Spory v koalícii zavreli parlament. Matovič odkázal SaS, že má stiahnuť chvost

V utorok predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) prerušil rokovanie 28. schôdze Národnej rady. Poslanci sa opäť zídu až v budúcu stredu. Koaličníci priznali, že zatiaľ nenašli spoločnú reč pri riešení dvoch problémov: štátneho deficitu a kolúznej väzby.

„Prerušením schôdze sa má vytvoriť priestor na rokovania,“ potvrdil šéf najpočetnejšieho poslaneckého klubu obyčajných Michal Šipoš. Podľa predsedu poslaneckého klubu Sme rodina Petra Pčolinského sa o návrhu nového deficitu v štátnom rozpočte diskutuje najmä medzi stranami SaS a OĽaNO.

Čítajte viac Sulík a Matovič sa stále sporia o rozpočte. Rozhodne sa o týždeň

To potvrdil aj minister financií Matovič, ktorý Richarda Sulíka a liberálov obvinil z bezcitnosti, antisociálneho prístupu a vydierania. Vraj preto, lebo SaS tvrdí, že na niektoré položky zo štátneho rozpočtu sa iba mrhá peniazmi. Pripomienky koaličného partnera boli podľa Matoviča dôvodom, prečo poslanci v utorok nerokovali o novele zákona o štátnom rozpočte. Z novely štátneho rozpočtu na tento rok vyplýva, že celkové výdavky štátneho rozpočtu majú byť tento rok vyššie o 3,389 miliardy eur. Namiesto pôvodne plánovaných 23,9 miliardy eur by tak mali dosiahnuť 27,3 miliardy eur.

VIDEO: Matovič bráni navýšenie rozpočtu, obviňuje Sulíka.

Premiér Eduard Heger (OĽaNO) si myslí, že týždenná prestávka by mohla upokojiť situáciu. Politológ Jozef Lenč však upozorňuje, že práve Matovič a Kollár nemusia Hegera rešpektovať ako lídra. A dôsledkom sú Matovičove útoky na SaS, ale aj hnutia Sme rodina smerom na ministerku spravodlivosti Máriu Kolíkovú (Za ľudí).

"Bez problémov sme podporili novelu rozpočtu na rok 2020 a taktiež rozpočet na tento rok. Avšak teraz je už situácia iná. Uvedomujeme si dôležitosť určitých úprav v rozpočte, ale nesúhlasíme so zvýšením deficitu až o 3,4 miliardy eur. Naopak, určite budeme súhlasiť so všetkými výdavkami v oblasti covidovej pomoci. Je však potrebné vytvoriť dostatok času na odbornú diskusiu,“ priblížil šéf parlamentného výboru pre financie Marián Viskupič (SaS). Strana chce tiež pripraviť zoznam opatrení, vďaka ktorým sa budú konsolidovať verejné zdroje.

Minister financií Matovič tvrdí, že on priestor na kompromisy nevidí. „Mrzí ma, že si náš koaličný partner zobral za rukojemníka ľudí cez štátny rozpočet a potichu na koaličnej rade vydiera, aby sme ľuďom nedali viac. Na konci SaS musí stiahnuť chvost a schváliť rozpočet,“ vyhlásil expremiér.

Šéfka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová však uviedla, že pri rozpočte rokovania neviaznu a naznačila, že väčší problém má koalícia v otázke kolúznej väzby. Tú chce okrem Hajšelovej meniť vládnym návrhom aj ministerka Kolíková. Jej legislatívna úprava sa však do parlamentu dostane až na jeho júlovej schôdzi.

„Pri zmenách v kolúznej väzbe sa rokuje aj o prípadnom preložení hlasovania o návrhu poslankyne Sme rodina Petry Hajšelovej na júnovú schôdzu. Rokuje sa aj o tom, že len teraz bolo ukončené medzirezortné pripomienkové konanie k vládnemu návrhu,“ priblížila Zemanová, ktorá verí, že Kolíkovej návrh bude akceptovateľný pre celú koalíciu. Hnutie Sme rodina ho však považuje za málo ambiciózny.

Rozpočet vo väzbe?

„Ak má prerušenie schôdze Národnej rady pomôcť upokojiť situáciu, je to dobrý krok,“ zhodnotil situáciu premiér Heger. Zdôraznil, že preňho je dôležité, aby vláda bola stabilná a dôverovala si. „Akékoľvek kroky, ktoré urobíme na to, aby tomu pomohli, vítam. Takže prerušenie schôdze, ak to má pomôcť upokojeniu situácie, je určite dobrý krok,“ dodal predseda vlády.

Opozícia však súčasné hádky v koalícii považuje za neschopnosť. „V priebehu niekoľkých mesiacov je už druhýkrát parlament paralyzovaný len z toho dôvodu, že sa strany vládnej koalície nevedia dohodnúť na závažných konkrétnych bodoch, ktoré bolo potrebné na rokovaní parlamentu riešiť,“ vyhlásil predseda strany Hlas Peter Pellegrini. Spresnil, že predseda parlamentu po prerušení rokovania zástupcov jednotlivých strán na grémiu informoval, že v koalícii sa ešte hľadá konsenzus na zvýšení deficitu v štátnom rozpočte medzi SaS a OĽaNO.

Vládu preto vyzval na ukončenie volebného obdobia. Ako povedal, vláda by sa mala ľuďom ospravedlniť, pretože nie je schopná zabezpečiť riadny chod štátu. „Nejde o žiadnu novú vládu, ale o druhú vládu Igora Matoviča s tými istými ľuďmi. Vláda cíti, že ide dole kopcom a že sa jej volebné obdobie skráti,“ poznamenal Pellegrini.

„Ide o situáciu totálnej deštrukcie verejných financií,“ reagoval na návrh štátneho rozpočtu predseda najsilnejšej opozičnej strany Smer Robert Fico.

Dotkol sa aj konfliktu pri novelizácii trestného poriadku smerujúcej k zmenám pri kolúznej väzbe, ktorý je medzi stranou Za ľudí a hnutím Sme rodina. „Dnes už mnohí predstavitelia vládnej koalície ľutujú, že nepristúpili k odvolaniu ministerky spravodlivosti, pretože je už drzejšia ako opica,“ dodal s poukazom na 10. máj, keď parlament hlasoval o vyslovení nedôvery Kolíkovej.

Fico potvrdil, že Smer návrh z dielne hnutia Sme rodina podporí. „Je dobrým základom na diskusiu,“ skonštatoval Fico. Hajšelovej návrh sú ochotní podporiť aj poslanci zo strany Hlas.

Podľa nezaradeného poslanca Miroslava Kollára, ktorý v polovici februára opustil koalíciu, je jediným skutočným programom súčasnej vlády permanentná koaličná kríza. Nepáči sa mu schvaľovanie zvýšenia deficitu v rozpočte v skrátenom legislatívnom konaní.

„Okrem toho, že je to extrémne vysoká suma, a z návrhu vôbec nie je jasné, na čo má byť konkrétne použitá, urobil to Matovič aj bez diskusie a v skrátenom legislatívnom konaní. Asi netreba zdôrazňovať, že takýto postup nie je v poriadku ani z obsahového, ani z procesného hľadiska,“ myslí si Kollár, ktorý už pôsobí v mimoparlamentnej strane Spolu.

Neschopnosť koaličného fungovania

Politológ Jozef Lenč hodnotí súčasné parlamentné pomery ako veľmi neštandardné. Ak táto parlamentná kríza potrvá dlhšia ako do budúcej stredy, bude to podľa politológa voda na mlyn opozícii a jej túžbe po predčasných voľbách. Zároveň to však môže odhaľovať aj slabú pozíciu premiéra medzi koaličnými lídrami a naštrbenú stabilitu strany Za ľudí.

„Je to mimoriadne neobvyklé, pretože sa to zatiaľ v rámci fungovania Národnej rady ešte nestalo. Osobne si nepamätám, že by nejaká vláda dospela k stavu, aby sa kvôli vnútorným rozporom na niekoľko dní zastavila činnosť parlamentu. Svedčí to o tom, že nie sú schopní sa na patričných koaličných fórach dohodnúť, ako postupovať, či už v rámci vlády, ako to bolo ešte v kabinete Igora Matoviča, alebo v rámci fungovania Národnej rady. Nie sú schopní ani takej elementárnej veci, ako je dodržiavanie koaličnej zmluvy,“ zhodnotil politológ.

Vládna koalícia podľa Lenča ukazuje neschopnosť ani nie tak vládnutia, ako skôr koaličného fungovania. „Kým v predchádzajúcom období bola neuralgickým bodom vláda, ešte v posledných mesiacoch premiéra Matoviča, dnes sa to javí byť skôr parlament. Je možné, že návrhy ministra financií, ktoré spôsobili ďalší rozpor medzi SaS a OĽaNO, ale aj to, ako svojimi návrhmi či hlasovaním torpéduje Sme rodina ministerku Kolíkovú, sú dôsledkom toho, že Eduard Heger nie je pre Matoviča a Kollára takým rešpektovaným lídrom. Svedčiť to však môže aj o tom, že kondícia strany Za ľudí a jej stabilita sú veľmi naštrbené,“ myslí si Lenč.