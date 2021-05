Štát má problém. S mafiánmi alebo s kajúcnikmi?

VIDEO: Kollár a Kolíková k stretnutiu v sídle SIS.

Je verejnosť svedkom rozkladu demokratického štátu a ovplyvňovania vyšetrovania viacerých káuz alebo boja s organizovaným zločinom a korupciou?

Premiér Eduard Heger (OĽaNO) ubezpečuje, že stretnutie bolo v poriadku a avizuje, že by sa mohlo aj opakovať. Opozícia však oznámila, že od premiéra budú žiadať vysvetlenie a chcú preto zvolať mimoriadne zasadnutie Národnej rady. Aj parlament by mal v tomto prípade rokovať v utajenom režime.

Stretnutie desiatich najvyššie postavených osôb štátu sa uskutočnilo v pondelok 17. mája v jednej z budov Slovenskej informačnej služby (SIS).

V špeciálnej miestnosti, ktorú nie je možné odpočúvať, bol nový riaditeľ SIS Michal Aláč, prezidentka Zuzana Čaputová, premiér Eduard Heger (OĽaNO), predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina). Zúčastnila sa ho tiež ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí), minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO), generálny prokurátor Maroš Žilinka, špeciálny prokurátor Daniel Lipšic, policajný prezident Peter Kovařík, aj šéf inšpekcie ministerstva vnútra Adrián Szabó.

SIS potvrdila, že sa stretnutie naozaj konalo. K jeho predmetu sa ale s odvolaním na existenciu zákonnej prekážky vyjadrovať nebude. Podobne reagovalo aj ministerstvo vnútra. „Predmet rokovania ako aj rokovanie samotné bolo vedené pod stupňom utajenia ‚Dôverné‘,“ uviedla hovorkyňa ministerstva vnútra Barbara Túrosová.

Podľa prezidentky Zuzany Čaputovej predmetom stretnutia nebol prípad bývalého šéfa SIS Vladimíra Pčolinského a ani žiadne iné „živé“ prípady, ktoré dnes riešia orgány činné v trestnom konaní.

Šéf opozičného Smeru Robert Fico však tvrdí, že podľa ich informácií desiatka hovorila o živých prípadoch. Na stole mali byť aj kauzy, ktoré sa týkajú bývalých nominantov Smeru. Aj preto Fico upozornil, že sa nemusia dočkať spravodlivého konca a hypoteticky žiada, aby ich všetkých prepustili z väzby.

VIDEO: Fico: Štát je v rozklade, politici v SIS rozoberali živé veci.

Stretnutie sa môže zopakovať

Úrad vlády stretnutie potvrdil v piatok. Médiá dostali video s vyhlásením premiéra Hegera. Ten údajne schôdzku zvolal potom, ako dostal informácie z SIS, ktoré majú hovoriť o manipulovaní vyšetrovaní. Ide vlastne o „mocensko-spravodajskú hru“, ktorú opakovane spomínajú predstavitelia Sme rodina. Tvrdia, že bývalý riaditeľ SIS Vladimír Pčolinský odhalil komplot v polícii, a preto sa mu NAKA pomstila zatknutím. Denník N prišiel s informáciou o tajnom stretnutí vo štvrtok večer.

Heger však odmietol špekulácie, že by sa rokovanie týkalo obvineného exšéfa Vladimíra Pčolinského či iných vyšetrovaných živých prípadov. „Držíme sa kréda, ktoré sme občanom sľúbili, že pred zákonom sme si všetci rovní a pre nikoho neplatia žiadne výnimky,“ vysvetľoval vo videu Heger.

„Toto stretnutie sa uskutočnilo z mojej iniciatívy, aby sme sa oboznámili s podrobnosťami o určitých spravodajských informáciách, ktoré SIS už predtým poskytla zúčastneným osobám,“ oznámil. „Rokovanie bolo z môjho pohľadu prospešné a nevylučujem, že sa obdobný formát takýchto pracovných stretnutí uskutoční aj v budúcnosti. Boj s organizovaným zločinom a korupciou, ktorá zapustila u nás hlboké korene, si vyžaduje, aby každá štátna inštitúcia dôsledne plnila svoje úlohy vymedzené zákonom a aby vedúci predstavitelia v týchto inštitúciách, v súlade so svojimi kompetenciami, navzájom spolupracovali,“ dodal Heger.

VIDEO: Eduard Heger o stretnutí v sídle SIS: Je to normálne.

Predseda parlamentu Kollár vyhlásil, že stretnutie nebolo tajné. "Len sme využili miestnosť SIS, aby sme sa mohli v takom veľkom počte stretnúť,“ povedal. Pre Pravdu potvrdil, že je podľa neho "v poriadku, že sa takéto stretnutie uskutočnilo“. "Chodia nám informácie, máme ich na stoloch a takto sme sa spolu o tom porozprávali,“ do­dal.

Niektorí kritici upozorňujú, že takéto tajné stretnutie najmocnejších ľudí štátu v centrále SIS je škandál, ktorý nemá v demokratickej krajine obdobu. Keďže politici nemajú právo zasahovať do trestnoprávnych záležitostí, riešiť vyšetrovanie veľkých korupčných káuz považujú za neospravedlniteľné prekročenie ich právomocí.

Bezpečnostný analytik a bývalý náčelník českej Vojenskej spravodajskej služby Andor Šándor v samotnom konaní takéhoto stretnutia problém nevidí. „Nevidím na tom nič zvláštne, pretože sú to všetko ústavní činitelia, ktorí boli zvolení v demokratických voľbách alebo sa dostali do funkcie podľa zákona a majú svoju rozhodujúcu rolu v otázkach bezpečnosti štátu. To, že sa to udialo v priestoroch Slovenskej informačnej služby, vypovedá o tom, že iniciátorom boli zrejme práve tajní, ktorí majú nejaké dôkazy o tom, že sa dejú neprávosti,“ reagoval Šándor pre denník Pravda.

VIDEO: Advokát Ribár: Niektorí príslušníci NAKA a prokurátori majú pocit bohorovnosti.

Opozícia zvoláva schôdzu

Opozičný Smer však v súvislosti so stretnutím hovorí o rozklade právneho a demokratického štátu i o ovplyvňovaní vyšetrovania viacerých káuz. „Ťaží nás predstava, kto sa tam stretol a o čom sa bavili,“ povedal Fico. Informácie podľa neho naznačujú, že vo viacerých prípadoch bolo politicky ovplyvňované trestnoprávne stíhanie, keďže na stretnutí sa malo údajne hovoriť aj o ovplyvňovaní a manipulácii tzv. kajúcnikov, ktorí vypovedajú vo viacerých kauzách. „Táto partia sedela v miestnosti na jadrovom reaktore, ktorý ide vybuchnúť. Je to hrubé ovplyvňovanie udavačov,“ zdôraznil Fico.

Hypoteticky, ako ďalej povedal Fico, by mali byť z väzby prepustení všetci obvinení z posledného obdobia. Dodal, že Smer zatiaľ nežiada odstúpenie ministra vnútra.

Šéf Smeru oznámil, že už podali návrh iniciovať zvolanie mimoriadnej schôdze Národnej rady, na ktorej by mal premiér Heger „tajné stretnutie“ predstaviteľov štátu v SIS vysvetliť. „Vláda používa trestné právo na likvidáciu politickej opozície. Obavy sú teda legitímne, keďže ide o rozklad právneho štátu,“ zdôraznil. Ak sa im podarí potrebný počet 30 podpisov vyzbierať ešte počas piatka, do Národnej rady podajú návrh ešte v piatok. „Uvidíme, ako sa k tejto schôdzi postaví vládna koalícia,“ poznamenal Fico, ktorý pripustil, že mimoriadna schôdza by sa mohla konať aj v utajovanom režime.

Podobne to vnímajú aj nezaradení poslanci zo strany Hlas. „Premiér musí vysvetliť motívy k organizácii tohto neštandardného stretnutia, ktoré svojím charakterom spochybňuje princípy právneho a demokratického štátu. Inak sa nemôže čudovať, ak budú ľudia čoraz viac nedôverovať krokom orgánov činných v trestnom konaní v politicky citlivých kauzách,“ uviedla strana v stanovisku.

Takéto stretnutia podľa nich len posilňujú nedôveru v štát. „V čase, keď samotné postavenie kajúcnikov, ich výpovede či dokonca prepojenie na tajné služby vrhá čudné svetlo na spôsob a priebeh vyšetrovania, zvyšuje nedôveru k objektívnosti procesov smerujúcich k očiste verejného života,“ dodala strana Hlas.

Znepokojenie však vyjadrila aj strana SaS, ktorá ako jediná z členov koalície nemala na stretnutí žiadne zastúpenie. „Momentálne máme viac otázok ako odpovedí, čo rozhodne nepomáha k budovaniu dôvery v chod polície či tajných služieb. Hĺbku rozvratu zložiek, ktoré majú chrániť našu ústavu a právny štát, považujeme za potvrdenie najhorších obáv, o ktorých hovoríme mnoho rokov,“ uviedol poslanec parlamentu za SaS Alojz Baránik.