Vojna v strane Za ľudí. Remišovej krídlo obviňuje Kolíkovú z porušenia stanov

Predsedníctvo strany zatiaľ konanie snemu neodhlasovalo. Pokus o jeho vyvolanie cez krajské organizácie tiež v tejto chvíli nevychádza.

Výsledkom je vyhlásenie člena predsedníctva strany Za ľudí a člena krajského predsedníctva Bratislavského kraja Dušana Veliča. Ten v utorok tesne pred polnocou poslal médiám stanovisko, v ktorom tvrdí, že pri „organizácii stretnutia bratislavského krajského predsedníctva strany Za ľudí Márie Kolíkovej, vedenom predsedom bratislavského kraja a štátnym tajomníkom ministerstva spravodlivosti Michalom Luciakom, boli hrubým spôsobom porušené stanovy strany a základné princípy, na ktorých strana vznikla“.

Velič, ktorý je štátnym tajomníkom na Remišovej ministerstve, tvrdí, že Kolíkovej skupina „zaslala pozvánky len niektorým členom krajského predsedníctva, pričom vynechala viacerých členov, ktorí ju nepodporujú“. Podľa neho však prišli aj nepozvaní členovia krajského predsedníctva, no organizátori odmietli uznať ich hlasy.

„Pri započítaní všetkých hlasov prítomných členov krajského predsedníctva by skupina Márie Kolíkovej pre svoj návrh na zvolanie snemu nezískala podporu,“ dodal Velič v oficiálnom vyhlásení.

Z jeho vyhlásenia teda vyplýva, že krajské predsedníctvo zrejme odsúhlasilo konanie snemu. Pravda oslovila v tejto súvislosti aj Máriu Kolíkovú.

Remišová kontra Kolíková

Predsednícke miesto Veroniky Remišovej v strane Za ľudí sa čoraz viac otrasia. Časť členov sa snaží zvolať snem, na ktorom by líderku vymenili. Horúcou kandidátkou na jej miesto je Mária Kolíková.

Remišová, ktorá je aj vicepremiérkou a ministerkou investícií, sa do čela strany dostala vlani v auguste. Svojho protikandidáta poslanca Miroslava Kollára dokonca nechcela ani v predsedníctve. Až po menšej vzbure pripustila, aby sa Kollár tiež dostal do vedenia strany.

Boju Remišovej o predsednícku stoličku pomohol zakladateľ strany – bývalý prezident Andrej Kiska. Ten sa však krátko po voľbách, v ktorých jeho strana nesplnila ambíciu, aby mu počet voličských hlasov priniesol miesto premiéra, stiahol. Vysvetľoval, že má problémy so srdcom. A na svoje miesto odporučil práve Remišovú. Tá už mala politické skúsenosti, no v inej strane. Bola tvárou hnutia OĽaNO a koncom minulého volebného obdobia z hnutia odišla. Svoj krok ospravedlňovala správaním lídra obyčajných Igora Matoviča a nemožnosťou stať sa členkou hnutia.

Kollár sa nakoniec v straníckych štruktúrach dlho neohrial. Vystúpil z koalície a vstúpil do strany Spolu. Tá zatiaľ nepatrí podľa voličských preferencií k subjektom, ktoré majú šancu dostať sa po ďalších voľbách do parlamentu. No práve Kollár jej môže pomôcť pri získavaní voličských hlasov.

Personálne spory v strane Za ľudí teda trvajú už takmer rok. V ostatných týždňoch však gradujú. Na verejnosť sa dostali po odchode ďalšej známej tváre. Lekárska Andrea Letanovská pred niekoľkými dňami ohlásila, že vystupuje zo strany. Dôvodom bola Remišová, no najmä jej neschopnosť zastať sa ministerky spravodlivosti Kolíkovej.

Kolíková sa dostala do sporu s koaličným partnerom hnutím Sme rodina. Dôvodom je kolúzna väzba. Aj Kolíková, aj Sme rodina pripravili svoje návrhy na novelu, ktoré upravujú podmienky kolúznej väzby. Zatiaľ sa však nedarí nájsť spoločnú reč a na stole nie je kompromisný návrh. Okrem toho sa Kolíková stala terčom opozičných útokov. Dôvodom je jej podnikateľská minulosť. Kolíková síce verejnosti vysvetľovala, že išlo o podnikanie jej otca a neskôr brata a nevlastnej sestry, v parlamente sa nakoniec hlasovala o vyslovení nedôvery. Ministerka hlasovanie ustála s odretými ušami. Hoci – podľa niektorých zdrojov – časť koalície bola ochotná jej vysloviť nedôveru, čo by znamenalo jej odvolanie.