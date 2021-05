Múzeum SNP podporili tisíce ľudí, medzi nimi aj významní historici

Petícia trvala od 7. do 25. mája, podpísalo ju 5 044 ľudí. Nechýbajú medzi nimi mená známe z politického, zo spoločenského a z kultúrneho života na Slovensku. Svojím vyhlásením ju podporilo viac ako tridsať historikov nielen z našej krajiny, ale aj z Nemecka, Francúzska, USA či Českej republiky. Okrem toho má múzeum na svojej strane Banskobystrický samosprávny kraj, takisto vedenie mesta pod Urpínom, Ústrednú radu Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, Zväz múzeí na Slovensku a partnerských múzeí v zahraničí.

Riaditeľ Múzea SNP Stanislav Mičev podčiarkol, že sú medzinárodne uznávanou vedeckou a múzejnou inštitúciou s partnerskými múzeami či univerzitami v mnohých krajinách sveta zriadenou ministerstvom kultúry a tento rok si pripomenú 66. výročie založenia. „Za ostatných pätnásť rokov sme sa vyprofilovali na odborne konsolidovanú organizáciu, ktorá sa v mnohých oblastiach dostala do povedomia ako líder nielen u nás, ale aj v Európe,“ hovorí Mičev. Pokračoval, že v zmysle aktuálne prezentovaného plánu medzirezortného prevodu akútne hrozí strata samostatného postavenia múzea a jeho úloh. „Ako jedinečnej kultúrnej inštitúcie synergicky spájajúcej vedecký výskum, vzdelávanie a prezentáciu problematiky protifašistického odboja, ako aj súvisiacich reálií spoločenského vývoja v rokoch 1939 až 1945,“ povedal.

Riaditeľ objasnil, že v rámci pripravovaných zmien oslovilo múzeum rešpektované osobnosti historickej vedy zaoberajúce sa problematikou fašizmu, antifašizmu a slovenskej spoločnosti v dotknutých rokoch so žiadosťou o podporu formou vyjadrenia súhlasu s „Vyhlásením historickej obce k aktuálnym politickým snahám o zmenu pôsobnosti Múzea SNP, jeho podriadeniu Vojenskému historickému ústavu a odňatiu právnej subjektivity“.

Odborníci v ňom okrem iného uvádzajú, že ohlásený zámer považujú za odborne neudržateľné politické rozhodnutie, ktorému nepredchádzala patričná širokospektrálna diskusia.

„Žiadame poslancov Národnej rady a prezidentku, aby avizovaný návrh na začlenenie múzea do pôsobnosti Vojenského historického ústavu a ministerstva obrany nepodporili,“ napísali vo vyhlásení historici so zvučnými menami.

Pridal sa k nim aj bývalý riaditeľ Múzea SNP Ján Stanislav. Ten vo svojom stanovisku vysvetľuje, prečo toto múzeum prekračuje prizmu vojenského múzea. „Plánovaným krokom by sa zmenilo iba na regionálnu vojenskú okrajovú inštitúciu odsúdenú zapodievať sa len uzučkým výskumom vojenských dejín. To by určite veľmi negatívne zredukovalo jeho špecifikáciu,“ mieni Stanislav.

Poukázal tiež na to, že v zmysle platného štatútu múzeum doteraz reflektuje prostriedkami, výskumom a edičnou činnosťou zlomové udalosti polovice 20. storočia, tak aby nehrozila strata historickej pamäti pre generácie 21. storočia na reálne prežité dejiny.