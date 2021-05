ONLINE: EÚ sa začne vracať do normálu, veria lídri

Vývoj pozitívnych prípadov Ako pribúdali pozitívne testovaní na Slovensku pozitívnych za deň celkový počet pozitívnych 14 dní

30 dní

90 dní

všetko zdroj: NCZI Všetky grafy, štatistiky a čísla o koronavíruse Všetky grafy × Monitoring Stupeň ostražitosti I. Stupeň ostražitosti II. I. stupeň varovania II. stupeň varovania III. stupeň varovania IV. stupeň varovania Opatrenia pre okres Rúška povinné v interiéri a na hromadných podujatiach aj v exteriéri Obmedzenie pohybu žiadne Školy MŠ, ZŠ, SŠ, OU - bez obmedzení VŠ – prezenčne s obmedzenou kapacitou, uzatvorené internáty Hromadné podujatia státie do 50 % kapacity priestoru, interiér do 500 osôb, exteriér do 1000 osôb. Sedenie do 75 % kapacity priestoru, interiér do 500 osôb, exteriér do 1000 osôb Športové podujatia podmienky platné pre hromadné podujatia Kultúrne podujatia v interiéri najviac 500, v exteriéri najviac 1000 ľudí Oslavy, večierky, svadby, kary v interiéri do 100 osôb a v exteriéri do 250 ľudí Konzumácia alkoholu na verejnosti bez obmedzenia Obrady (sobáš, krst, pohreb, a pod.) povolené Bohoslužby státie: do 50 % kapacity priestoru, interiér do 500 osôb, exteriér do 1000 osôb. Sedenie: do 75 % kapacity priestoru, interiér do 500 osôb, exteriér do 1000 osôb Návštevy v nemocniciach a zariadeniach sociálnych služieb bez obmedzenia Väznice bez obmedzenia Profesionálny šport podľa pravidiel pre športovcov a diváci podľa pravidiel hromadných podujatí Rekreačný šport podľa rizikovosti športových aktivít Lyžiarske strediská dodržiavanie hygienických opatrení Fitnes 50 zákazníkov alebo 1 zákazník na 15 m2, netreba negatívny test Wellness, aquapark a kúpele (nie zo zdrav. indikácie) min. plocha 15 m2 na 1 osobu + max. počet osôb podľa hromadných podujatí Umelé vodné plochy (bazény a plavárne) bez obmedzení Obchody, služby a nákupné centrá dodržiavanie hygienických opatrení Reštaurácie 6 osôb pri stole alebo osoby z jednej domácnosti, 2 metre rozstupy medzi stolmi Múzeá, galérie a výstavné siene bez obmedzení Knižnice bez obmedzení Firmy, podniky a organizácie sprísnené hygienické opatrenia, odporúčaný home office Ubytovacie zariadenia bez obmedzenia Taxi max. 2 osoby na jeden rad, rúško, pravidelné vetranie Platnosť testu žiadna Opatrenia pre okres Rúška povinné v interiéri a na hromadných podujatiach aj v exteriéri Obmedzenie pohybu žiadne Školy MŠ, ZŠ, SŠ, OU - bez obmedzení VŠ – prezenčne s obmedzenou kapacitou, uzatvorené internáty Hromadné podujatia sedenie len na 50 % kapacity, max. 500 exteriér, max. 250 interiér s výnimkami, na státie max. 100 osôb v interiéri a 250 v exteriéri Športové podujatia podmienky platné pre hromadné podujatia Oslavy, večierky, svadby, kary v interiéri do 100 osôb a v exteriéri do 250 ľudí Konzumácia alkoholu na verejnosti bez obmedzenia Obrady (sobáš, krst, pohreb, a pod.) povolené Bohoslužby sedenie: do 50 % kapacity, maximálne 250 osôb; exteriér: do 75 % kapacity, najviac 500 osôb; státie: interiér do 100 osôb, exteriér do 250 osôb Návštevy v nemocniciach a zariadeniach sociálnych služieb bez obmedzenia Väznice bez obmedzenia Profesionálny šport podľa pravidiel pre športovcov a diváci podľa pravidiel hromadných podujatí Rekreačný šport podľa rizikovosti športových aktivít Lyžiarske strediská dodržiavanie hygienických opatrení Fitnes 30 zákazníkov alebo 1 zákazník na 15 m2, netreba negatívny test Wellness, aquapark a kúpele (nie zo zdrav. indikácie) min. plocha 15 m2 na 1 osobu + max. počet osôb podľa hromadných podujatí Umelé vodné plochy (bazény a plavárne) max. 50 % kapacity Obchody, služby a nákupné centrá dodržiavanie hygienických opatrení Reštaurácie 6 osôb pri stole alebo osoby z jednej domácnosti, 2 metre rozstupy medzi stolmi Múzeá, galérie a výstavné siene hromadné prehliadky do 30 osôb Knižnice bez obmedzení Firmy, podniky a organizácie sprísnené hygienické opatrenia, odporúčaný home office Ubytovacie zariadenia bez obmedzenia Taxi max. 2 osoby na jeden rad, rúško, pravidelné vetranie Platnosť testu žiadna Opatrenia pre okres rúška povinné v interiéri a na hromadných podujatiach aj v exteriéri na hromadných podujatiach kapacita v interiéri obsadená na 25 percent - najviac 250 osôb, v exteriéri na 50 percent - najviac 500 osôb, najviac 10 ľudí, na státie v interiéri 50, v exteriéri najviac 100 ľudí, organizátor musí viesť zoznam účastníkov plus plus negatívny výsledok testu PCR do 72 a AG do 14 hodín svadby, kary, oslavy, večierky najviac 50 ľudí v interiéri, 100 v exteriéri, povinný zoznam účastníkov obrady ako sobáš, krst, pohreb povolené bohoslužby v interiéri sedenie na 25 percent kapacity, v exteriéri 50 percent kapacity, do 500 osôb v exteriéri, do 250 v interiéri. Na státie v interiéri 50 a v exteriéri 100. dovolená je konzumácia alkoholu na verejnosti fitnescentrá maximálne 20 osôb alebo minimálne 25 m2 na osobu, netreba negatívny test wellness, akvaparky a kúpele maximálne 30 percent kapacity na 1 sektor, resp. maximálny počet osôb do 500 umelé vodné plochy, bazény a plavárne maximálne 30 percent kapacity lanovky a vleky kabínky s kapacitou do 10 osôb iba členovia jednej domácnosti. S väčšou kapacitou najviac 50 percent kapacity športové podujatia sedenie v interiéri do 25 percent kapacity, najviac však 250 ľudí. V exteriéri do 50 percent kapacity, najviac 500 ľudí. Iné pravidlá sú pri státí, a to v interiéri do 50 osôb a v exteriéri do sto ľudí, povinný negatívny PCR test do 72 hodín alebo AG test do 24 hodín obchody, služby a nákupné centrá najviac 1 zákazník na 15 m2 predajnej plochy obchodu, detské kútiky a sedacie sekcie v spoločných priestoroch sú zatvorené, netreba negatívny test reštaurácie môžu mať v interiéri 4 osoby pri stole, rozstupy medzi stolmi dva metre múzeá, galérie a výstavné siene povolené sú hromadné prehliadky do 15 osôb firmy, podniky a organizácie odporúčaný home office ubytovacie zariadenia bez obmedzenia Nemocnice návštevy sú zakázané s výnimkami pre očkovaných mRNA vakcínou (Pfizer, Moderna) viac ako 14 dní po druhej dávke, vektorovou vakcínou (AstraZeneca, Johnson & Johnson) viac ako 4 týždne po prvej dávke, ľudia s negatívnym testom PCR nie starší ako 72 hodín, AG test nie starší ako 24 hodín, prekonaný covid pred nie viac ako 180 dňami, zaočkovaní prvou dávkou ľubovoľnej vakcíny do 180 dní od ochorenia a viac ako 14 dní po prvej dávke, kňazi a návštevy osôb ťažko chorých alebo umierajúcich v paliatívnej starostlivosti Opatrenia pre okres povinný respirátor v interiéri, rúško v exteriéri do vzdialenosti dva metre na hromadných podujatiach najviac 25 ľudí v interiéri, 50 v exteriéri, organizátor musí viesť zoznam účastníkov svadby, kary, oslavy, večierky najviac 25 ľudí v interiéri, 50 v exteriéri, povinný zoznam účastníkov plus negatívny výsledok testu PCR do 72 a AG do 14 hodín obrady ako sobáš, krst, pohreb 1 osoba na 15 m2 alebo 10 osôb fitnescentrá maximálne 15 osôb alebo minimálne 25 m2 na osobu, netreba negatívny test wellness, akvaparky a kúpele maximálne 10 osôb alebo minimálne 15 m2 na osobu umelé vodné plochy, bazény a plavárne maximálne 10 osôb lanovky a vleky kabínky s kapacitou do 10 osôb iba členovia jednej domácnosti, s väčšou kapacitou najviac 25 percent kapacity športové podujatia do 25 percent kapacity hľadiska, najviac 250 ľudí v interiéri, 500 ľudí v exteriéri, povinný negatívny PCR test do 72 hodín alebo AG test do 24 hodín obchody, služby a nákupné centrá najviac 1 zákazník na 15 m2 predajnej plochy obchodu, detské kútiky a sedacie sekcie v spoločných priestoroch sú zatvorené, netreba negatívny test reštaurácie môžu mať okienkový predaj, otvorené terasy - rozstupy medzi stolmi dva metre múzeá, galérie a výstavné siene povolené sú hromadné prehliadky do 10 osôb firmy, podniky a organizácie odporúčaný home office ubytovacie zariadenia bez využívania spoločných priestorov, maximálne 2 dospelé osoby na izbe alebo členovia jednej domácnosti v samostatnej izbe nemocnice návštevy sú zakázané s výnimkami pre očkovaných mRNA vakcínou (Pfizer, Moderna) viac ako 14 dní po druhej dávke, vektorovou vakcínou (AstraZeneca, Johnson & Johnson) viac ako 4 týždne po prvej dávke, ľudia s negatívnym testom PCR nie starší ako 72 hodín, AG test nie starší ako 24 hodín, prekonaný covid pred nie viac ako 180 dňami, zaočkovaní prvou dávkou ľubovoľnej vakcíny do 180 dní od ochorenia a viac ako 14 dní po prvej dávke, kňazi a návštevy osôb ťažko chorých alebo umierajúcich v paliatívnej starostlivosti Opatrenia pre okres povinný respirátor v interiéri, rúško v exteriéri do vzdialenosti dva metre na hromadných podujatiach najviac 10 ľudí, organizátor musí viesť zoznam účastníkov obrady ako sobáš, krst, pohreb 1 osoba na 15 m2 alebo 6 osôb, oslavy sú zakázané fitnescentrá maximálne 10 osôb alebo minimálne 25 m2 na osobu, netreba negatívny test wellness, akvaparky a kúpele sú zakázané umelé vodné plochy, bazény a plavárne maximálne 10 osôb lanovky a vleky kabínky s kapacitou do 10 osôb iba členovia jednej domácnosti, s väčšou kapacitou najviac 25 percent kapacity obchody, služby a nákupné centrá najviac 1 zákazník na 15 m2 predajnej plochy obchodu, detské kútiky a sedacie sekcie v spoločných priestoroch sú zatvorené, netreba negatívny test reštaurácie môžu mať iba okienkový predaj a rozvoz, terasy s 2-metrovými rozostupmi medzi stolmi múzeá, galérie a výstavné siene povolené sú individuálne prehliadky, 1 návštevník na 15 m2 firmy, podniky a organizácie odporúčaný home office ubytovacie zariadenia bez využívania spoločných priestorov, ubytovanie v izbe maximálne dve osoby alebo členovia spoločnej domácnosti nemocnice návštevy sú zakázané s výnimkami pre očkovaných mRNA vakcínou (Pfizer, Moderna) viac ako 14 dní po druhej dávke, vektorovou vakcínou (AstraZeneca, Johnson & Johnson) viac ako 4 týždne po prvej dávke, ľudia s negatívnym testom PCR nie starší ako 72 hodín, AG test nie starší ako 24 hodín, prekonaný covid pred nie viac ako 180 dňami, zaočkovaní prvou dávkou ľubovoľnej vakcíny do 180 dní od ochorenia a viac ako 14 dní po prvej dávke, kňazi a návštevy osôb ťažko chorých alebo umierajúcich v paliatívnej starostlivosti Opatrenia pre okres povinný respirátor v interiéri, rúško v exteriéri na hromadných podujatiach najviac 6 ľudí, organizátor musí viesť zoznam účastníkov svadby, kary, oslavy, večierky zakázané fitnescentrá zakázané umelé vodné plochy, bazény a plavárne maximálne 6 osôb lanovky a vleky otvorené vleky, kabínkové lanovky zatvorené obchody, služby a nákupné centrá najviac 1 zákazník na 15 m2 predajnej plochy, detské kútiky a sedacie sekcie v spoločných priestoroch sú zatvorené, netreba negatívny test reštaurácie môžu mať iba okienkový predaj a rozvoz múzeá, galérie a výstavné siene povolené sú individuálne prehliadky, 1 návštevník na 15 m2 firmy, podniky a organizácie nariadený home office všade, kde to je možné ubytovacie zariadenia bez využívania spoločných priestorov, ubytovanie v izbe iba členovia spoločnej domácnosti Nemocnice návštevy sú zakázané s výnimkami pre očkovaných mRNA vakcínou (Pfizer, Moderna) viac ako 14 dní po druhej dávke, vektorovou vakcínou (AstraZeneca, Johnson & Johnson) viac ako 4 týždne po prvej dávke, ľudia s negatívnym testom PCR nie starší ako 72 hodín, AG test nie starší ako 24 hodín, prekonaný covid pred nie viac ako 180 dňami, zaočkovaní prvou dávkou ľubovoľnej vakcíny do 180 dní od ochorenia a viac ako 14 dní po prvej dávke, kňazi a návštevy osôb ťažko chorých alebo umierajúcich v paliatívnej starostlivosti Opatrenia pre okres povinný respirátor v interiéri, rúško v exteriéri

6:10 Život v krajinách Európskej únie by sa v najbližších týždňoch mal začať pomaly vracať do normálu. Zhodli sa na tom prezidenti a premiéri členských krajín, podľa ktorých je podmienkou obozretné rušenie pandemických reštrikcií a rýchly postup očkovania.

Šéfovia štátov a vlád sa zhodli na potrebe posilniť produkciu vakcín, ktoré by EÚ mala viac poskytovať chudobnejším krajinám. Tento rok by to malo byť až 100 miliónov dávok. Podporili tiež čo najrýchlejšie zavedenie takzvaných covidových pasov uľahčujúcich cesty cez hranice.

Veľká časť únijných krajín postupne uvoľňuje protikoronavírusové obmedzenia zavedené počas predchádzajúcich mesiacov, lebo nárast počtu nakazených COVIDOM-19 sa spomaľuje. Najmä južné štáty závislé na príjmoch z turistického ruchu naliehajú, aby únia do letných prázdnin čo najviac uľahčila podmienky cestovania. Predstavitelia členských krajín sa zhodli, že EÚ by do polovice júna mala zmeniť súčasné odporúčania k obmedzeniam cezhraničných ciest. Podmienkou však je, že priaznivý vývoj bude pokračovať a že štáty únie nepoľavia v očkovacej kampani. Veľa krajín počíta s tým, že už počas prázdnin naočkuje 70 percent dospelej populácie, čo je cieľ stanovený Európskou komisiou.

Jej predsedníčka Ursula von der Leyenová po rokovaní s lídrami vyhlásila, že EÚ túto métu dosiahne do konca júla. „Ak budeme pokračovať týmto tempom, sme presvedčení, že zvládneme bezpečne znovu otvoriť naše krajiny,“ povedala šéfka únijnej exekutívy.

Komisia podľa dokumentu, ktorý citovala agentúra Reuters, počíta s tým, že počas druhého štvrťroka dostanú členské krajiny 413 miliónov dávok vakcín. To je mierny nárast oproti skorším odhadom a výrazne viac oproti prvým trom mesiacom roka, keď štáty získali len zhruba 100 miliónov dávok, čo sa prejavilo na pomalom rozjazde očkovanie. Celkovo by tento rok mali získať na 1,5 miliardy dávok.

Podľa von der Leyenovej by najneskôr začiatkom prázdnin mal byť v prevádzke systém covidových certifikátov, ktoré ľuďom s očkovaním, negatívnym testom či protilátkami v tele zásadne uľahčia cestovanie do zahraničia. Technické zázemie pre celú úniu bude podľa nej k dispozícii už začiatkom júna, krajina sa do systému budú môcť pripojiť v polovici mesiaca. Kľúčovú úlohu majú pred sebou členské štáty, ktoré musia zabezpečiť, aby v ich národných databázach boli aktuálne informácie o očkovaní, testoch či protilátkach pri jednotlivých žiadateľov o bezplatné osvedčenie.

EÚ by sa podľa národných lídrov mala nielen kvôli u svojich obyvateľov zasadiť o zvýšenie produkcie vakcín, ktoré by jej umožnilo aj väčšiu štedrosť navonok. „EÚ a jej členské štáty sú zaviazané zrýchliť zdieľanie vakcín s krajinami, ktoré to potrebujú, s cieľom darovať im najmenej 100 miliónov dávok do konca roka,“ zhodol sa summit.

Západné krajiny čelia kritike, že väčšinu produkcie očkovacích preparátov smerujú k svojim obyvateľom, zatiaľ čo v Afrike, Ázii či Latinskej Amerike očkovanie viazne. Únia podľa lídrov tiež pomôže vyvinúť nové kapacity na výrobu vakcín napríklad priamo v afrických krajinách.