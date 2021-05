565 dní nezákonne v base. Advokát Ribár: Odlúčenie od rodiny ma zabíjalo

Ak by ste mi dali na výber medzi peniazmi, za ktoré by som si kúpil pol Slovenska a možnosť všetko vrátiť späť, chcel by som to vrátiť späť, hovorí s emóciami pre Pravdu advokát Martin Ribár, ktorý bol podľa Ústavného súdu nezákonne držaný vo väzbe.

VIDEO: Pozrite si emotívnu spoveď Martina Ribára o 18 a pol mesačnom pobyte vo väzbe.

Advokát Martin Ribár strávil 565 dní vo väzbe. „Verte mi, že som každý deň rátal,“ povedal v rozhovore. Až Ústavný súd ho prepustil na slobodu, čo je veľmi zriedkavé. Rozhodnutie Ústavného súdu prišlo práve v deň, keď Špecializovaný trestný súd rozhodoval o predĺžení Ribárovej väzby.

„Počas celej tej doby, od 28. októbra 2019, keď som bol zadržaný, som ani jedinýkrát nespal v kuse šesť hodín. Po svojom návrate domov neviem spať stále,“ povedal Ribár o osemnásť a pol mesačnej väzbe.

Bol som naozaj psychicky zlomený, uviedol. Aj blízki mu podľa neho hovorili: „Priznaj sa, povedz im čo chcú, či to je pravda, či to nie je pravda, dostaneš sa von, my vieme, aký si, poznáme ťa, ale ja som povedal nie“. Mohol by som byť doma o týždeň, so ženou a s deťmi, ale v skutočnosti by som ich stratil, uviedol. Nevedel by som sa im pozrieť do očí a nevážil by som si sám seba. „To bol dôvod, prečo som si povedal, že to vydržím,“ dodal.

Advokáta Ribára polícia zadržala v októbri 2019 v rámci akcie Apač, ktorá sa zamerala na bratislavskú skupinu takáčovcov. Obvinili ho zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, zo zločinu krivej výpovede a z obzvlášť závažného zločinu vydierania. Prokurátor už podal aj obžalobu. Podľa nej mal Ribár nútiť svojho klienta, aby zachoval voči ostatným členom skupiny mlčanlivosť a držal sa pôvodnej výpovede.

Ribára z väzby prepustili minulý piatok.