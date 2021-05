Hrubala po kritike Fica: Vo väzbách sa nevyžívame, nemučíme ľudí. Prípad Ribára považuje za výnimku

Predseda Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) Ján Hrubala odmieta, že by nadužívali väzbu. Reagoval nielen na obvinenia opozičnej strany Smer, podľa ktorej sa stal z väzby mučiaci nástroj, ale aj na najnovší nález Ústavného súdu, ktorý v prípade advokáta Martina Ribára skonštatoval viaceré závažné nedostatky pri rozhodovaní Špecializovaného trestného súdu. Podľa Hrubalu je ich rozhodovacia prax konzistentná a Ribárov prípad označil za výnimku.

VIDEO: Fico napadol sudcov, že rozhodujú politicky.

Niekoľkomesačné diskusie o používaní inštitútu väzby priniesli najmä v politických kruhoch viaceré vyjadrenia, ktoré podľa Hrubalu nie sú založené na pravde. Zároveň už prebieha aj legislatívna zmena úpravy väzobných lehôt, Hrubala sa preto rozhodol priblížiť rozhodovanie ŠTS a vysvetliť, ako pri ukladaní väzby súd postupuje.

Priblížil, že v roku 2021 zatiaľ ŠTS rozhodol o vzatí do väzby v 35 zo 45 žiadostí. V roku 2020 vyhovel 87 zo 112 žiadostí prokurátora. „Nič dramatické sa v roku 2020 a ani v roku 2021 nedeje. Prax nášho súdu je relatívne konzistentná,“ podotkol. „Aj bez toho, aby zákonodarca čokoľvek urobil s väzbou, uprednostňujeme náhradu väzby a keď sa to čo i len trochu dá, nepovažujeme za potrebné brať do väzby. Nevyžívame sa v tom,“ ubezpečil.

ŠTS rozhodoval od roku 2010 celkovo o 647 návrhoch prokurátora na vzatie obvineného do väzby. Vyhovel mu v 482 prípadoch. „Približne v 30 percentách prípadov väzbu buď nahradíme, alebo konštatujeme, že neexistujú dôvody väzby,“ zhrnul Hrubala. „Najvyšší súd vo väčšine prípadov nám dá za pravdu,“ zdôraznil. Zároveň však pripustil, že k nejakým pochybenia dôjsť vždy môže. „Nie sme neomylné stroje,“ skonštatoval.

VIDEO: Nevyžívame sa vo väzbách a nemučíme ľudí.

Hrubala na tlačovej besede reagoval najmä na nevyberané útoky na predstaviteľov Špecializovaného trestného súdu ako aj Špeciálnej prokuratúry. „Ak neurobí generálny prokurátor poriadky, bude potrebné urobiť poriadky s týmito ľuďmi, ktorí slúžia tejto vládnej garnitúre. Tie poriadky musí urobiť nová politická garnitúra,“ vyhlásil predseda Smeru Robert Fico na tlačovej konferencii ešte 27. apríla.

Zopakoval tiež, že väzba je zneužívaná ako mučiaci nástroj. Potrebná je podľa neho zmena zákonov, ktoré stanovia podstatne väčšiu mieru zodpovednosti „týchto prisluhovačov vládnej koalícii, ktorých tu vidíme v týchto orgánoch na každodennej báze“. Medzi takýmito prisluhovačmi spomenul mená viacerých sudcov. Takéto vyjadrenia ale podľa Hrubalu prekračujú hranice „minimálne etického charakteru“.

Potrebu legislatívnych zmien vo svojom náleze z piatka 14. mája čiastočne podporil aj Ústavný súd, ktorý nariadil bezodkladne prepustiť z väzby advokáta Martina Ribára. Ten je trestne stíhaný za údajnú spoluprácu s organizovanou skupinou takáčovcov. Jeho bývalý klient, v súčasnosti už kajúcnik, vypovedal, že ho Ribár nútil, aby sa držal pôvodnej výpovede a zachoval voči ostatným členom skupiny mlčanlivosť. Ribár však od začiatku svoju vinu popiera a tvrdí, že je trestne stíhaný len za výkon svojho advokátskeho povolania. Na jeho podporu sa postavili desiatky advokátov ako aj samotná Slovenská advokátska komora.

Po rozhodnutí Ústavného súdu bol v piatok z väzby prepustený po takmer 20 mesiacoch. Ústavný súd vo svojom náleze skonštatoval zásadné nedostatky pri predchádzajúcich rozhodnutiach ŠTS a Najvyššieho súdu, ktoré mu väzbu opakovane ukladali. Boli to najmä nekonkrétnosť pri odôvodňovaní kolúznej väzby a nadkvalifikácia skutku, teda, že polícia a prokuratúra v podstate svojvoľne kvalifikovali skutok ako ťažší, čo im umožnilo ponechať obvineného vo väzbe dlhšie a zároveň sťažilo možnosti nahradenia väzby.

Hrubala považuje prípad advokáta Martina Ribára za výnimku. Prax súdov podľa neho neindikuje, že by aktuálna právna úprava týkajúca sa dôvodov a trvania väzby bola natoľko defektná, že by umožňovala držať obvinené osoby vo väzbe neodôvodnene. Má však pocit, že sa vyskytujú prieťahy v prípravnom konaní, ktoré podľa jeho názoru môžu byť dôvodom na prepustenie obvineného z väzby. Verí, že príde k zjednodušeniu prípravného konania a vyjadril tiež súhlas s tým, že v neskorších fázach kolúznej väzby je potrebné špecifikovať osoby, ktoré by mohol obvinený ovplyvňovať.