Tajná správa SIS: O manipulácii svedkami máme dôkazy

Práve tieto informácie boli podľa správy prezentované aj na minulotýždňovom tajnom stretnutí desiatky najmocnejších predstaviteľov štátu a bezpečnostných zložiek na pôde SIS. Predseda hnutia OĽaNO a minister financií Igor Matovič pripustil, že by správa mohla byť do istej miery zverejnená.

Správu o ovplyvňovaní svedkov v závažných kauzách týkajúcich sa bývalých predstaviteľov polície, Finančnej správy a SIS pripravila tajná služba pre mimoriadnu schôdzu parlamentu. Poslancom ju vo štvrtok prečítal predseda Národnej rady Boris Kollár (Sme rodina). Urobil tak po tom, čo špeciálny prokurátor Daniel Lipšic odmietol žiadosť poslancov a nepustil bývalého šéfa SIS Vladimíra Pčolinského z väzby do parlamentu.

VIDEO: Kollár o utajenej správe tajnej služby v parlamente.

Koordinácia univerzálnych svedkov

Tajná správa SIS podľa informácií hovorí o výpovediach svedkov v kauzách bývalých vysokých predstaviteľov polície, Finančnej správy a s nimi spolupracujúcich podnikateľov. Medzi tieto kauzy patria najmä akcie Božie mlyny, Očistec, Judáš a Mýtnik.

V týchto akciách boli zadržaní a obvinení napríklad bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik, obaja poslední prezidenti polície Tibor Gašpar a Milan Lučanský, viacerí funkcionári NAKA ako Peter Hraško či Róbert Krajmer a ďalší bývalí príslušníci polície, Finančnej správy a Slovenskej informačnej služby.

Takmer polovica z obvinených s políciou spolupracuje a svedčí proti svojim spoluobvineným. Takmer vo všetkých prípadoch však vypovedá najmä pár najvyťaženejších kajúcnikov. Vedie medzi nimi bývalý šéf Kriminálneho úradu Finančnej správy Ľudovít Makó, ktorého za to už po pár týždňoch prokurátor prepustil z väzby a od 13. novembra 2020 je na slobode.

Na slobode je aj bývalý riaditeľ finančnej polície NAKA Bernard Slobodník. K viacerým stretnutiam s oboma kajúcnikmi sa dokonca priznal aj samotný expremiér a líder OĽaNO Igor Matovič. Ten navyše potvrdil, že v čase, keď sa stal premiérom, bol Makó napriek mnohým podozreniam z trestnej činnosti prijatý do SIS.

Podľa informácií SIS títo univerzálni svedkovia od príslušníkov polície dostávajú informácie o priebehu trestných konaní a vykonaných úkonoch, ale aj o jednotlivých výpovediach. S vedomím príslušníkov polície koordinujú svoje výpovede tak, aby sa navzájom potvrdzovali. SIS tvrdí, že spôsob tohto manipulovania úkonov trestného konania má zadokumentovaný spôsobom, ktorý umožňuje získané informácie použiť aj v trestnom konaní a operatívnych príslušníkov NAKA stíhať.

Správa však neuvádza žiadne konkrétne okolnosti ani mená. „Táto správa bola vytvorená špeciálne pre poslancov Národnej rady,“ vysvetlil Kollár s tým, že o to šéfa SIS osobne požiadal. Opatrnosť voči poslancom bola napokon namieste. Ako priznal, už zaznamenal porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť.

„Ja som tú správu neskartoval, ale je uložená v špeciálnej na to určenej miestnosti. Každý poslanec si ju po podpise môže prečítať. Bolo tam veľmi veľa poslancov a už sa ku mne dostali informácie, že niekto začal niečo púšťať na verejnosť,“ priblížil Kollár.

VIDEO: Fico o utajenej schôdzi v NR SR: Hegerove vystúpenie bola hanba nad hanbu.

Schopný predať aj vlastnú matku

Podpredseda parlamentu Gábor Grendel (OĽaNO) naznačuje, že tajnú správu vypustil „von“ expremiér Peter Pellegrini (Hlas). „Robert Fico raz povedal, že Peter Pellegrini by bol schopný predať aj vlastnú matku. Chcel tým povedať, že chlapské slovo nemá pre jeho exkolegu žiadnu cenu. Dnes to Peter Pellegrini asi nechtiac potvrdil: včera najprv aj on hlasoval za to, aby mimoriadna schôdza o stretnutí ústavných činiteľov na pôde SIS bola neverejná, a dnes, v rozpore s tým, za čo hlasoval, nemal problém o obsahu neverejnej schôdze parlamentu hovoriť verejne,“ uviedol Grendel.

Napriek tomu, že čiastočne potvrdil Pellegriniho vyjadrenia, sám o obsahu správy hovoriť nechce. „Poviem len toľko, že ak bezpečnostné zložky štátu majú podozrenia z trestnej činnosti, za tejto vlády nekončia pod kobercom. Tak to má v právnom štáte byť,“ skonštatoval.

„Mimoriadna schôdza Národnej rady potvrdila, že na Slovensku existuje skupinka prokurátorov a vyšetrovateľov, ktorí pomocou takzvaných kajúcnikov ovplyvňujú vyšetrovanie citlivých politických káuz,“ uviedol Pellegrini.

Jeho mimoparlamentná strana Hlas preto žiada o vyslovenie nedôvery predsedovi vlády Eduardovi Hegerovi. Strana už vo štvrtok začala zbierať podpisy poslancov na zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu, kde chce tento návrh predložiť.

„Premiér Heger nesie politickú zodpovednosť za to, že sa sľubovaná očista štátu zmenila na osobnú a politickú pomstu. O existencii tejto skupinky predseda vlády vedel a na utajenom stretnutí o nej informoval aj najsilnejších ľudí v štáte. Nevyvodil však z tohto zásadného ohrozenia demokracie, spravodlivosti a právneho štátu žiadne dôsledky. Preto musí zo svojej funkcie aj s celou vládou odísť,“ vyhlásil Pellegrini.

Aj ďalší poslanci však správu vo svojich vyjadreniach interpretujú veľmi rozdielne. Predseda Smeru Robert Fico zašiel ešte ďalej a tvrdí, že táto skupina manipulujúca s výpoveďami kajúcnikov je produktom novej vlády.

„Vládna koalícia si vytvorila systém profesionálnych svedkov, ktorí sú pripravení svedčiť v akejkoľvek situácii. Systém nájomných udavačov, ktorí sú pripravení udať kohokoľvek a vymyslieť si čokoľvek za to, že zostanú na slobode. Systém skupiny politicky angažovaných vyšetrovateľov, prokurátorov a sudcov, bez ktorých by nebolo možné dosahovať tieto výsledky. Ide o špinavé politické procesy proti opozícii,“ vyhlásil na tlačovej besede Fico.

Opozícia vraj prifarbuje

Koalícia si zas zo správy vybrala najmä fakt, že za minulej vlády sa príslušníci bezpečnostných zložiek dali korumpovať. O údajnej manipulácii týchto trestných stíhaní však veľmi nehovoria. „Nič v tej správe nebolo také, že by SIS potvrdila trestné stíhanie na politické objednávky,“ skonštatoval na tlačovej besede poslanec Za ľudí Juraj Šeliga.

Ďalší dokonca spochybňujú aj vierohodnosť tejto správy. „Môžeme debatovať o tom, či je to pravda, alebo len nejaká spravodajská informácia, ktorá nemusí byť pravdivá. Ak je to všetko pravda, je to maslo na hlave Fica a Pellegriniho,“ tvrdí predseda poslaneckého klubu OĽaNO Michal Šipoš. „Netvrdím, že sa to robí. Ale bol by som nerád, keby k tomuto došlo. To by bola anarchia a ľudia by ničomu neverili,“ skonštatoval aj predseda parlamentu Boris Kollár.

Informácie zo správy SIS odmietajú a spochybňujú aj samotní policajti z pracovnej skupiny Očistec a prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry, ktorí tieto kauzy dozorujú. Prokurátori tvrdia, že vyšetrovatelia a operatívni pracovníci sú objektom vykonštruovaných obvinení a konšpirácií.

„Prokurátori Úradu špeciálnej prokuratúry vyjadrujú presvedčenie, že trestné stíhania touto pracovnou skupinou sú vedené v súlade s trestným poriadkom a za plného rešpektovania práv obhajoby. Neevidujeme žiaden dôkaz o manipulácii s dôkazmi alebo o snahe ,zosúlaďovať' výpovede spolupracujúcich obvinených alebo svedkov. Výpovede spolupracujúcich obvinených sú vždy predmetom ďalšieho overovania a verifikácie v procese dokazovania,“ uviedli vo vyhlásení, ktoré sprostredkoval hovorca Generálnej prokuratúry Dalibor Skladan.

VIDEO: Vačok v Ide o pravdu: Polícia ‚zabudla‘ vyšetrovať, spolieha sa na kajúcnikov.

Aj bývalý vyšetrovateľ známy najmä z kauzy únosu a zavlečenia syna prezidenta Michala Kováča však v relácii Ide o pravdu upozornil, že vyšetrovatelia dnes nepracujú, aby by mali. „Vrátili sme sa do štruktúry vyšetrovania, ktorá fungovala v 50. rokoch, a už vtedy sa takým flagrantným spôsobom zneužívala. Preto sa nečudujme, že nám to nastáva aj v súčasnej dobe,“ uviedol v relácii Ide o pravdu bývalý vyšetrovateľ a dnes advokát Peter Vačok.

„Inštitút kajúcnika má svoj zmysel. Mám ale dojem, že polícia zabudla vyšetrovať a dokazovať tým klasickým spôsobom. Zvykla si, že ohrozí čo väčšiu skupinu, naťahuje väzby, čo je prvok štátneho vydierania, ponúka spoluprácu za benefity, a to tiež nie je celkom správne. Títo kajúcnici by sa mali využívať len vtedy, keď je to nevyhnutné, a nie pomaly v každej trestnej veci. Pre políciu je to veľmi pohodlné a jednoduché. V podstate ide o obchod, a nie klasickú policajnú prácu,“ zdôraznil Vačok.

Matovič vníma interpretácie opozície za natoľko nebezpečné, že by podľa neho bolo lepšie správu čiastočne zverejniť. „Pochybnosti vo mne vyvolávajú skôr informácie opozície, ktoré sú prifarbované rôznymi konšpiráciami. Za tejto situácie si myslím, že nakoniec bude najlepšie riešenie zverejniť čo najviac z tejto správy v podobe, v ktorej sa to dá,“ uviedol Matovič.

Správu pripravila SIS pre poslancov, ktorí na mimoriadnej schôdzi žiadali vysvetlenie tajného stretnutia elít štátu a bezpečnostných zložiek. V pondelok 17. mája sa v budove SIS zišli prezidentka Zuzana Čaputová, premiér Eduard Heger, predseda Národnej rady Boris Kollár (Sme rodina), minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO), ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí), generálny prokurátor Maroš Žilinka a šéf Policajného zboru Peter Kovařík. Podľa medializovaných informácií boli v sídle SIS aj špeciálny prokurátor Daniel Lipšic, šéf SIS Michal Aláč a šéf inšpekcie ministerstva vnútra Adrián Szabó.