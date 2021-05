ONLINE: Polovica Nemcov nie je spokojná so zvládnutím pandémie

Aj keď viac ako polovica Nemcov nie je spokojná, ako ich vláda zvládla pandémiu, je to lepšie ako v marci - vtedy to boli dve tretiny.

8:48 Či tehotná žena dostane v Česku vakcínu proti covidu, ak príde do očkovacieho centra, zostáva na rozhodnutí očkujúceho lekára, uviedol v piatok na tlačovej konferencii minister zdravotníctva Adam Vojtěch. Napísal o tom v sobotu spravodajský server Novinky.cz, on-line magazín denníka Právo.

„Tehotenstvo nie je kontraindikáciou na očkovanie proti COVID-19. Zatiaľ to necháme na rozhodnutí konkrétneho lekára. Téme sa budeme venovať ešte budúci týždeň. Ale (ak môžem povedať) za seba, nebudeme tehotné priorizovať, teda posúvať do skupiny s prednosťou na očkovanie,“ reagoval na otázku Vojtěch s tým, že Česko sa nevydá cestou ako Británia, Izrael či Slovensko.

7:30 Viac ako polovica Nemcov nie je spokojná s tým, ako sa spolková vláda kancelárky Angely Merkelovej vysporiadala s pandémiou COVIDU-19.

Vo výskume agentúry YouGov vyjadrilo nespokojnosť 54 percent respondentov, uviedla agentúra DPA. V porovnaní s predchádzajúcimi prieskumami ale podiel negatívnych hodnotení klesol. Názory sa tiež veľmi líšia podľa straníckych sympatií.

Len šesť percent respondentov uviedlo, že bolo veľmi spokojných s počínaním vlády kancelárky Merkelovej v súvislosti s pandémiou. Dostatočne spokojných bolo 35 percent respondentov. Namiesto toho celkom nespokojných bolo 30 percent účastníkov prieskumu a 24 percent vyhlásilo značnú nespokojnosť. Päť percent hodnotenia nevyjadrilo.

V porovnaní s predchádzajúcimi výskumami sa ale podiel záporných odpovedí znížil. V marci negatívne vládu hodnotili takmer dve tretiny respondentov.

Epidémia COVIDU-19 v Nemecku spomaľuje. Inštitút Roberta Kocha (RKI) oznámil, že za predchádzajúcich 24 hodín bola nákaza koronavírusom potvrdená u 5 426 ľudí. Minulý týždeň to bolo viac ako sedem tisíc. Reprodukčné číslo je 0,72, hodnoty pod jedna signalizujú spomalenie šírenia infekcie. Kumulovaný počet nových prípadov za posledných sedem dní na 100 000 obyvateľov klesol na 37,5. V predchád­zajúcom týždni to bolo 66,8. Údaj za tento týždeň ale ovplyvňuje fakt, že v pondelok bol v Nemecku sviatok, keď sa zvyčajne testuje menej. V súvislosti s chorobou COVID-19 zomrelo za posledných 24 hodín 163 ľudí, od začiatku epidémie to je 88 350. Počas celého trvania pandémie sa v Nemecku nákaza koronavírusom preukázala u 3,68 milióna ľu­dí.