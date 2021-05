Voľby by v máji vyhral Hlas, Smer už tretí. V parlamente 7 strán, ukázal prieskum

Voľby do Národnej rady SR by v máji vyhrala strana Hlas - SD so ziskom 22,4 percenta hlasov. V prieskume preferencií volebných strán nasleduje SaS, ktorá by získala 12,3 percenta, a Smer-SD so ziskom 11,8 percenta hlasov.

Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre TV Markíza. Prieskum sa realizoval od 11. do 19. mája na vzorke 1008 respondentov.

Do parlamentu by sa dostalo aj hnutie OĽANO s 8,8 percentami, hnutie Sme rodina so ziskom 7,2 percenta a Progresívne Slovensko s 6,1 percentami. Nasleduje KDH so ziskom 5,7 percenta.

V prípade takýchto výsledkov by Hlas-SD získal 45 mandátov, SaS 25, Smer-SD po 24 kresiel a OĽANO by malo 18 mandátov. Sme rodina by mala 15 kresiel, PS by zastupovalo v parlamente 12 poslancov a KDH by získalo 11 mandátov.

Do NR SR by sa nedostala ĽSNS so 4,9 percentami hlasov, Aliancia (4,8), Republika (4,5) a ani strana Za ľudí so ziskom 3,5 percenta. SNS by získala 3,4 percenta, Dobrá voľba 1,4 percenta a Spolu – občianska demokracia 1,3.