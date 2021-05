ONLINE: Indický variant očkovaných starších ľudí vážne nepostihuje

Pri uvoľňovaní opatrení prijatých v boji proti pandémii na Slovensku sa počíta kĺzavý medián z denného počtu nových nakazených za uplynulý týždeň očistený o nových nakazených v karanténnych centrách. Príklad: Ako vypočítať medián? Ak máme takéto čísla: 10, 15, 13, 81, 9, 21, 2

a usporiadame ich vzostupne : 2, 9, 10, 13, 15, 21, 81



potom medián je číslo 13. 7-dňový priemer a kĺzavý medián 7-dňový priemer Kĺzavý medián 14 dní

30 dní

90 dní

Monitoring Stupeň ostražitosti I. Stupeň ostražitosti II. I. stupeň varovania II. stupeň varovania III. stupeň varovania IV. stupeň varovania Opatrenia pre okres Opatrenia pre okres Rúška povinné v interiéri a na hromadných podujatiach aj v exteriéri Obmedzenie pohybu žiadne Školy MŠ, ZŠ, SŠ, OU - bez obmedzení VŠ – prezenčne s obmedzenou kapacitou, uzatvorené internáty Hromadné podujatia sedenie len na 50 % kapacity, max. 500 exteriér, max. 250 interiér s výnimkami Oslavy, večierky, svadby, kary max. 30 Konzumácia alkoholu na verejnosti bez obmedzenia Obrady (sobáš, krst, pohreb, a pod.) povolené Návštevy v nemocniciach a zariadeniach sociálnych služieb bez obmedzenia Väznice bez obmedzenia Profesionálny šport podľa pravidiel pre športovcov a diváci podľa pravidiel hromadných podujatí Rekreačný šport podľa rizikovosti športových aktivít Lyžiarske strediská dodržiavanie hygienických opatrení Fitnes max. 30 osôb Wellness, aquapark a kúpele (nie zo zdrav. indikácie) min. plocha 15 m2 na 1 osobu + max. počet osôb podľa hromadných podujatí Umelé vodné plochy (bazény a plavárne) max. 50 % kapacity Obchody, služby a nákupné centrá dodržiavanie hygienických opatrení Reštaurácie 4 osoby pri stole alebo osoby z jednej domácnosti, 2 metre rozstupy medzi stolmi Múzeá, galérie a výstavné siene hromadné prehliadky do 30 osôb Knižnice bez obmedzení Firmy, podniky a organizácie sprísnené hygienické opatrenia, odporúčaný home office Taxi max. 2 osoby na jeden rad, rúško, pravidelné vetranie Platnosť testu žiadna Opatrenia pre okres rúška povinné v interiéri a na hromadných podujatiach aj v exteriéri na hromadných podujatiach kapacita v interiéri obsadená na 25 percent - najviac 250 osôb, v exteriéri na 50 percent - najviac 500 osôb, najviac 10 ľudí, na státie v interiéri 50, v exteriéri najviac 100 ľudí, organizátor musí viesť zoznam účastníkov svadby, kary, oslavy, večierky najviac 50 ľudí v interiéri, 100 v exteriéri, povinný zoznam účastníkov dovolená je konzumácia alkoholu na verejnosti fitnescentrá maximálne 20 osôb alebo minimálne 25 m2 na osobu wellness, akvaparky a kúpele maximálne 30 percent kapacity na 1 sektor, resp. maximálny počet osôb do 500 umelé vodné plochy, bazény a plavárne maximálne 30 percent kapacity obchody, služby a nákupné centrá najviac 1 zákazník na 15 m2 predajnej plochy obchodu, detské kútiky a sedacie sekcie v spoločných priestoroch sú zatvorené reštaurácie môžu mať v interiéri 4 osoby pri stole, rozstupy medzi stolmi dva metre múzeá, galérie a výstavné siene povolené sú hromadné prehliadky do 15 osôb firmy, podniky a organizácie odporúčaný home office Opatrenia pre okres povinný respirátor v interiéri, rúško v exteriéri do vzdialenosti dva metre na hromadných podujatiach najviac 25 ľudí v interiéri, 50 v exteriéri, organizátor musí viesť zoznam účastníkov svadby, kary, oslavy, večierky najviac 25 ľudí v interiéri, 50 v exteriéri, povinný zoznam účastníkov obrady ako sobáš, krst, pohreb 1 osoba na 15 m2 alebo 10 osôb fitnescentrá maximálne 15 osôb alebo minimálne 25 m2 na osobu wellness, akvaparky a kúpele maximálne 10 osôb alebo minimálne 15 m2 na osobu umelé vodné plochy, bazény a plavárne maximálne 10 osôb obchody, služby a nákupné centrá najviac 1 zákazník na 15 m2 predajnej plochy obchodu, detské kútiky a sedacie sekcie v spoločných priestoroch sú zatvorené reštaurácie môžu mať okienkový predaj, otvorené terasy - rozstupy medzi stolmi dva metre múzeá, galérie a výstavné siene povolené sú hromadné prehliadky do 10 osôb firmy, podniky a organizácie odporúčaný home office ubytovacie zariadenia bez využívania spoločných priestorov, ubytovanie v izbe iba členovia spoločnej domácnosti Opatrenia pre okres povinný respirátor v interiéri, rúško v exteriéri do vzdialenosti dva metre na hromadných podujatiach najviac 10 ľudí, organizátor musí viesť zoznam účastníkov obrady ako sobáš, krst, pohreb 1 osoba na 15 m2 alebo 6 osôb, oslavy sú zakázané fitnescentrá maximálne 10 osôb alebo minimálne 25 m2 na osobu wellness, akvaparky a kúpele sú zakázané umelé vodné plochy, bazény a plavárne maximálne 10 osôb obchody, služby a nákupné centrá najviac 1 zákazník na 15 m2 predajnej plochy obchodu, detské kútiky a sedacie sekcie v spoločných priestoroch sú zatvorené reštaurácie môžu mať iba okienkový predaj a rozvoz, terasy s 2-metrovými rozostupmi medzi stolmi múzeá, galérie a výstavné siene povolené sú individuálne prehliadky, 1 návštevník na 15 m2 firmy, podniky a organizácie odporúčaný home office ubytovacie zariadenia bez využívania spoločných priestorov, ubytovanie v izbe iba členovia spoločnej domácnosti Opatrenia pre okres povinný respirátor v interiéri, rúško v exteriéri na hromadných podujatiach najviac 6 ľudí, organizátor musí viesť zoznam účastníkov svadby, kary, oslavy, večierky zakázané fitnescentrá zakázané umelé vodné plochy, bazény a plavárne maximálne 6 osôb obchody, služby a nákupné centrá najviac 1 zákazník na 15 m2 predajnej plochy, detské kútiky a sedacie sekcie v spoločných priestoroch sú zatvorené reštaurácie môžu mať iba okienkový predaj a rozvoz múzeá, galérie a výstavné siene povolené sú individuálne prehliadky, 1 návštevník na 15 m2 firmy, podniky a organizácie nariadený home office všade, kde to je možné ubytovacie zariadenia bez využívania spoločných priestorov, ubytovanie v izbe iba členovia spoločnej domácnosti Opatrenia pre okres

6:22 Spojené štáty poskytnú v priebehu nasledujúcich šiestich týždňov ostatným krajinám sveta ďalších 20 miliónov dávok vakcín proti koronavírusu. Oznámil to americký prezident Joe Biden.

Pôjde o vakcíny od amerických firiem Moderna a Johnson & Johnson (J&J), ako aj vakcíny od nemecko-amerického konzorcia Pfizer/BioNTech vyrobené v USA, ktoré má Washington už k dispozícii, približuje AP.

Biely dom ešte koncom apríla oznámil, že USA sa so svetom do konca júna podelia o 60 miliónov dávok vakcíny od britsko-švédskej spoločnosti AstraZeneca – avšak až vtedy, keď jej použitie v USA schváli tamojší Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA). Podľa AP by sa tak malo stať do konca júna.

Bidenova administratíva však zatiaľ neoznámila, ako a do ktorých krajín budú vakcíny prerozdelené, pripomína AP.

Obyvatelia USA „nebudú plne chránení (pred koronavírusom) dovtedy, dokým nedostaneme pandémiu, ktorá zúri po celom svete, pod kontrolu,“ uviedol Biden na tlačovom brífingu v Bielom dome.

Biden tiež upozornil na to, že na rozdiel od Číny či Ruska USA nebudú vakcíny využívať na zaistenie „láskavostí“ od iných krajín.

Tento oznam prichádza v čase, keď záujem obyvateľov o zaočkovanie proti koronavírusu v USA klesá, pripomína AP. Doteraz tam podľa agentúry dostalo najmenej jednu dávku vakcíny viac ako 157 miliónov Američanov, pričom dvoma dávkami vakcíny bolo preočkovaných zhruba 123 občanov.

6:00 Podľa prvých údajov sú zaočkovaní starší ľudia chránení pred obávaným variantom koronavírusu, ktorý odhalili v Indii. Povedal to podľa agentúry Reuters britský minister zdravotníctva Matt Hancock. Práve početný výskyt takzvanej indickej mutácie koronavírusu v Británii vedie k obavám, že krajina nebude môcť zrušiť zostávajúce protiepidemické obmedzenia 21. júna, ako je teraz naplánované.

Hancock v pondelok povedal, že v Británii bolo potvrdených 2 323 prípadov výskytu varianty s označením B.1.617.2 a že v silne zasiahnutom meste Bolton na severozápade Anglicka tvoria väčšinu hospitalizovaných ľudia, ktorí neboli zaočkovaní, hoci sa už mohli nechať očkovať.

„To ukazuje, že nový variant nemá sklon prenikať do starších očkovaných skupín a znovu to podčiarkuje dôležitosť očkovania,“ povedal dnes Hancock v britskom parlamente.