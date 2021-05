Vo veci zadržania a väzby Pčolinského nebola zistená žiadna nezákonnosť

O okolnostiach zadržania a dôvodnosti väzby bývalého riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS) Vladimíra Pčolinského rozhodol sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu ako aj následne Najvyšší súd SR, pričom nebola zistená žiadna nezákonnosť. Vyhlásil to Úrad špeciálnej prokuratúry (ÚŠP), ktorý tak reagoval na vyjadrenie politikov. TASR o tom informoval hovorca Generálnej prokuratúry SR Dalibor Skladan.

„Vyjadrenia k uvedenej trestnej veci zo strany niektorých politikov celkom zrejme nie sú založené na vedomostiach z vyšetrovacieho spisu, čo je pochopiteľné vzhľadom na skutočnosť, že ide o štádium prípravného konania,“ poznamenal úrad. Deklaruje, že spôsob zadržania bol starostlivo naplánovaný, a to po dôkladnom vyhodnotení všetkých relevantných okolností a faktorov. „Tak, aby nedošlo k zmareniu alebo sťaženiu tohto úkonu, a predovšetkým aby nedošlo k ohrozeniu žiadnej zo zasahujúcich osôb a ani rodinných príslušníkov obvineného, k čomu ani reálne nedošlo,“ vyhlásil ÚŠP.

Škoda na majetku pri policajnom zásahu je podľa prokuratúry minimálna. Ako spresnila, došlo k poškodeniu vstupných dvier do bytovky ich vytlačením zo zárubne, nedošlo však k žiadnemu poškodeniu vstupných dvier do bytu obvineného, pretože obvinený otvoril dvere bytu po zazvonení. „Nebola vykonaná domová prehliadka, bol spísaný len zoznam zbraní, ktoré mal obvinený u seba v legálnej držbe, ale neboli uložené zákonným spôsobom mimo dosahu ostatných rodinných príslušníkov,“ uviedol ÚŠP.

O umiestnení do konkrétnej cely obvineného bolo rozhodnuté podľa úradu štandardným postupom Zboru väzenskej a justičnej stráže. O umiestnení, ako tvrdí, nerozhoduje vyšetrovateľ. Pripomína, že spôsob umiestnenia, ako aj konkrétne podmienky výkonu väzby nie sú riešené trestným poriadkom, ale zákonom o výkone väzby. „Vyšetrovateľ a prokurátor do nich nevstupuje. Obvinený v súlade so zákonom o výkone väzby požiadal o samostatné umiestnenie v cele,“ spresnil.

K tvrdeniam politikov o prieťahoch v konaní argumentuje ÚŠP, že tieto neboli zistené. „Vo veci sa postupuje aktívne, v súlade so zákonom, pričom vo veci sú priebežne vykonávané viaceré procesné úkony. Procesným úkonom vyšetrovateľa nie je iba realizácia výsluchov, ale aj príprava na tieto úkony, najmä ak trvajú niekoľko hodín, ako je to aj v tomto prípade,“ vysvetlil. V prípade sú podľa úradu vydávané aj ďalšie procesné rozhodnutia, napríklad pribratie znalcov, príprava dožiadaní na iné orgány či predkladanie písomností na rozhodnutie, a to za dva a pol mesiaca vyšetrovania.

Vladimír Pčolinský je právoplatne väzobne stíhaný od 29. marca. Exriaditeľa tajnej služby zadržali príslušníci NAKA 11. marca a obvinili ho, že on a bývalý námestník SIS Boris Beňa mali prijať úplatok od podnikateľa a konkurzného právnika Zoroslava Kollára vo výške 40-tisíc eur. Úplatok mal byť údajne za to, aby SIS nesledovala Zoroslava Kollára. Nedávno mu pribudlo ďalšie obvinenie z korupčného skutku, ktorého sa mal dopustiť v roku 2020. Obvinenia odmieta.