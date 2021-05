Korčok: Izrael má právo na sebaobranu, stojíme za apelom na ukončenie konfliktu

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok (nominant SaS) stojí na strane výziev na okamžité zastavenie bojov medzi Izraelom a radikálnym palestínskym hnutím Hamas. Považuje za neakceptovateľné, že Izrael je vystavený teroristickým útokom. Zároveň vyjadril ľútosť nad obeťami, ktorými sú nevinní civilisti, a to na oboch stranách.

„Aj v kontexte veľmi dobrých a blízkych bilaterálnych vzťahov s Izraelom, ale aj v kontexte samotnej situácie, uznávame právo Izraela na sebaobranu. Považujeme za absolútne neakceptovateľné to, že Izrael, ako nám blízka krajina, je vystavená útokom teroristickej organizácie Hamas a ďalších militantných skupín predovšetkým z Gazy,“ uviedol Korčok.

Minister zároveň vyslovil sústrasť a súcit s obeťami nevinných civilistov, ktoré sú na oboch stranách. „Ľudský život, a život civilistov v tomto prípade, je rovnaký všade na svete. Takisto to platí či už o Izraeli, alebo o pásme Gazy,“ zdôraznil. Vyjadril tiež, že sa plne stotožňuje s apelom ministrov zahraničných vecí štátov Európskej únie, aby okamžite došlo k zastaveniu paľby a nastoleniu prímeria. „Toto je minimalistická vec, ktorú treba urobiť, aby sme zastavili počet obetí,“ dodal.

Za dôležité i zložité považuje obnovenie blízkovýchodného mierového procesu. Hoci na jednej strane podľa neho vidieť normalizáciu vzťahov Izraela s arabskými krajinami, jeden zo základných konfliktov na Blízkom východe zrejme naďalej nie je pod kontrolou, a to palestínsko-izraelský konflikt. Cestu vidí v návrate za rokovací stôl. Základným cieľom by malo byť podľa Korčoka dvojštátne riešenie, teda vzájomné uznanie sa oboch krajín, a to pri rešpektovaní bezpečnosti a všetkého, čo súvisí s koexistenciou dvoch štátov.

Od 10. mája, keď vypukol najnovší ozbrojený konflikt medzi Izraelom a hnutím Hamas a ďalšími radikálnymi skupinami v palestínskej enkláve, prišlo o život už viac ako 200 Palestínčanov, vrátane asi 60 detí. Izraelská strana podľa najnovšej bilancie hlási 12 obetí, vrátane dvoch detí a 312 zranených.