Sulík nevyhlásil, že je ochotný prijať 3-tisíc utečencov, sám je dlhodobo odporcom migračných kvót

O tom, že by niečo také vyhlásil, neexistuje dôkaz, pre AFP to vylúčilo aj ministerstvo hospodárstva. Predseda SaS je naopak dlhodobo odporcom migračných kvót a je proti tomu, aby Slovensko prijímalo utečencov v rámci programov Európskej únie. Agentúra TASR na dezinformácie upozorňuje v spolupráci s tlačovou agentúrou AFP.

AFP pomocou internetového vyhľadávača prostredníctvom kľúčových slov z príspevku pátrala po takomto jeho vyhlásení. Nijaký záznam z verejného vystúpenia alebo správu z dôveryhodného média o tom, že by Sulík explicitne vyhlásil, že je ochotný prijať 3000 utečencov, agentúra nenašla.

„Potvrdzujem, že takéto tvrdenie pán minister nepovedal ani verejne, ani neverejne,“ uviedla pre AFP Katarína Matejková, hovorkyňa ministerstva hospodárstva a bývalá hovorkyňa SaS.

Skutočnosť, že o takomto Sulíkovom vyjadrení neexistuje dôkaz, si podľa AFP uvedomili aj niektorí dezinformátori. Napríklad článok na stránke Hlavný denník, ktorý len prevzal tvrdenia z facebookového príspevku, bol upravený po tom, ako ich kontaktoval Sulík.

„Áno, pán minister kontaktoval uvedenú redakciu a požiadal o opravu uverejnených tvrdení, ktoré boli v rozpore so skutočnosťou,“ uviedla Matejková. „Samozrejme, že by bolo ideálne, keby k takýmto situáciám vôbec nedochádzalo a všetky médiá by pracovali výlučne s faktami. To je však chiméra, preto sme radi aspoň za opravu,“ dodala hovorkyňa ministerstva hospodárstva.

Sulík sa už roky vyjadruje proti tomu, aby Slovensko prijímalo migrantov. Po tom, ako Európska komisia (EK) v máji 2015 počas utečeneckej krízy navrhla systém kvót, sa v ankete Denníka N vyjadril: „Nie. Nie je to riešenie problému, je to len niečo dočasné. Prijať 800 ľudí, samozrejme, je v možnostiach Slovenska, ale nie je to riešenie vôbec ničoho. Je to akurát signál prevádzačom, aby k nám posielali ďalších utečencov.“

O postoji voči migrantom a plánoch EK v októbri 2015 na svojej stránke napísal: „Je nutné okamžite konať, čo znamená strážiť, respektíve uzavrieť, hranice a zároveň zriadiť prijímacie centrá pre utečencov, kde im bude EÚ garantovať bezpečnosť a základné podmienky, vodu, lekársku starostlivosť atď., pokiaľ sa posúdi ich žiadosť o azyl.“

Svoju pozíciu zopakoval aj ako minister hospodárstva, napríklad v rozhovore pre Denník E z 19. mája 2021, v ktorom povedal: „Už pred voľbami som vravel, že našimi červenými čiarami sú migranti a vyššie dane.“