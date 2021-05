Kollára vo väzení v Žiline chytala depresia, Kolíková pýta milióny

VIDEO: Kollár očakáva v nedeľu večer debatu s premiérom o kolúznej väzbe, podmienky, ktoré videl vo väznici v Žiline označil za neľudské. (21. 5. 2021)

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) navštívila v spoločnosti predsedu parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina) Ústav na výkon väzby a trestu odňatia slobody v Žiline. Ten podľa nich patrí k najhorším, preto do jeho rekonštrukcie plánujú investovať milióny eur.

„Boli sme v ústave, ktorý najviac potrebuje finančnú dotáciu, aby sme zlepšili podmienky, v ktorých sú osoby vo väzbe či výkone trestu. Človek sa môže akokoľvek usilovať, aby to bolo humánne, ale ak nezlepšíme materiálne veci, v zásade sa nič nezmení,“ mieni Kolíková. Je rada, že tomu čelí nielen ona, no zaujíma sa o to aj predseda parlamentu. „Verím, že táto vláda bude mať vôľu aj politickú silu, aby urobila zásadnú zmenu,“ poznamenala.

Kollár priblížil, že s ministerkou bol už na inšpekcii aj v bratislavskom Justičnom paláci. „Je to zariadenie, ktoré prešlo rekonštrukciou za 23 miliónov eur. To už spĺňa všetky štandardy a predpisy, aj Európskej únie, smerom k humánnemu zaobchádzaniu s ľuďmi,“ hovorí šéf parlamentu.

VIDEO: Kollár k nevydarenému zadržaniu Branislava Zuriana. (21. 5. 2021)

Nahliadnutie do žilinského ústavu si vraj vyžiadal preto, lebo práve tam sú akútne potrebné dotácie na obnovu. Tí, čo sú v kolúznej väzbe, sú podľa neho v neľudských podmienkach. Nie je podľa neho napríklad normálne, aby mali možnosť osprchovať sa len dvakrát do týždňa. Za katastrofálny označil tiež malý priestor, v ktorom sú ľudia zatvorení v podstate celý deň okrem jednej hodiny, počas ktorej môžu ísť mimo cely.

„Aj to nemajú žiadny výhľad, môžu vidieť len holé nebo, pričom pohľad do krajiny je nemožný. Keby niekto v takýchto podmienkach držal psíka, naháňali by ho ochrancovia zvierat, že ho týra. Toto mi prekáža,“ uviedol.

Okrem toho mal vraj pocit, že sa ocitol v päťdesiatych rokoch minulého storočia. Priestory sú podľa neho ponuré s desiatkami rokov starými oknami, ktoré netesnia a cez zastreté sklá nič nevidieť.

Tvrdí, že to pôsobí veľmi depresívne a nikomu by neželal stráviť tam čo i len týždeň, nie ešte rok.

Ide pritom o ľudí, u ktorých platí prezumpcia neviny a stáva sa, že nakoniec sú oslobodení. „Dôkazom je prípad advokáta Ribára – nevinný človek musel byť v takejto cele dvadsať mesiacov. Kto mu vráti ten čas, keď nemohol zavolať vlastnému dieťaťu ani manželke? Toto musíme zmeniť,“ rozohnil sa.

Stavom väzníc na Slovensku sa Kollár začal zaoberať už vlani na jeseň, keď Kolíkovú požiadal, aby začali v rámci trestného zákona riešiť viac vecí. „Akcelerovalo to po smrti generála Lučanského (v decembri 2020, pozn. red.), to bol spúšťač,“ povedal.

VIDEO: Boris Kollár ostro na ministerku Máriu Kolíkovú: Koľko potrebujete mŕtvych Lučanských? Jedného? Nestačí? Desiatich potrebujeme mať mŕtvych? Nestačí? Päťdesiati vám budú stačiť, pani ministerka? (14. 5. 2021)

Väznica potrebuje milióny eur

Budúcnosť však vidí nádejne – v Žiline už majú jasné plány. „Podľa nich by sa tu mala postaviť nová budova. Väzni by sa vedeli presunúť do novej časti a tú starú by bolo možné rekonštruovať tak, aby sme naplnili požiadavky Európskej komisie, odkiaľ nám niektoré veci vyčítali,“ pokračoval.

Vzápätí upozornil, že v žiadnom z navštívených zariadení sa nestretol so sťažnosťami na príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže. Podčiarkol, že jeho hnutie podporuje Kolíkovú v jej novej koncepcii väzenstva, ktorú chce priniesť na jeseň.

Ministerka objasnila, že pripravovaná rekonštrukcia by mala stáť, ak by sa riešili len materiálne podmienky a výstavba, do 10 miliónov eur.

„Chceme tu postaviť objekt, ktorý splní európsky štandard pre väznené osoby,“ vysvetlila s tým, že začať chcú v septembri.

Šéf parlamentu spomenul tiež otázku kolúznej väzby. „Ešte v nedeľu večer budeme sedieť aj s predsedom vlády. Pevne verím, že nájdeme spoločnú reč a dohodneme sa,“ mieni Kollár.

VIDEO: Andor Šándor nazval spôsob zatýkania na Slovensku gestapácko-eštebáckym.

Kolíková: Zjednodušme celé konanie

Kolíková reagovala, že na to, aby boli v súvislosti s úpravou kolúznej väzby ambiciózni, treba upraviť trestný proces. „Máme k tomu otvorený trestný poriadok, chceme zjednodušiť celé konanie súvisiace s tým, ako je osoba obvinená, až kým je postavená pred súd,“ hovorí ministerka s tým, že v porovnaní s Českom k tomu treba u nás urobiť viac úkonov. To znamená, že konanie dlho trvá, no zároveň musí vyšetrovateľ urobiť viac.

„Preto môžeme mať väčšie ambície ako skrátiť kolúznu či iné väzby, ak zjednodušíme celý proces. My sa o tom spolu rozprávame, aby sme rozumeli, aká je komplexná právna úprava. Keď z trestného poriadku vynímame len kolúznu väzbu, je to v niečom veľmi zložité,“ pokračovala.

Zároveň vysvetlila, že nenapravujú nedostatky celého procesu, ale len jeden inštitút. „Takže ja som pripravená pre to niečo urobiť. Vnímam, že je na mieste aj sprísniť podmienky pri rozhodovaní o tom zo strany súdu. Na druhej strane však nemôžem urobiť to, že by vyšetrovateľ neurobil všetko, čo potrebuje, aby sa vec dostala pred súd,“ povedala.