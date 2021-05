Klus: Cestovateľský semafor by mohol platiť už vo štvrtok

Ak by cestovateľský semafor počas rokovania v stredu 26. mája schválila vláda, mohol by platiť už od štvrtka 27. mája. Krajiny by delil do troch farieb, čiernej, červenej a zelenej. V dnešnej relácii televízie Joj Analýzy na hrane to uviedol štátny tajomník rezortu diplomacie Martin Klus (SaS).