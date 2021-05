Politológ o tajnej schôdzke v SIS: V parlamente veľa nepovedia

V piatok premiér Eduard Heger vysvetľoval, že stretnutie sa týkalo informácií, ktoré SIS už vopred poskytla zúčastneným osobám. Je stretnutie v takomto formáte na túto tému štandardné?

Nevieme presne, o čo išlo, keďže všetci zúčastnení sú mimoriadne skúpi na verejné vyjadrenia a ani sa veľmi nečudujem, pokiaľ sa to stretnutie týkalo dôverne tajných informácií. To, že sa v takomto formáte stretli najvyšší ústavní činitelia, tak to signalizuje, že skutočne ide o niečo veľmi závažné. Neviem, či sa v minulosti diali takéto veci. Respektíve do médií zrejme nič nepresiaklo v kontexte takejto záležitosti. Myslím si však, že v minulosti také nič nebolo, lebo na to zrejme nebol dôvod.

Ide, samozrejme, len o špekulácie, no nemôže to prípadne súvisieť s koaličným konfliktom v súvislosti so zmenou právnej úpravy kolúznej väzby, prípadne snahy Borisa Kollára dostať exšéfa SIS Vladimíra Pčolinského z väzby? Alebo by sme do tejto roviny nemali zachádzať?

Môže, ale myslím si, že toto asi nebolo hlavnou témou tohto stretnutia. Už len kvôli tomu, že tam bola aj pani prezidentka a spor okolo úpravy kolúznej väzby je predovšetkým sporom medzi ministerkou spravodlivosti Máriou Kolíkovou a predsedom parlamentu Borisom Kollárom. Takže ak by išlo o otázky, ktoré sa týkali zmeny kolúznej väzby, respektíve otázky okolo stíhaného pána Pčolinského, bývalého šéfa SIS, tak si myslím, že pani prezidentka by na takéto stretnutie neprišla.

Je takéto stretnutie legitímnym dôvodom na zvolanie mimoriadnej schôdze Národnej rady v utajenom režime, ktorú chcú iniciovať opoziční poslanci?

Viem si predstaviť, že ani pri mimoriadnej schôdzi Národnej rady predstavitelia, ktorí sa zúčastnili tohto stretnutia, viac informácií poslancom nepovedia. Takže podľa môjho názoru to je tak trochu zbytočné.

Zo zákona sú okrem Národnej rady a prezidentky adresátmi informácií SIS aj členovia vlády. Nie je zvláštne, ak na stretnutí v súvislosti s týmito informáciami nebol prítomný nikto za stranu SaS?

No to je zvláštna záležitosť, ale zrejme to naznačuje, že sa to týkalo skutočne vecných záležitostí, ktoré sú vecou predovšetkým ministerstva spravodlivosti a ministerstva vnútra. Ak sa bavíme o tejto téme, tak mi nenapadá nikto, kto by tam zo strany Sloboda a Solidarita mal byť prítomný z hľadiska funkcií v štáte, ktoré zastávajú.