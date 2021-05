Korčok reagoval na uzatvorenie vzdušného priestoru pre bieloruské aerolínie

Lietadlo nízkonákladovej spoločnosti Ryanair s registračným číslom SP-RSM, ktoré cestovalo z Atén do Vilniusu a po bombovej hrozbe bolo odklonené do Minska, pristálo v nedeľu 23. mája 2021 na medzinárodnom letisku vo Vilniuse.

Lietadlo nízkonákladovej spoločnosti Ryanair s registračným číslom SP-RSM, ktoré cestovalo z Atén do Vilniusu a po bombovej hrozbe bolo odklonené do Minska, pristálo v nedeľu 23. mája 2021 na medzinárodnom letisku vo Vilniuse.

„V súvislostí s rozhodnutím lídrov EÚ Slovensko zakazuje prelet svojim vzdušným priestorom, ako aj používanie svojich letísk bieloruským aerolíniám. Je to jednoznačná odpoveď na neakceptovateľné konanie a porušenie pravidiel bieloruským režimom,“ napísal Korčok na Twitteri.

Európska únia sa už v pondelok na summite dohodla, že zakáže lety bieloruských aerolínií do EÚ, a vyzvala letecké spoločnosti so sídlom v Únii, aby nelietali cez bieloruský vzdušný priestor. Dôvodom je zadržanie opozičného novinára a aktivistu Ramana Prataseviča na letisku v Minsku, kam nútene presmerovali let spoločnosti Ryanair medzi Aténami a Vilniusom.

Minister dopravy Andrej Doležal v stredu informoval, že Slovensko od stredajšej polnoci pozastavuje prelety bieloruským aerolíniám.