuť na dno svojich síl, neustále sme náš konečný výsledok zlepšovali a konzultovali s odborníkmi. Absolvovali sme nekončiace sa firemné telefonáty, niekedy aj viackrát za deň. Naša túžba ísť si za svojím cieľom ale nebola zbytočná,“ doplnila Machničová.