Viacerí členovia Za ľudí už nechcú Remišovú na čele strany, volajú po sneme

Ministerka spravodlivosti a podpredsedníčka strany Za ľudí Mária Kolíková si myslí, že by bolo vhodné zvolať čo najskôr snem, na ktorom by sa volil nový predseda strany.

Kolíková tiež uviedla, že otázka o tom, či by kandidovala za šéfku Za ľudí, je predčasná. Zvolanie snemu podporujú aj niektorí poslanci Za ľudí, medzi nimi Vladimíra Marcinková či Tomáš Lehotský, u ktorého stratila predsedníčka Veronika Remišová dôveru. Šéfka poslaneckého klubu a podpredsedníčka strany Jana Žitňanská nechce komentovať vnútrostranícke záležitosti.

„Myslím si, že s ohľadom na situáciu, v akej sa strana nachádza, by sme to mali urobiť,“ reagovala Kolíková na otázku, či by podporila zvolanie snemu, na ktorom by sa volil nový predseda strany.

Snem by mal byť podľa nej čo najskôr, „pretože by to pomohlo k stabilite a jednote strany“. Ministerka nechcela komentovať, či Remišová plní funkciu líderky dostatočne. „Toto sú otázky, pri ktorých je na mieste, aby sme diskutovali vo vnútri strany,“ reagovala.

Lehotský uviedol, že vládna kríza, ako aj odvolávanie ministerky Kolíkovej v parlamente ho utvrdili v tom, že chce, aby bol na mieste lídra Za ľudí niekto iný. Podľa svojich slov netuší, či chce za šéfku strany kandidovať Kolíková. Lehotský nemá záujem sa o túto funkciu uchádzať.

„Potrebujeme v strane spraviť vnútornú súťaž o to, s akou víziou sa bude strana ďalej uberať a uchádzať o priazeň voličov. Leadership, ktorý strane ponúka predsedníčka Veronika Remišová, sa mi vzhľadom na preferencie a aktuálnu vypätú politickú situáciu ukazuje ako nedostatočný,“ skonštatovala Marcinková s tým, že v demokratickej strane nie je nič neštandardné na tom, že členovia volajú po sneme v čase, keď by strana mohla v politickej konkurencii rásť výraznejšie.

Pripustila, že jedným z legitímnych riešení je zmena lídra. Zatiaľ podľa vlastných slov nevie, kto by sa prihlásil do súťaže. Ak by tak urobila Kolíková, bola by rada. O poste predsedníčky Marcinková neuvažuje, uchádzala by sa však o post v predsedníctve strany.

Strana podľa Žitňanskej diskutuje o svojej budúcnosti, no nechce to komentovať. „Myslím si, že veci, ktoré si chceme vydiskutovať, si vydiskutujeme vo vnútri,“ uviedla.

Remišová je šéfkou strany od augusta 2020, keď v súboji o kreslo predsedu porazila poslanca Miroslava Kollára. Ten už zo strany odišiel a okrem neho Za ľudí opustili aj poslanec Tomáš Valášek a exposlankyňa Andrea Letanovská.