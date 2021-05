Ide o pravdu: Sú naznaky o manipulovaní vyšetrovaní, tvrdí Gyimesi. Je to boj o charakter štátu, povedal Taraba

VIDEO: Pozrite si debatu Márie Hlucháňovej s Györgyom Gyimesim a Tomášom Tarabom v relácii Ide o pravdu.

Koalícia chce počuť viac informácií o procesoch, ktoré súvisia s podozreniami manipulácie pri vyšetrovaní viacerých vysoko postavených osôb.

Podporu návrhu opozičnej strany Smer na zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu v tejto súvislosti odôvodnil v relácii Ide o pravdu koaličný poslanec György Gyimesi (OĽaNO) slovami: „Čím viac vecí sa odhalí, tým bude menej konšpirácií.“

Podľa neho zatiaľ nie je dostatok dôkazov o manipulovaní vyšetrovaní, ale pripustil indície takéhoto konania. „Dvaja nominanti koalície sú vo väzbe, čo dokazuje, že políciu nikto neriadi,“ dodal poslanec OĽaNO. Vyjadril presvedčenie, že manipulácie vo vyšetrovaní neexistujú.

Nezaradený poslanec Tomáš Taraba spochybnil postup polície, ktorá nasilu otvorila byty obvineným Branislavovi Zurianovi a Vladimírovi Pčolinskému: „Čo sa to deje? Je to zastrašovanie či divadlo?“

Diskusiu na pôde parlamentu víta, a súčasne oceňuje rozhodnutie generálneho prokurátora Maroša Žilinku o prevzatí prípadu Zuriana a vedúceho operatívneho oddelenia Jána Kaľavského z kompetencie špeciálnej prokuratúry. „Žilinka dáva nádej, že systému sa dá dôverovať,“ konštatoval Taraba.

Obaja diskutujúci pripustili, že kauza podozrení z manipulácie pri vyšetrovaní je dôvod, aby sa zmenil spôsob kontroly spravodajských služieb. Na otázku, či je v tejto súvislosti ohrozená koalícia, poslanec Gyimesi konštatoval, že „začal sa čistiť chliev, Smeru a Hlasu to prekáža.“ Odmietol, že by malo prísť k destabilizácii politického systému a štátu.

Väčšie obavy zazneli od oponenta Tarabu, ktorý upozorňuje, že ak by sa manipulácia s vyšetrovaniami potvrdila, išlo by o destabilizáciu bezpečnostnej zložky štátu. „Čo v čase núdzového stavu znamená trestnoprávnu zodpovednosť,“ zdôraznil.

V relácii Ide o pravdu sa diskutovalo aj o zmene systému financovania maďarského združenia Csemadok, čo navrhuje poslanec György Gyimesi. Pre združenie žiada peniaze zo štátneho rozpočtu a argumentuje dôležitosťou inštitúcie pre maďarskú menšinu žijúcu na Slovensku.

„Nenavrhujem nič proti štátotvornému národu,“ reagoval na poznámku poslanca Tarabu, ktorý s jeho návrhom nesúhlasí. Do protikladu dáva zásadné zníženie financií pre Maticu slovenskú, čo znamenalo prepúšťanie a ohrozenie ďalšej existencie Matice.

Poslanec Gyimesi v relácii potvrdil, že nový spôsob financovania Csemadoku chce predložiť do parlamentu v septembri. Dávalo by to združeniu šancu, že prvé peniaze od štátu získa už na budúci rok.

Čo si myslí OĽaNO o odchode ministra pôdohospodárstva Jána Mičovského? Kto ho nahradí, a čo sa musí v rezorte zmeniť? Pozrite si reláciu Ide o pravdu s poslancom koalície Györgyom Gyimesim a nezaradeným členom parlamentu Tomášom Tarabom.