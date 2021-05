Odškodňovať budeme aj menšie podniky, tvrdí Kremský z OĽANO

Prípadné odškodňovanie by sa malo týkať malých a stredných podnikov v najviac postihnutých odvetviach. V diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy to povedal predseda Výboru Národnej rady (NR SR) pre hospodárske záležitosti Peter Kremský (OĽaNO).

Univerzálny odškodňovací zákon pre podnikateľov a firmy postihnuté pandémiou koronavírusu z dielne ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS) vláda trikrát neschválila, no podľa Kremského je možné, že ešte schválený bude. Pomoc z neho by však mala byť adresná a týkať sa najmä menších podnikov, ktoré ju naozaj potrebujú.

Predseda Výboru NR SR pre financie a rozpočet Marián Viskupič (SaS) uviedol, že štát už ľuďom poskytol väčšinu pomoci, ktorú im poskytnúť mohol. Ekonomika by podľa neho mala začať fungovať viac na základných ekonomických princípoch. „My sa už musíme posunúť dopredu. Našou šancou je veľmi rýchlo otvoriť ekonomiku a pomoc smerovať tak, aby sa jednoduchšie podnikalo,“ povedal Viskupič. Riešenie pomoci najviac postihnutým vidí napríklad v dočasnom znížení dani z pridanej hodnoty.

Podľa podpredsedu Výboru NR SR pre sociálne veci Jána Richtera (SMER-SD) by už plošné odškodňovanie bolo v súčasnej situácii zbytočné. Na druhej strane by sa však v prípade neodškodňovania mohli ľudia cítiť oklamaní. Podľa Richtera bude potrebné vykonať hlbokú analýzu, ktorá by ukázala, ktorí podnikatelia a ktoré firmy pomoc od štátu naozaj potrebujú.

Všetci diskutujúci sa zhodli, že napríklad veľké firmy na Slovensku prežili krízu spojenú s pandémiou koronavírusu bez väčšej ujmy, čo je pre krajinu dobre.

Viskupič chce k rozpočtu nové dáta

Viskupič v relácii tiež vyzdvihol, že novelu zákona o rozpočte treba postaviť na nových dátach, v ktorých sa zohľadní lepšia pandemická situácia. Kremský však dodáva, že v novele ide o účtovné zmeny. Mnohé výdavky sa presunuli z konca minulého roka, iné sa zase týkajú zlej situácie v januári a vo februári pre pandémiu nového koronavírusu. Obaja sa však zhodli na tom, že slovenskú štátnu pokladnicu čakajú lepšie časy, čo sa týka príjmovej stránky. Richter však potom nerozumie, na čo je potrebných ďalších 3,4 miliardy eur a novelu rozpočtu považuje za rozvrat verejných financií.

Viskupič zdôraznil, že celý návrh novely rozpočtu je postavený na marcových prognózach, kedy zúrila druhá vlna pandémie. „My hovoríme, že by bolo dobré počkať a aby sa urobili júnové prognózy, kde sa už ukáže to, že ekonomika sa štartuje,“ vyjadril sa Viskupič s tým, že ekonomika už v prvom kvartáli rástla a zvyšuje sa aj výber dane z pridanej hodnoty (DPH).

Kremský uznal, že hotovostný vývoj na Slovensku nie je zlý. Dodal však, že napriek zlepšujúcej sa situácii treba vytvárať poistky a rezervy, pretože nik nevie, čo sa bude diať na jeseň. V koalícii je podľa neho už 90 % zhoda na novele, pracujú na tom, aby sa dohodli.

Viskupič dodal, že SaS je pripravená na kompromisy, ich návrh je zvýšenie výdavkov o 1,6 miliardy eur, koaličná strana chce kompromis hľadať niekde medzi týmto číslom a medzi 3,4 miliardami eur navrhnutými ministrom financií Igorom Matovičom (OĽANO).

Podľa Richtera novelu netreba

Richter kritizuje postoj koalície k rozpočtu. Samotný zákon roka bol podľa neho zle prijatý, keďže už v čase jeho vytvárania sa vedelo, že sa Slovensko nachádza v kríze. Niektoré položky boli podľa neho podhodnotené, napríklad pri Sociálnej poisťovni. „Objektívne treba povedať, že hrozí rozpad verejných financií,“ poznamenal Richter.

Na margo toho, že sa novela má prijímať v skrátenom režime Kremský uviedol, že pokiaľ vie, vždy sa zmeny v rozpočte robia v skrátenom legislatívnom konaní. Ide o to, aby novela vstúpila do platnosti čo najskôr. Viskupič však kritizuje, že debata o novele bola vo všeobecnosti extrémne krátka, pretože v utorok bola novela predstavená na koaličnej rade, v stredu ju prijala vláda a poslala do parlamentu a už vo štvrtok mala byť schvaľovaná poslancami.

