Vačok v Ide o pravdu: Polícia 'zabudla' vyšetrovať, spolieha sa na kajúcnikov

Poslanci chceli obvineného Vladimíra Pčolinského, prokurátor to odmietol. „Parlament nemožno takto zneužiť,“ povedal v Ide o pravdu advokát Peter Vačok. Päťročnú kolúznu väzbu označil sa svetovú raritu. „Nemôžeme prípady vyšetrovať roky, kriminálka musí byť rýchla a kvalitná,“ dodal bývalý elitný vyšetrovateľ.

Skrátenie trvania kolúznej väzby žiada Boris Kollár (Sme rodina), ministerka spravodlivosti Mária Kolíková nie je proti. Nechce však zmeny urobiť rýchlo a unáhlene, trvá na systémových úpravách. „Je absurdné, ak väzba trvá roky. Potom trest stráca pôvodný účel,“ povedal v relácii Ide o pravdu Peter Vačok, advokát a bývalý vyšetrovateľ.

Súhlasí so zmenou, ale upozorňuje, že dĺžka väzby nie je základný problém. Podľa neho je ním dlhé prípravné konanie, keď sa policajné vyšetrovanie a dokazovanie nenáležite predlžuje.

„Policajti by mali vyšetrovať rýchlo a kvalitne, potom aj otázka dĺžky väzby nebude pre spoločnosť citlivá,“ vysvetlil advokát.

Inštitút tzv. kajúcnika má podľa Vačoka význam a zmysel, ale mal by byť využívaný len v nevyhnutných prípadoch a nie ako bežný spôsob vyšetrovania trestnej činnosti.

„Vďaka kajúcnikom sa na Slovensku podarilo rozložiť skupiny organizovaného zločinu v 90-tych rokoch, bez toho by sme to nedokázali,“ upozorňuje.

Nepáči sa mu súčasná práca vyšetrovateľov, ktorí podľa neho „zabudli“ robiť klasické policajné úkony a spoliehajú sa na výpovede kajúcnikov. „Je to pohodlné a jednoduchšie, ale to nie je policajná práca,“ myslí si advokát Vačok.

Nedávny návrh poslancov, aby do pléna parlamentu prišiel Vladimír Pčolinský (bývalý riaditeľ SIS), ktorý je väzobne stíhaný, vyvolal u bývalého vyšetrovateľa šok. „To je absurdné, v rozpore so zdravým rozumom,“ konštatoval. V relácii vymenoval viacerých ústavných činiteľov, ktorí sú povinní prísť odpovedať na otázky poslancov, a čudoval sa, prečo neboli oslovení. “Takto zneužiť parlament, to sa nehodí,“ neskrýval Vačok pobúrenie.

