Lengvarský k optimalizácii siete nemocníc: Chceme, aby si pacient nemusel hľadať odborníkov sám

Cieľom pripravovanej optimalizácie siete nemocníc má byť najmä to, aby si pacient nemusel hľadať a vybavovať zdravotníckych špecialistov sám. Uviedol to počas druhého ročníka konferencie Vizionári v zdravotníctve minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽaNO). Podľa opozície a odborníkov je potrebné do reformy zdravotníctva zahrnúť aj ambulantný sektor.

Sieť nemocníc by mala byť po novom nastavená tak, aby bol pacient včas diagnostikovaný a doliečovaný. „Sieť nemocníc bude vypočítaná aj vzhľadom na dojazdové časy. Nemocnice budú tiež odstupňované podľa zložitosti poskytovaných medicínskych zákrokov a manažment pacienta bude jasný, aby nemusel vyvíjať aktivitu a hľadať si odborníkov sám,“ priblížil minister.

Do reformy by mal byť podľa poslanca parlamentu a člena mimoparlamentnej strany Hlas Richarda Rašiho viac zakomponovaný aj ambulantný sektor. Potrebné je podľa neho zamerať sa aj na prevenciu. „Neviete spraviť reformu nemocníc bez toho, aby ste na to nepripravili celý zdravotnícky terén,“ poukázal Raši.

Michal Pišoja, člen rady Asociácie nemocníc Slovenska (ANS) a predseda predstavenstva skupiny Agel, upozornil na to, že pri optimalizácii siete nemocníc nestačí vychádzať len z matematických modelov, počítania dojazdových časov.

„Treba ísť do regiónov a naozaj si to vyskúšať, lebo iný dojazdový čas je v lete a iný v zime. Nemôžeme sa držať len matematiky,“ zdôraznil Pišoja. Nevyhnutné podľa predsedu Asociácie súkromných lekárov (ASL) Mariána Šótha je aj také nastavenie siete nemocníc, aby to bolo možné finančne zvládnuť, aby sa nové nemocnice nezadlžovali.

Minister Lengvarský s výhradami súhlasí. Matematický model využitý pri nastavovaní siete nemocníc sa bude musieť podľa jeho slov zreálniť. „Reforma ambulantnej starostlivosti musí byť postavená dostatočne robustne. Musíme riešiť kompetencie ambulantných lekárov, potrebné je zvýšiť počet lekárov a sestier, uľahčiť či zrýchliť ich vzdelávanie, treba tiež motivovať študentov medicíny, aby sa stali všeobecnými lekármi,“ zhrnul minister.