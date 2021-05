Na jednotné papiere zabudli. Očkovacie preukazy treba vydať nanovo

Rezort zdravotníctva sľubuje, že do začiatku dovolenkovej sezóny vyrieši zmätky v dokladoch o očkovaní. Zatiaľ totiž platí, že u nás každé očkovacie centrum vydáva svoj vlastný certifikát. Spoločné majú, že uvádzajú meno očkovaného, vakcinačnú látku, dátum zaočkovania. No kým v Košiciach a v Bratislave ľudia dostanú len papier v slovenskom jazyku, v Žiline vydávajú tiež papier – no s QR kódom. Ten môže niesť informáciu tak o očkovaní, ako aj o testovaniach či o prekonaní ochorenia. V bojnickej nemocnici zasa vydávajú očkovací preukaz. No tiež len v slovenskom jazyku.

V trnavskej Fakultnej nemocnici vydávajú potvrdenia aj preukazy. „QR kód obsahuje vytlačené potvrdenie o očkovaní, samotná očkovacia kartička QR kód neobsahuje,“ ozrejmil hovorca nemocnice Matej Martovič. V zahraničí je pritom viac uznávaný QR kód ako papierové potvrdenie.

Keďže doklady o očkovaní sa vydávajú len v slovenskom jazyku, neakceptujú ich v zahraničí. V Nemecku musí byť takýto doklad v nemčine, v angličtine, vo francúzštine, v španielčine alebo v taliančine.

„Ministerstvo zdravotníctva aktuálne intenzívne pracuje na univerzálnom tlačive, ktoré človek dostane po očkovaní a ktoré bude aj medzinárodne uznávaným dokladom. V najbližších dňoch predstavíme konkrétne riešenie,“ tvrdí Zuzana Eliášová, hovorkyňa ministerstva zdravotníctva. S očkovaním sa pritom začalo vlani 26. decembra.

Eliášová radí, aby Slováci, ktorí cestujú do zahraničia, kontaktovali svojho všeobecného lekára a požiadali ho o potvrdenie očkovania do Medzinárodného očkovacieho preukazu.

Ten očkovacie centrá nevydávajú. Kúpiť sa dá v papiernictvách či v obchodoch s kancelárskymi potrebami. Stojí od dvoch eur a informácie v ňom sú v slovenskom, v anglickom a vo francúzskom jazyku. Podľa nášho prieskumu je však už tento preukaz v niektorých lokalitách vykúpený.

„Vo vakcinačnom centre Fakultnej nemocnice Nitra na požiadanie potvrdzujeme Medzinárodný očkovací preukaz klientom, ktorí boli zaočkovaní v našom vakcinačnom centre,“ vysvetľuje Tatiana Kubinec, hovorkyňa nitrianskej nemocnice. Dodala, že jediným potvrdením je pre klientov vakcinačného centra A4 papier ako doklad o zaočkovaní, ktorého súčasťou je aj QR kód. Papier je však len v slovenskom jazyku.

Iné očkovacie centrá zase takéto potvrdenia odmietajú podpisovať a posielajú záujemcov do ambulancií všeobecných lekárov. „Medzinárodné očkovacie preukazy v našom očkovacom centre zatiaľ nepotvrdzujeme. Dávame len naše vlastné potvrdenie o očkovaní, s ktorým by každý mal ísť za všeobecným lekárom,“ vysvetľuje hovorkyňa bratislavskej župy Lucia Forman. Všeobecný lekár by mal potom svojim pacientom vystaviť aj medzinárodný preukaz.

To však urobí až po druhom očkovaní. Po prvej vakcinácii lekári v očkovacom centre odporúčajú nosiť potvrdenie pri sebe. Okrem toho je priepustkou do zariadení či inštitúcií, kde sa vyžaduje testovanie.

Lekári v ambulanciách však poukazujú, že pacienti im predkladajú rôzne druhy potvrdení o očkovaní proti ochoreniu COVID-19. Nedokážu ich pritom overiť, pretože každé vakcinačné centrum vydáva svoj vlastný doklad. Preto spoločnosť všeobecných lekárov upozorňuje svojich členov, aby nerobili žiadne záznamy do medzinárodného očkovacieho preukazu.

Pritom už 26. júna by mali členské štáty Európskej únie prejsť na elektronický systém očkovacích a testovacích preukazov a zaviesť digitálne zelené osvedčenie. To bude obsahovať informáciu, či bol jeho držiteľ zaočkovaný proti ochoreniu COVID-19, mal negatívny výsledok testu, alebo prekonal ochorenie COVID-19.

Každá členská krajina je zodpovedná za prípravu vlastnej aplikácie tohto osvedčenia. "Neviem, či budeme vedieť do konca júna zjednotiť databázy o očkovaných, testovaných a pacientov, ktorí prekonali COVID-19 do jednej bezpečnej aplikácie. Veď sme sa zatiaľ nevedeli zhodnúť ani na oveľa jednoduchšom očkovacom preukaze. Navyše toto bude aplikácia, nie papier, a na Slovensku nemáme dobré skúsenosti so štátnymi IT projektmi,“ obáva sa technického zlyhania poslanec Národnej rady SR Tomáš Valášek (nez., SPOLU).

Digitálne riešenie tohto problému má na starosti rezort informatizácie. Jeho šéfka a vicepremiérka Veronika Remišová (Za ľudí) tvrdí, že na implementácii digitálnych preukazov štátne orgány pracujú, no bližšie informácie nechce komunikovať, „kým nebude všetko pripravené“.

Národné očkovacie certifikáty

Susedná Česká republika sa dohodla, že od 15. mája si bude navzájom uznávať certifikáty o očkovaní s ďalšími piatimi krajinami: s Poľskom, s Maďarskom, s Rakúskom, s Nemeckom a so Slovinskom. Slovenska sa pre nejednotné certifikáty táto dohoda týkať nebude.

„Slovensko nič podobné nemá, a tak naši občania dostávajú chaotickú zmes desiatok rôznych potvrdení. Chýba anglický preklad, líši sa formát aj rozsah údajov, na niektorých miestach dokonca odmietajú dať pečiatku a podpis,“ vysvetľuje europoslanec Michal Šimečka (Progresívne Slovensko), podľa ktorého vinou toho vypadlo Slovensko z tejto medzinárodnej dohody.

Nejednotnosť očkovacích preukazov na Slovensku kritizoval aj minister zahraničných vecí Ivan Korčok (SaS). „Najprv musíme zabezpečiť, aby Slovensko vydávalo národné očkovacie certifikáty v jednotnej podobe, až potom sa môžeme rozprávať o európskych riešeniach,“ vyhlásil šéf diplomatov.

Česko a Rakúsko majú jednotné formuláre dostupné na stránkach ich ministerstiev a Maďarsko vydáva svojim zaočkovancom plastové kartičky s QR kódom, ktoré fungujú ako vstupenka do reštaurácií, hotelov, kín či kúpeľov.

Medzirezortná spolupráca

Čím skôr dobehnúť zameškané sa v ostatných dňoch snažia ministerstvá vnútra, zdravotníctva, informatizácie a zahraničných vecí.

„Otázka je, prečo to neurobili už dávno. Veď o tom, že ideme masívne očkovať, vieme minimálne od vlaňajšieho leta. A už pri potvrdeniach o absolvovaní testov sme prišli na to, že treba mať jednotné potvrdenie, aby sa ľuďom nestávalo, že im bol niekam odmietnutý vstup, lebo ich potvrdenie ,nevyzeralo správne',“ upozorňuje poslanec Valášek. Zdôrazňuje, že tieto problémy boli predvídateľné.

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO) tvrdí, že problém so zavedením európskeho digitálneho zeleného certifikátu nebude. Naprieč úniou sa rokuje a 26. júna bude systém elektronický.

„Do konca júna by mali byť spustené digitálne Covid certifikáty platné všade v Európskej únii. Bude to v podstate aplikácia, v ktorej bude QR kód, ktorý bude obsahovať údaje o tom, kto ste a či ste buď očkovaný alebo čerstvo testovaný, prípadne či ste nedávno prekonali ochorenie. Ak áno, budete môcť cestovať slobodnejšie ako ľudia bez tejto aplikácie,“ vysvetľuje Valášek.

Ministri Remišová aj Lengvarský sa zhodujú, že do začiatku dovolenkovej sezóny by mal byť problém s preukazovaním sa o očkovaní vyriešený. Valášek hovorí, že zrejme by ľudí len máločo nahnevalo viac ako zistenie, že kým zvyšok Európy môže relatívne slobodne cestovať, Slováci nie. Len preto, lebo zodpovední nezvládli organizáciu vydávania medzinárodných očkovacích preukazov.

Oficiálne Slováci nemôžu do 28. mája cestovať do zahraničia za rekreáciou. Dovolené sú len služobné cesty. Cestovné kancelárie však už ľudí lákajú na dovolenky, pričom zdôrazňujú, že práve očkovanie je cestou k slobode.