Šándor po tajnom stretnutí: Mám vážne obavy z toho, čo sa na Slovensku deje

VIDEO: Andor Šándor o tajnom stretnutí v priestoroch SIS.

Považujete tajné stretnutie najvyšších ústavných činiteľov s najvyššími predstaviteľmi trestnej politiky štátu za prijateľné v demokratickej spoločnosti?

Nevidím na tom nič zvláštne, pretože sú to všetko ústavní činitelia, ktorí boli zvolení v demokratických voľbách alebo sa dostali do funkcie podľa zákona a majú svoju rozhodujúcu rolu v otázkach bezpečnosti štátu. To, že sa to udialo v priestoroch Slovenskej informačnej služby (SIS), vypovedá o tom, že iniciátorom boli zrejme práve tajní, ktorí majú nejaké dôkazy o tom, že sa dejú neprávosti. Možno to je aj spojené s tým, že došlo k domovej prehliadke u bývalého šéfa NAKA, ktorý sa len nedávno vzdal svojej funkcie. Mňa skôr ako ten fakt, že k takémuto stretnutiu došlo, zaujíma, prečo sa udialo. Ukazuje to na to, že keď boli pozatváraní vedúci predstavitelia polície a tajných služieb, tak možno nebolo všetko v poriadku. Nechcem teraz špekulovať, či to potvrdzuje dohady, že ide o vyrovnávanie si účtov v rámci polície, alebo dokonca o vojne medzi policajtmi.

Takéto stretnutie vybraných osôb poukazuje na vážnosť situácie. Nehovorím, že toto je dôkaz, no už viackrát som upozorňoval na nebezpečenstvo výpovedí kajúcnikov. Teda tých ľudí, ktorí za prísľub značného zníženia trestu môžu policajtom dodávať chýbajúce dôkazy vo výpovediach. Podľa mňa to je veľmi nebezpečná vec, ktorá sa môže ľahko vymknúť spod kontroly. Takéto stretnutia sa nedejú každý deň, no v demokracii nemôžu byť označované ako niečo zlé. SIS je súčasťou bezpečnostného systému krajiny. Šéf SIS je predsa menovaný prezidentkou na návrh vlády a pre mňa tam nie je nič podozrivé, no zaujíma ma, prečo sa to stalo.

Prezidentka Zuzana Čaputová potvrdila, že tam bola, no dištancovala sa od toho, že by sa na stretnutí rozprávali o živých prípadoch. Aká by musela byť téma takéhoto stretnutia, aby sa dalo považovať za problematické?

Nepoznám presne vaše zákony o tom, kto je zákazníkom SIS. U nás je to vláda a prezident a domnievam sa, že u vás to bude obdobné. Je otázne, čo znamená, že sa nerozprávali o živých prípadoch, pretože je zrejmé, že sa nebavili o histórii tajných. Vieme, že si SIS prešla zložitým obdobím, keď traja jej námestníci skysli vo vyšetrovacej väzbe vrátane bývalého riaditeľa Pčolinského. Hoci on mal byť práve tou novou krvou, ktorá dá veci do poriadku. To, že to pani prezidentka nepotvrdila alebo nevyvrátila, ešte neznamená, že to tak nebolo. Až taký naivný by som nebol. Kvôli debate pri koláčoch a káve sa tam určite nestretli. To, o čom sa bavili, muselo byť závažné. Pokiaľ by išlo len o nejakú informáciu, tak ju mohli najvyšší činitelia dostať tradičnou cestou. Podľa mňa SIS chcela, aby to, čo sa tam zdieľalo, malo ostať len medzi tými, ktorí sa to dozvedieť mali, preto to nešlo cez žiadne sekretariáty, cez žiadnych bezpečnostných riaditeľov, ale boli informovaní len tí ľudia, ktorých si SIS vybrala.

Mali by podľa vás aspoň v nejakých základných bodoch informovať verejnosť, čoho sa to stretnutie malo týkať alebo je pochopiteľné, že nepovedia vôbec nič?

Pokiaľ je to v režime utajované, čo určite je, tak si myslím, že to treba brať vážne. Verejnosť sa niečo môže dozvedieť v najbližších dňoch, keď spravia prvé kroky, no nateraz si neviem predstaviť, že by najvyšší ústavní činitelia informovali o tom, čo sa dozvedeli. Takýmto krokom by veľmi ľahko mohli vstúpiť do živých vecí.

SIS sama osebe nemôže zasiahnuť, oni sú informačná služba a nemajú žiadne výkonné právomoci. To je úlohou polície a to je starosť ministra vnútra a hlavného prokurátora, ktorí sa na stretnutí zúčastnili. Vidím to ako legitímnu vec a verejnosť bude informovaná, až keď dozreje čas.

Nemyslím si, že má niekto záujem niečo tutlať, ale mám vážne obavy z toho, čo sa na Slovensku deje. Toľko ľudí je vo vyšetrovacích väzbách a ľudí zatýkajú o štvrtej hodine ráno. Nebojím sa to nazvať gestapácko-eštebáckymi spôsobmi. Prísť si takýmto spôsobom po šéfa tajnej služby, ktorý nie je žiaden albánsky mafián a nemá v pláne ujsť, pretože dobre vie, že sa aj tak neschová? Keď ale spácha samovraždu policajný riaditeľ, tak mám obavu o to, ako sa na Slovensku po smrti Jána Kuciaka a jeho snúbenice začalo udávať. Určite je správne očistiť štátnu správu, no otázne je, čo sa vlastne čistí a kto to čistí.

Opozícia od začiatku tvrdí, že sú tieto trestné stíhania politicky motivované. Nepotvrdzuje toto stretnutie obavy, že sa tu niečo zvláštne deje? Nemyslíte si, že teraz na základe takéhoto tajného stretnutia budú vyšetrovatelia alebo prokurátori automaticky cítiť pri rozhodovaní tlak?

To neviem povedať. Jednoznačné však je, že SIS musela povedať niečo natoľko závažné, na čo teraz musí reagovať štátny aparát. A do času, kým štát zareaguje, by bolo naivné čakať, že niekto zverejní čokoľvek, čím by mohol dopredu zmariť tieto úkony. Chápem, že opozícia toto hovorí, je to jej právo a neprekvapuje ma to, ale nateraz by som nečakal nejaké veľké informácie. Chápem, že novinári ich chcú vedieť, to je logické, ale nie je sa im čo diviť a ani sa im nedá čo vyčítať. Na druhej strane treba pochopiť, že teraz štát so svojimi orgánmi musí niečo riešiť. Ako som povedal, domová prehliadka u bývalého šéfa NAKA, ktorý je v zahraničí, môže byť prvým aktom, ktorý bude vychádzať z danej schôdzky. No ale to nemôžeme vedieť.

Ak si už dali tú námahu a stretávali sa v pivničnej miestnosti, ktorá nemôže byť odpočúvaná, tak o čom potom svedčí to, že čiastočná informácia o konaní tejto schôdzky unikla do médií?

To je dobrá otázka. Niekto to možno schválne vypustil, ale to sa deje v každej krajine. Bolo by naivné čakať, že si to nikto nevšimne. Nemusel to pustiť do médií niekto zo zúčastnených. Mohol to byť aj niekto, kto mal na tom stretnutí len niečo na starosti. Mohli to však aj pustiť schválne, aby tých, ktorí budú v predmete záujmu bezpečnostných aparátov, vyprovokovali k nejakej akcii. Ťažko povedať, nateraz sú to všetko len špekulácie.