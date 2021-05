Najvyšší správny súd sa dostáva do formy. Prezidentka menovala za šéfa Pavla Naďa

Prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala za predsedu Najvyššieho správneho súdu (NSS) SR Pavla Naďa. Súd by mal fungovať od 1. augusta. Funkčné obdobie predsedu NSS je päť rokov. Naďa zvolila Súdna rada za kandidáta na predsedu NSS jednohlasne 20. apríla.

Novovznikajúci Najvyšší správny súd začína získavať reálnejšiu podobu. Po obavách, že na ňom od 1. augusta nebude mať kto súdiť, je už skoro spolovice obsadený. Na 29 plánovaných voľných sudcovských miest už Súdna rada zvolila 17 kandidátov. Zvyšok budúcich kolegov má pribudnúť ešte v polovici júna.

Pred viac ako týždňom prebehlo druhé kolo výberového konania na sudcov Najvyššieho správneho súdu po pôde Súdnej rady ako najvyššieho samosprávneho orgánu justície. Členovia rady vo verejnom hlasovaní rozhodli, že vo výbere obstálo osem uchádzačiek.

Sú nimi sudkyne správneho kolégia Najvyššieho súdu Katarína Benczová, Jana Hatalová, Zuzana Mališová, Monika Valašiková, Elena Berthotyová a Petra Príbelská a sudkyňa Krajského súdu Žilina Jana Martinčeková a právnička Zuzana Šabová.

Kandidátky postúpili do druhej časti výberového konania, ktorou je overenie ich sudcovskej spôsobilosti. V prípade profesných sudcov by to však mala byť len formalita. Ak ju všetky zvládnu, doplnia deväť kandidátov z prvého výberového konania, ktoré sa uskutočnilo ešte v polovici apríla. Tretie kolo vypísal predseda Súdnej rady na 16. a 17. júla. Prihlásilo sa doň desať uchádzačov.

Kto je Pavol Naď? Študoval na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Bol advokátom, prokurátorom na Okresnej prokuratúre v Michalovciach a na Krajskej prokuratúre v Košiciach. Sudcom sa stal v roku 2006. Začínal na Okresnom súde v Michalovciach. Od roku 2008 pôsobí na Krajskom súde v Košiciach, kde sa v roku 2014 stal aj predsedom tamojšieho správneho kolégia. Od začiatku roku 2021 bol na stáži v správnom kolégiu Najvyššieho súdu. (tasr)

So vznikom Najvyššieho správneho súdu, ktorý priniesla minuloročná reforma justície, sa už niekoľko mesiacov spájali veľké obavy. Hrozilo, že sa nepodarí obsadiť plánovaný počet 29 miest. Dôvodom bola najmä nespokojnosť sudcov správneho kolégia Najvyššieho súdu, ktorí mali byť jadrom novej súdnej inštitúcie. Tí však spočiatku výberové konania bojkotovali, pretože, ako namietali, sú voči týmto skúsením sudcom diskriminačné. Na rozdiel od akademikov či advokátov totiž títo sudcovia Najvyššieho súdu už výber podstúpili.

Napokon sa do výberového konania prihlásilo 43 kandidátov, z toho 11 zo správneho kolégia Najvyššieho súdu. Väčšina z nich už vo výbere uspela. „Zatiaľ to vyzerá tak, že Najvyšší správny súd bude štartovať svoju činnosť za pomerne výraznej prevahy kariérnych sudcov a sudkýň,“ skonštatoval predseda Súdnej rady Ján Mazák. Dodal, že je záujem aj zo strany nesudcov, ale na pozíciu sudcu Najvyššieho správneho súdu sú vysoké nároky.

Najvyšší správny súd už má tiež zvoleného svojho prvého predsedu. Pavol Naď, ktorý ako kandidát uspel vo výberovom konaní ešte na začiatku apríla, po dvoch týždňoch sa pred členmi Súdnej rady predstavil druhýkrát, už ako kandidát na predsedu nového sudu.

„Nielenže bol zvolený, ale bol zvolený všetkými hlasmi členov Súdnej rady, čo nám dáva veľkú nádej, že bude dobrý predseda. Bolo vidno, že pozná a ovláda svoju prácu aj ako sudca. Dnes ukázal, že má aj ten ďalší prvok, že dokáže prácu organizovať a riadiť pre celý súd,“ reagoval vtedy podpredseda Súdnej rady Miloš Kolek.

Najvyšší správny súd má začať fungovať už od 1. augusta. Nová súdna inštitúcia prevezme celú správnu agendu, ktorú doteraz riešil Najvyšší súd. Okrem toho dostane do kompetencií aj disciplinárne stíhania sudcov, prokurátorov a ďalších právnych povolaní a od Ústavného súdu prevezme posudzovanie ústavnosti a zákonnosti volieb. Správne súdnictvo a skúsenosti so vznikom Najvyššieho správneho súdu Českej republiky v pripravovanom rozhovore priblížil jeho predseda a spoluzakladateľ Michal Mazanec.