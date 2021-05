Koalícia stráca silu a odvahu vládnuť. Kráčame k úspešnému referendu?

Koalícia vládne ďalej. Na kolená ju nepoložila ani novela zákona o štátnom rozpočte, ktorá navýšila výdavky Slovenska o viac ako tri miliardy eur. Návrh, ktorý predložil minister financií Igor Matovič (OĽaNO), vyvolal vlnu kritiky opozície, ale aj koaličnej SaS. Liberáli nezostali len pri slovách. Návrh v parlamente nepodporili, pri hlasovaní sa zdržali. Koalícia zostala bez ústavnej väčšiny, Matoviča podporilo 79 poslancov z OĽaNO, Sme rodina a Za ľudí. „SaS z vlády neodíde, ale raz to Richarda Sulíka prestane baviť,“ povedal v podcaste Počúvajte pravdu komentátor Marián Repa.

Upozorňuje, že ak by väčšina prišla o liberálov, bude jej existencia závislá od strany Za ľudí. „Stále potrebuje Matovič s Borisom Kollárom (Sme rodina) ďalších najmenej šesť poslancov,“ vysvetlil Repa.

Predpovedá, že napätie a krízy v koalícii budú pokračovať. Ak sa k tomu pridá slabnúca vôľa vládnuť, komentátor nevylučuje, že referendum o predčasných voľbách môže byť úspešné.

Korózia v strane Za ľudí naberá ničivé rozmery, na dvere klope mimoriadny snem. Predsedníčka Veronika Remišová volá o pomoc exprezidenta a expredsedu Andreja Kisku. „Je to zúfalstvo, a je to neskoro. Stranu nezachráni ani Kiska a ani Mária Kolíková,“ dodal komentátor denníka Pravda.

V súvislosti s podozreniami o ovplyvňovaní vyšetrovania, ktoré rozoberali poslanci na neverejnej schôdzi parlamentu, Repa neskrýval svoje zdesenie.

„Ak by dohody vyšetrovateľov o tom, koho a ako obviniť boli reálne, je to zvrátené,“ uviedol doslova v podcaste. Zastáva názor, že pravdu by politici a zodpovední činitelia nemali pred ľuďmi ďalej skrývať.

Repa si vie predstaviť, že situáciu by mohol jasným stanoviskom vyriešiť generálny prokurátor alebo minister vnútra. „Ak podozrenia rýchlo nevyvrátia, tak obraz protikorupčnej vlády sa rozpadne,“ upozornil.

Prečo Boris Kollár bráni bývalého šéfa SIS Vladimíra Pčolinského, ktorý je väzobne stíhaný? Z akých dôvodov Kollára podporuje aj Robert Fico (Smer)? Odpovede sa dozviete v podcaste Počúvajte pravdu s komentátorom Mariánom Repom.