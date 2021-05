V strane Za ľudí to vrie, dátum snemu nie je jasný

VIDEO: Mária Kolíková o situácii v strane Za ľudí a o sneme.

Kolíková, o ktorej viacerí hovoria ako o horúcej kandidátke na novú šéfku Za ľudí, potvrdila, že v rámci strany vedú diskusiu.

„Vyhodnocujeme politickú situáciu a tiež to, ako sa k tomu stavia naša strana. Sú veci, ktoré si treba vydebatovať vnútri. Viacerí členovia predsedníctva prejavili názory, a ja k nim patrím, že by bolo dobré, aby sme mali snem,“ priblížila Kolíková.

Kedy by však k tomu mohlo dôjsť, nekonkretizovala. Napriek tomu, že niektorí jej kolegovia sa netaja želaním, aby novou šéfkou bola ona, Kolíková to nechce komentovať. „V tomto momente by akékoľvek vyjadrenia boli predčasné. Je však dobré, aby sa konal snem našej strany. Je to dôležité pre jej stabilitu a jednotu,“ povedala.

O vyhrážkach, ktoré spomenula Remišová, že ak neodstúpi, bude na ňu vyvíjaný mediálny tlak, vraj Kolíková nič nevie. „Nijaké také informácie sa ku mne nedostali,“ hovorí. Či to celé nepovedie k rozkolu strany, je podľa nej hypotetická otázka. „To, že tá debata prebieha, skôr smeruje k tomu, že sa chceme dohodnúť. Veci, ktorými prechádzame, sú istým spôsobom krst ohňom,“ doplnila.

Na verejnosť sa však dostal list, ktorý mala Remišová napísať členom strany. Podľa listu v utorok zasadlo predsedníctvo strany, na ktorom si mala Remišová „vypočuť množstvo útokov a výčitiek“. Hoci časť predsedníctva žiadala urýchlené zvolanie snemu, podľa Remišovej sa bude ešte aj na budúci týždeň rokovať. „Osobné ambície Márie Kolíkovej na funkciu predsedníčky sa nemôžu riešiť za cenu likvidácie obrazu strany Za ľudí v médiách,“ píše sa v liste. Podľa neho sa Remišová chystá v najbližšom čase ísť za členmi strany.

Šeliga: Diskutujme za zatvorenými dverami Podpredseda strany Za ľudí Juraj Šeliga interne vyzýva straníkov na upokojenie vášní, zloženie zbraní a diskusiu vo vnútri strany o aktuálnej situácii. V zvolaní mimoriadneho snemu nevidí problém, kritizuje však mediálne odkazy a „prestrelky“ členov strany. Napísal to v internej skupine Za ľudí, v príspevku, ktorý má TASR k dispozícii. Reagoval ním na aktuálnu situáciu v strane, kde viacerí členovia verejne volajú po sneme a zmene vedenia. Šeliga príspevok ani situáciu v strane oficiálne komentovať nechcel. Trvá na tom, že diskusia patrí za zatvorené dvere. „Verejné prestrelky nás zničia! Namiesto verejných útokov sa spoločne posaďme za stôl a rozprávajme sa, pomenúvajme problémy. Kľudne sa aj pohádajme, ak je to potrebné, ale počúvajme a hľadajme spoločne najlepšie spôsoby, pre ktoré sa vieme zjednotiť,“ zdôraznil v príspevku. Konštatuje, že „vášne“ v strane súvisia nielen s problémami vo vláde, ale i útokmi opozície či koaličných partnerov. Straníkom pripomína, že v politike nie sú pre seba a funkcie, ale pre ľudí. Hovorí o potrebe spoločnej diskusie s tým, že problém v samotnom sneme nevidí. „Nerozumiem, prečo z toho musí byť verejná mediálna prestrelka,“ poznamenal a poukázal na aktuálne problémy v krajine. „Ak sa budeme naďalej verejne zaoberať našimi straníckymi konfliktami, tie skutočné problémy nedostanú všetku našu pozornosť a energiu, ktoré si vyžadujú, a stratíme tak tvár a zrejme aj priaznivcov,“ uzavrel.

