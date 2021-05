Pellegrini o stretnutí v SIS: Robili si alibi. Kolujú screenshoty esemesiek o manipulácii

Šéf Hlasu-SD Peter Pellegrini tvrdí, že ústavní činitelia sa v SIS nestretli len tak, ale že to bolo o aktuálnych veciach, aktuálnej bezpečnostnej situácii a manipulovaní káuz.

VIDEO: Pellegrini: Prečo nevyvalila NAKA dvere Matovičovi, ktorý vyzradil utajovanú skutočnosť?

„Zaváňa to skôr snahou manipulovať veci. Podľa mňa to zloženie urobili tak, aby mali alibi, že tam boli všetci, ktorí sa teraz musia tváriť, že musia byť ticho. Sú do toho zapletení najvyšší ústavní činitelia vrátane pani prezidentky. Čudujem sa jej, že skočila na lep tejto celej aktivite,“ uviedol Pellegrini.

Pellegrini vyzval ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO), aby vysvetlil, na základe čoho bol minulý rok za jeho „premiérovania" navýšený finančný rozpočet Slovenskej informačnej služby (SIS) o približne 15 miliónov eur. Ak vláda nemá čo skrývať, už dávno to malo byť zverejnené, povedal.

„Podľa mojich informácií bol rozpočet SIS navýšený o túto sumu v doch platbách. Pýtam sa prečo? Sme naozaj svedkami deštrukcie právneho štátu a je tu ohrozené ústavné zriadenie Slovenskej republiky? Preto kladiem pánovi Hegerovi otázku, či naďalej riadi túto krajinu alebo jej vedenie prevzali bezpečnostné zložky?" uviedol Pellegrini. Zároveň odmietol tvrdenia, že by niekedy zastrašoval orgány činné v trestnom konaní.

VIDEO: Matovič k Makóovi: Možno som vyzradil utajovanú skutočnosť.

Šéf Hlasu-SD tiež na tlačovej konferencii priblížil, že po Slovensku kolujú sms správy policajtov a prokurátorov, ktoré sa majú týkať ovplyvňovania svedkov v rôznych korupčných kauzách. Domnieva sa, že aj to bol dôvod minulotýždňového stretnutia najvyšších predstaviteľov štátu so zástupcami bezpečnostných zložiek v budove SIS. Účastníkov stretnutia sa tiež pýta, ako za týždeň naložili s informáciami, ktoré tam získali.

Predseda vlády SR Eduard Heger (OĽaNO) označil tieto Pellegriniho tvrdenia za nezmysly. Opozíciu opakovane vyzval, aby prestala zastrašovať orgány činné v trestnom konaní. „Je to hrubé prekročenie akýchkoľvek štandardov právneho štátu," dodal premiér.