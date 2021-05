Voda zaplavila ulice v troch obciach v okolí Košíc

V súvislosti s intenzívnym dažďom v Košickom kraji, ktorý pretrváva od pondelkového večera, zasahovali hasiči predovšetkým v okolí Košíc. Najhoršia situácia bola v obciach Nižná Hutka, Malá Ida a Družstevná pri Hornáde, kde voda zaplavila ulice. Ohrozené sú aj rodinné domy. Pre TASR to za Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach uviedla Jana Matis Libová.

Ako spresnila, nápomocní sú aj dobrovoľní hasiči z Budimíra, Ploského a Rákoša. „V súvislosti s počasím máme zatiaľ šesť výjazdov do obcí, kde sa vylieva voda do ulíc. Ďalšie tri súvisia so spadnutými stromami a nahnutým telekomunikačným stĺpom. Hasičov máme momentálne už len v Nižnej Hutke a v Malej Ide ostalo čerpadlo na prečerpávanie vody,“ dodala Matis Libová.

Liptovský Mikuláš vyhlásil tretí stupeň povodňovej aktivity

Mesto Liptovský Mikuláš vyhlásilo tretí stupeň povodňovej aktivity. Osadu v Hlbokom začala v noci vytápať voda z okolitých svahov a stúpanie hladiny stále trvá. Od 3.00 h boli na mieste mestskí dobrovoľní hasiči, momentálne situáciu prevzali štátni. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Viktória Čapčíková.

Pre zvýšené hladiny tokov zasahujú hasiči aj v Prešovskom kraji

V súvislosti so zvýšenou zrážkovou činnosťou uskutočnili hasiči v Prešovskom kraji v utorok ráno desať výjazdov. Najviac práce mali príslušníci zo staníc v Prešove a Sabinove, informovala TASR hovorkyňa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Prešove Miroslava Knišová.

„Išlo najmä o odčerpávanie vody z pivníc a priestorov rodinných domov, čistenie kanalizačných vpustov a odstraňovanie spadnutých stromov z cestných komunikácií,“ priblížila s tým, že doposiaľ v kraji zasahovalo 30 príslušníkov HaZZ s 11 kusmi hasičskej techniky.

Podľa jej ďalších slov zasahovali hasiči z Prešova a Sabinova štyrikrát, dva výjazdy absolvovali príslušníci HaZZ vo Vranove nad Topľou, po jednom výjazde majú za sebou hasiči z Bardejova, Popradu, Levoče a Kežmarku.