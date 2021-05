Rezort zdravotníctva má na stole veľkú reformu, začať sa má optimalizáciou siete nemocníc

Pripomenul, že plán obnovy je podmienený optimalizáciou nemocničnej siete. Definuje sa nárok pacienta, teda aký typ zdravotnej starostlivosti má pacient dostať, v akej vzdialenosti od bydliska, do akého času od indikácie, za akých podmienok a v akej kvalite. Vytvorí sa optimálna sieť nemocníc, ktorá sa bude odvíjať od reálnej potreby lôžok, stanovia sa transparentné podmienky na tvorbu siete, centralizujú sa náročné výkony.

Systém bude podľa ministerstva nastavený tak, že pacient bude mať garanciu časovej dostupnosti. Zároveň však bude mať možnosť voľby poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Úrovne nemocníc budú definované cez poskytovanú starostlivosť a nie podľa odbornosti.

Rezort poukázal tiež na to, že počet lôžok na akútnu starostlivosť je príliš vysoký. Po novom ich má byť menej, ale budú kvalitne vybavené a zároveň by mal byť k nemu dostatočný zdravotnícky personál. Ostatné lôžka sa budú transformovať.

Fungovať má približne 30 bodov siete. Bod siete predstavuje nie nemocnicu, ale lokalitu. V Bratislave má byť takýchto bodov desať. MZ SR počíta s tým, že v systéme bude zabezpečený dostatok pracovníkov. Cieľom podľa Lengvarského je, aby pacient neblúdil v systéme.

Zvýšiť sa má počet lôžok pri následnej starostlivosti. V praxi to má podľa šéfa rezortu vyzerať tak, že na izbe by mal byť len jeden pacient, čím sa zvýši komfort. Zadefinuje sa rozsah prostredníctvom medicínskych služieb. Na každú službu sa určí minimálna úroveň, na ktorej sa môže vykonávať. Fungovať by malo päť úrovní – komunitná, regionálna, komplexná, koncová a národná úroveň.

MZ SR tvrdí, že ide o najväčší legislatívny reformný balík za posledných 15 rokov, zahŕňa reformu primárnej ambulantnej starostlivosti, reformu dlhodobej, následnej a paliatívnej starostlivosti a reformu akútnej zdravotnej starostlivosti.

Podľa štátnej tajomníčky MZ SR Jany Ježíkovej sa táto téma komunikovala v utorok (25. 5.) na odvetvovej tripartite. Oproti pôvodnej stratifikácii sa vytvorila úplne nová analýza, ktorá sa od pôvodne plánovanej stratifikácie líši. Materiál je už pripravený na diskusiu, MZ SR je otvorený jeho úpravám po diskusii so zástupcami častí rezortu zdravotníctva.

Materiál by mal byť zverejnený v medzirezortnom pripomienkovom konaní približne v auguste. Legislatívna časť by mala byť zrealizovaná do decembra tohto roka.