Zaplatia politici za zlé rozhodnutia? Nemajetný Matovič našiel riešenie aj pre seba

V parlamente sa môžu stretnúť dva návrhy zákona o hmotnej zodpovednosti politikov. Igor Matovič vie, ako by to riešil vo svojom prípade.

VIDEO: Igor Matovič o tom, ako by sa zákon o hmotnej zodpovednosti politikov týkal aj jeho osobne.

Poslanec Miroslav Kollár, ktorý odišiel z koaličnej strany Za ľudí a vstúpil do mimoparlamentnej strany Spolu, predloží na júnovej schôdzi parlamentu návrh zákona o hmotnej zodpovednosti politikov.

Kollár spolu s predsedom Spolu Jurajom Hipšom v tejto súvislosti spomenul nákup vakcíny Sputnik V. „Podľa zverejnenej zmluvy má ruská strana zaplatiť 20 miliónov dolárov za Sputnik V. Bez ohľadu na to, či sa nakoniec vakcíny rozhodneme nakúpiť, alebo nie. Takéto podmienky pre Slovensko vyjednal Igor Matovič a nezabudol sa pochváliť, že konečnú zmluvu vlastne ani nečítal. V krajine, kde by platila hmotná zodpovednosť politikov, by musel za svoje nezodpovedné a diletantské konanie zaplatiť,“ povedal Hipš.

Kollár prípravu novely zdôvodňuje zahľadenosťou koalície len samej do seba. „Koalícia síce zákon sľubuje, ale zatiaľ sa zaoberá len sama sebou a svojimi koaličnými spormi. Preto prichádzame s vlastným riešením,“ vysvetlil Kollár.

Strana Spolu sa opiera o exkluzívny prieskum agentúry AKO. Tá sa v máji tisícky respondentov pýtala, či by mali byť politici ako osoby finančne postihovaní a potrestaní za to, keď ich chybným rozhodnutím vznikne štátu ekonomická škoda. Podľa výsledkov 67,2 percenta opýtaných uviedlo, že by mali byť politici určite potrestaní, podľa 23 percent by mali byť potrestaní. S trestaním nesúhlasilo 5 percent opýtaných a 4,7 percenta nevedelo alebo nechcelo odpovedať.

Zákon o hmotnej zodpovednosti politikov sľubuje vládne hnutie OĽaNO. Zatiaľ sa však podľa informácií Pravdy stretli len pracovné skupiny. Expremiér a minister financií Igor Matovič (OĽaNO) v tejto súvislosti povedal, že politik, ktorý nemá žiaden majetok, by mohol ručiť majetkom ľudí, s ktorými žije. Narážal tak na seba, Matovič totiž prepísal svoj majetok na manželku a v povinných majetkových priznaniach uvádza, že nič nevlastní.