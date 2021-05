SIS si vlani prilepšila o 18 miliónov. Pochybnosti o vyšetrovaní zostávajú

VIDEO: FIco ukázal SMS, ktorá podľa neho dokazuje manipuláciu s vyšetrovaním ká­uz.

Podľa Zuriana kajúcnik Ľudovít Makó bol v júni 2020 na pokyn vtedajšieho premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) prijatý do SIS. Povedať mu mal o tom iný kajúcnik, Boris Beňa. Matovič to poprel, zároveň však priznal, že o Makóovom nástupe do SIS vedel a dokonca sa s ním predtým niekoľkokrát aj stretol. Účel stretnutí však komentovať odmietol.

Zurian dokonca tvrdí, že za prijatie Makóa Matovič sľúbil SIS navýšenie rozpočtu o 20 miliónov eur. „Ako mi Beňa povedal, Makó mal v tom čase vydierať Hegera v súvislosti so šéfom Tiposu p. Kaňkom, ktorý mal byť konateľom spoločnosti Oliva. Tieto dokumenty mal pritom Heger a Makó s nimi mal obchodovať. Konkrétne mi Beňa uviedol, že premiér Matovič im sľúbil zvýšenie rozpočtu o 20 miliónov eur, ak zoberú osobu Makó do SIS,“ priblížil Zurian ešte v piatok pre TV JOJ. Práve tieto informácie majú podľa Zuriana stáť za jeho údajne účelovým obvinením.

Peniaze prišli

V tom čase bol ministrom financií už súčasný premiér Eduard Heger (OĽaNO). „Sú to nezmysly,“ reagoval v pondelok predseda vlády. Ako však potvrdilo ministerstvo financií, SIS naozaj dostala vlani viac peňazí.

„V kapitole Slovenská informačná služba bol schválený limit výdavkov na rok 2020 v sume 63 405 323 eur celkovo navýšený o sumu 18 665 314,66 eur formou rozpočtových opatrení,“ spresnil tlačový odbor rezortu financií. Ako dodal, päť miliónov eur malo ísť najmä na prevádzkové výdavky a ďalších 10 miliónov eur na zabezpečenie výkonu SIS. Ďalších 116-tisíc eur pribudlo v súvislosti s pandémiou a ostatných 3,5 milióna dostala SIS od ministerstva investícií na projekt Národného systému riadenia incidentov kybernetickej bezpečnosti.

Na množiace sa pochybnosti ohľadom Zurianovho obvinenia a dôveryhodnosti spolupracujúcich páchateľov s benefitmi, tzv. kajúcnikov, zareagovala aj polícia a generálny prokurátor Maroš Žilinka. Ten rozhodol, že dozor nad vyšetrovaním prevezme a už ho tak nebude vykonávať bratislavská krajská prokuratúra.

Kovařík: Nie som pokojný

Polícia zasa ubezpečuje, že len výpoveď kajúcnika na obvinenie nestačí a vyšetrovateľom vyjadril podporu aj jej prezident Peter Kovařík.

„Informácie, ktoré kolujú mediálnym svetom, ma, samozrejme, nenechávajú pokojným. Nemám žiadne bližšie informácie, len tie, ktoré boli medializované, a znepokojili ma rovnako ako celú verejnosť. Bol som však vyšetrovateľmi NAKA uistený, že všetky procesné úkony sú v súlade s platnými zákonmi, takže vyšetrovatelia majú preto aj naďalej moju podporu. Samozrejme, platí, že povinnosťou Úradu inšpekčnej služby ministerstva vnútra je tieto informácie dôsledne preveriť,“ skonštatoval policajný prezident.

„Absolútne vylučujem, že by bola ktorákoľvek osoba obvinená len na základe výpovede ,kajúcnika'. Sami vieme, že takto postavené obvinenie by nepodporila dozorujúca prokuratúra a neobstálo by na súde. Každé obvinenie je postavené na základe výpovedí viacerých svedkov, listinných dôkazov, aj takých, ktoré pochádzajú z minulosti, čiže z obdobia, kedy bol skutok spáchaný, a taktiež znaleckých posudkov,“ dodal šéf polície.



Iniciatíva advokátov: Sú podozrenia o nadpráci

Iniciatíva advokáti za právny štát (IAPŠ) však tieto vyjadrenia spochybňuje.

„Z výsluchu viacerých obvinených vyplýva, že uvedené podozrenia o ,nadpráci' a nezákonnom ovplyvňovaní kajúcnikov a obvinených (z ktorých sa majú stať ďalší kajúcnici) zo strany vyšetrovateľov NAKA či operatívnych pracovníkov NAKA sú viac ako dôvodné. Z obsahu predmetnej zápisnice priamo vyplýva dôvodné podozrenie, že zo strany vyšetrovateľov NAKA a operatívnych pracovníkov NAKA malo dôjsť k porušeniu účelu kolúznej väzby, nakoľko vyšetrovatelia NAKA, resp. operatívni pracovníci NAKA umožnili stretnutie spoluobvinených osôb, pričom minimálne jedna z týchto osôb bola v kolúznej väzbe a malo prísť k presviedčaniu už spolupracujúceho obvineného – kajúcnika, ktorý mal nahovárať na spoluprácu iného spoluobvineného, to všetko v prítomnosti a za asistencie vyšetrovateľov NAKA, resp. operatívnych pracovníkov NAKA ,“ cituje iniciatíva zo zápisnice o výsluchu pred Špecializovaným trestným súdom v Banskej Bystrici ešte zo 6. mája 2020.

Bývalého riaditeľa Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Branislava Zuriana chcela polícia v piatok ráno zadržať. Doma ho však nenašla, no aj tak v jeho popradskom byte urobila domovú prehliadku. Stalo sa tak len tri dni po tom, čo 11. mája oznámil, že odchádza z čela agentúry a opúšťa aj políciu. O uvoľnenie zo služobného pomeru požiadal na vlastnú žiadosť k 15. máju 2021.

Zurian, ktorý akékoľvek porušenie zákona odmieta, v pondelok vypovedal pred vyšetrovateľom. Po výsluchu ho pustili. Obvinený z prečinu zneužívania právomoci verejného činiteľa je aj vedúci operatívneho oddelenia NAKA Ján Kaľavský.

Ako až v pondelok priblížila Generálna prokuratúra, Zurian čelí obvineniu pre zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa a prečin ohrozenia dôvernej skutočnosti a vyhradenej skutočnosti. Obvinenie by malo súvisieť s kajúcnikom Borisom Beňom, ktorý bol pred zadržaním 2. decembra 2020 v rámci protikorupčnej akcie Judáš námestníkom SIS.

Napriek prvotnej hrozbe doživotného trestu sa Beňa vďaka spolupráci s políciou ešte 30. apríla dostal na slobodu a vo viacerých prípadoch už vystupuje len ako kľúčový svedok. S prokurátorom Úradu špeciálnej prokuratúry uzavrel dohodu o vine a treste. Podrobnosti dohody zatiaľ neboli zverejnené, podľa medializovaných informácií mal však dostať len trojročný podmienečný trest.

Beňa, ktorý vypovedal aj o korupcii svojho dovtedajšieho šéfa Vladimíra Pčolinského, Zuriana obvinil z vynášania utajovaných skutočností. Malo sa to údajne týkať prípravy vraždy, v prípade ktorej figuruje aj Ľudovít Makó, bývalý šéf Kriminálneho úradu Finančnej správy.

Zurian na Beňove vyjadrenia vo februári reagoval trestným oznámením za trestný čin krivého obvinenia a trestný čin krivej výpovede.

