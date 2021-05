Kollár ničí protikorupčný obraz koalície. Matovič sa prizerá...

Tajná schôdzka vysokých štátnych predstaviteľov na pôde Slovenskej informačnej služby vyvoláva otázniky. Pýta sa opozícia, ktorá chce počuť od koalície vysvetlenie na mimoriadnej schôdzi parlamentu. Pýta sa verejnosť, či ešte máme nezávislú políciu, prokuratúru a tajné služby. Oba tábory majú právo na jasnú a pravdivú odpoveď. O to viac, ak sa v kuloároch hovorí, že schôdzka bola najmä o väzobne stíhanom Vladimírovi Pčolinskom, ktorého verejne obhajuje šéf hnutia Sme rodina Boris Kollár.

„Politici sa miešajú do vecí, kde je to neprípustné. Slovensko vracajú do 90-tych rokov,“ povedal v podcaste Počúvajte pravdu komentátor Marián Repa.

Nevylučuje, že ak by sa potvrdilo, že tajná schôdzka bola o neuzavretých prípadoch, došlo by k vážnemu poškodeniu protikorupčného étosu koalície.

Repa sa domnieva, že zásadná chyba sa stala pri zrode novej vlády. „Kollár nemal byť súčasťou koalície. Sú to dva svety, ktoré teraz do seba narazili,“ vysvetľuje komentátor denníka Pravda.

Kritizuje Igora Matoviča ako šéfa OĽaNO, že mlčí a správanie Kollára toleruje. Myslí si, že Kollárovo štvanie proti ministerke Márii Kolíkovej (Za ľudí), a kritika vyšetrovateľov a prokurátorov za väzobné stíhanie bývalého šéfa tajných služieb Vladimíra Pčolinského, sú dôkazom pokrivených predstáv šéfa parlamentu o právnom štáte.

Riešenie má podľa Mariána Repu v rukách premiér Eduard Heger, ktorý sám stretnutie na pôde tajných služieb inicioval. Ako predseda vlády sa v tejto súvislosti nemôže vyhovárať na Matoviča, lebo on je zodpovedný za tajné služby a fungovanie právneho štátu.

„Ale pochybujem, že v tomto kľúčovom okamihu sa vymaní z vplyvu expremiéra,“ dodal komentátor v podcaste.

Vypočujete si tiež analýzu situácie vo vnútri koaličnej strany Za ľudí, kde sa hovorí o mimoriadnom sneme a výmene vedenia. Veľká časť poslaneckého klubu je nespokojná so šéfkou Veronikou Remišovou, a žiada jej odchod. Zachráni to stranu Za ľudí pred rozpadom?

„Je to neskoro, a bez zakladateľa Andreja Kisku strana mieri do histórie už od parlamentných volieb. Odišiel Kiska a odišiel duch strany,“ vysvetlil v podcaste Marián Repa.

Skeptický je aj voči snahe Márie Kolíkovej, ktorá by mohla prebrať predsednícke kreslo po Remišovej.

V podcaste Počúvajte pravdu komentátor Marián Repa hovorí aj o spore Matoviča s Richardom Sulíkom (SaS) ohľadom štátneho rozpočtu, a odpovedá na otázku, prečo liberáli neodídu z koalície.