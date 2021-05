Poslanci chcú Pčolinského, prokurátor im ho nedá

VIDEO: Poslanci takto odkladali mobily pred tajným rokovaním.

Pčolinský má poslancom ozrejmiť svoje podozrenia, že viaceré prebiehajúce trestné stíhania sú vedené prostredníctvom ovplyvnených kajúcnikov a vyrobených svedkov, čo už naznačil aj vo svojom trestnom oznámení. Prokurátor však už oznámil, že exšéfa tajných do parlamentu nepustí.

Prokurátor požiadavke poslancov nevyhovel. „Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry žiadosti Národnej rady Slovenskej republiky o predvedenie obvineného V. P. nevyhovel a nevydal súhlas na jeho predvedenie,“ odkázal hovorca Generálnej prokuratúry Dalibor Skladan.

Práve súhlas prokurátora alebo sudcu je kľúčový aj podľa profesora z Katedry trestného práva Univerzity Komenského Tomáša Strémyho. „Zákon o výkone väzby výslovne stanovuje, že obvineného možno predviesť mimo ústavu na výkon väzby len pre vykonanie úkonov v trestnej veci alebo v inej veci, a to pred orgánom činným v trestnom konaní alebo súdom. Zákon o výkone väzby umožňuje predviesť obvineného aj pred iný orgán, avšak len v rámci ústavu, pričom najskôr musí byť udelený súhlas sudcom pre prípravné konanie alebo prokurátorom s takýmto predvedením, resp. s vykonaním takého úkonu,“ priblížil.

Pčolinského prítomnosť si vyžiadali poslanci na mimoriadnej schôdzi parlamentu, na ktorej mal premiér Eduard Heger (OĽaNO) vysvetliť tajnú schôdzku zo 17. mája. Na pôde SIS sa vtedy tajne zišla skupina najmocnejších ľudí krajiny – vládnych politikov a predstaviteľov bezpečnostných zložiek. Heger, ktorý sa k zvolaniu stretnutia sám prihlásil, doteraz veľmi neštandardný výber účastníkov a dôvody stretnutia nevysvetlil.

Odvoláva sa pritom na vyhradený režim, v ktorom sa schôdzka konala. Opakovane však zaznievajú podozrenia, že v miestnosti zabezpečenej proti odpočúvaniu sa hovorilo o manipulácii trestných konaní prominentov bývalej, no aj súčasnej vlády.

„Nebudem porušovať zákon ani pred kamerami, ani v pléne Národnej rady a nebudem rozprávať informácie, ktorých som zo zákona prijímateľom,“ obhajoval Heger svoje odmietnutie podať poslancom vysvetlenie. Heger na tlačovej konferencii po vystúpení v parlamente hovoril len o opozícii a protikorupčnej identite hnutia OĽaNO. Mal však problém jasne povedať, či sú prebiehajúce trestné stíhania naozaj v súlade so zákonom a s princípmi právneho štátu.

„Stretli sa preto, lebo potrebujú veci ututlávať a ľudí umlčiavať,“ tvrdí o stretnutí v SIS predseda Smeru Robert Fico. Krycí názov správy, o ktorej mala minulý pondelok desiatka najmocnejších rokovať na pôde SIS, je podľa Fica „Turecký vrch“. To je lokalita v Malých Karpatoch, len zhruba 35 kilometrov od Bratislavy. „Nech povedia, kto sa stretával na Tureckom vrchu, počnúc vyšetrovateľmi a prokurátormi, o čom rokovali, ako pripravovali svedkov a udavačov a čo bolo cieľom týchto opakovaných stretnutí,“ vyzval Fico.

Hegerovo mlčanie pred verejnosťou aj poslancami Fico spochybňuje. Priestor na vysvetlenie sa preto rozhodol ponúknuť zadržiavanému Pčolinskému. Podal procedurálny návrh, ktorým si vyžiadal prítomnosť exšéfa SIS v Národnej rade.

„Sme svedkami angažovanosti sudcov, ktorí robia rozhodnutia nevídané a neakceptovateľné v demokratickej spoločnosti. Musíme to zastaviť a dá sa to len tak, že ľudia budú hovoriť. Musíme nechať bývalého riaditeľa SIS Pčolinského hovoriť, nech nám povie, čo za problém to bol,“ vysvetlil svoju motiváciu predseda Smeru. „Sme poslancami Národnej rady a máme právo oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami. Prítomnosť Pčolinského a jeho vypočutie musí dať základ tomu všetkému, čo sa v tejto krajine deje,“ zdôraznil Fico.

Nezaradený opozičný poslanec Peter Pellegrini (Hlas) zasa prirovnal vystúpenie Hegera k prejavu „zlomeného premiéra, ktorý vie, že mu tak tečie do topánok, že o chvíľu bude mať mokré celé ponožky“. Doplnil, že predseda vlády médiám od slova do slova zopakoval to, čo povedal počas mimoriadnej schôdze aj poslancom parlamentu.

Srdce cíti, hlava neverí

Ficov návrh podporilo 68 poslancov, pričom okrem opozície zaň hlasovalo aj hnutie Sme rodina i niektorí členovia klubu OĽaNO. Schôdza bude podľa druhého procedurálneho návrhu Fica pokračovať až za prítomnosti Pčolinského. Ficovi oba návrhy prešli aj vďaka neprítomnosti viacerých koaličných zákonodarcov.

„Lebo som to tak cítil srdcom,“ vysvetlil podporu Ficovho procedurálneho návrhu predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina). Zároveň však spochybnil možnosť, že sa Pčolinský na rokovaní parlamentu naozaj ukáže. „Viem si to predstaviť, ale myslím si, že je to nemožné,“ uviedol. „Takéto uznesenie tu je, ale budeme postupovať v zmysle zákona. My si môžeme odsúhlasiť, že si tu zavoláme prezidentov Putina s Bidenom. To ale neznamená, že prestane Národná rada rokovať, kým sem neprídu,“ zdôraznil.

Predseda Smeru opakovane presviedčal, že to, naopak, možné je. „Boris Kollár musí trvať na suverénnom postavení a zvrchovanosti Národnej rady ako najvyššieho orgánu tohto štátu. Ak to nechá tak a nechá o tom rozhodovať prokurátora špeciálnej prokuratúry Petra Kysela, tak to tu môžeme zabaliť. Nech prokurátori a sudcovia rozhodujú o všetkom, vrátane štátneho rozpočtu,“ zdôraznil Fico.

„Ak je Kollár skutočným predsedom parlamentu, tak si nechá nastúpiť generálneho a špeciálneho prokurátora a dá im pokyn, že Pčolinského si želá vypočuť najvyšší orgán tohto štátu,“ podotkol Fico. „Nepripúšťame odpoveď, že ho tu nedovezú,“ dodal s tým, že sme svedkami úplného rozkladu štátu. Prokurátor požiadavke poslancov nevyhovel.

Pčolinského zadržali príslušníci Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) ešte 11. marca. Odvtedy je stíhaný väzobne. Obvinili ho zo zločinu prijímania úplatku, zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa ako aj prečin ohrozenia dôvernej a vyhradenej skutočnosti. Podľa polície mal on a jeho bývalý námestník na SIS Boris Beňa prijať úplatok od podnikateľa a konkurzného právnika Zoroslava Kollára vo výške 40-tisíc eur. Takto chcel dosiahnuť, aby ho SIS prestala sledovať.

Matovičovi kajúcnici

Proti Pčolinskému vypovedajú dvaja svedkovia, ktorí sa na čine mali spolupodieľať. Okrem jeho bývalého námestníka Borisa Beňu aj druhý značne využívaný kajúcnik Ľudovít Makó, ktorý do roku 2020 pôsobil ako riaditeľ Kriminálneho úradu Finančnej správy a po nástupe novej vlády mal aj s vedomím vtedajšieho premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) nastúpiť do SIS. V polovici apríla bolo Pčolinskému vznesené ďalšie obvinenie, opäť za korupčný trestný čin, ktorého sa mal dopustiť v roku 2020.

Žiadosť o Pčolinského prítomnosť v Národnej rade vychádza aj z trestného oznámenia, ktoré podal tento pondelok. Tvrdí, že neznámy okruh osôb z prostredia orgánov činných v trestnom konaní má ovplyvňovať spolupracujúcich obvinených, tzv. kajúcnikov a vyrábať svedkov pre viaceré trestné konania.

Tieto podozrenia ešte vzrástli, keď sa minulý piatok polícia pokúsila zadržať vtedajšieho riaditeľa Národnej kriminálnej agentúry Branislava Zuriana. Stalo sa tak len niekoľko dní po tom, čo 11. mája oznámil, že odchádza z čela agentúry a opúšťa aj políciu. O uvoľnenie zo služobného pomeru požiadal na vlastnú žiadosť k 15. máju 2021. V jeho popradskom byte ho však po vylomení dverí nenašli. Zurian cez médiá odkázal, že jeho trestné stíhanie malo byť prevenciou pred zverejnením informácií, ktorými disponuje.

Zurian dokonca tvrdí, že za prijatie Makóa Matovič sľúbil SIS navýšenie rozpočtu o 20 miliónov eur. Podľa Zuriana „mu Beňa povedal, že Makó mal v tom čase vydierať Hegera v súvislosti so šéfom Tiposu p. Kaňkom, ktorý mal byť konateľom spoločnosti Oliva“. Ministerstvo financií potvrdilo, že SIS naozaj dostala o takmer 20 miliónov eur viac, ako mali naplánované v rozpočte na rok 2020.

Heger aj Matovič však Zurianove slová popierajú ako nezmysel. Minister financií a expremiér ale zároveň priznal, že o Makóovom nástupe do SIS vedel a dokonca sa s ním predtým niekoľkokrát aj stretol. Účel stretnutí však komentovať odmietol. Matovič tiež potvrdil, že pred voľbami sa stretával aj s ďalším významným spolupracujúcim obvineným Bernardom Slobodníkom, ktorý pôsobil ako riaditeľ národnej jednotky finančnej polície NAKA a na konci minulého roka bol zadržaný a obvinený zo založenia údajnej zločineckej skupiny okolo nitrianskeho podnikateľa Norberta Bödöra.

V pondelok 17. mája sa v budove SIS uskutočnilo stretnutie najvyšších ústavných činiteľov a vysokých predstaviteľov bezpečnostných zložiek štátu. Svoju účasť na stretnutí potvrdili prezidentka Zuzana Čaputová, premiér Heger, predseda Národnej rady Boris Kollár (Sme rodina), minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO), ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí), generálny prokurátor Maroš Žilinka a šéf policajného zboru Peter Kovařík. Podľa medializovaných informácií boli v sídle SIS aj špeciálny prokurátor Daniel Lipšic, šéf SIS Michal Aláč a šéf inšpekcie ministerstva vnútra Adrián Szabó.