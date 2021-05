Preferencie: Hlas + Smer majú svojich 30 %, OĽaNO a Za ľudí si ich zdecimovali

Prieskum preferencií v máji 2021 – agentúra AKO

„Akoby sa sily preskupili do podoby, na ktorú sme boli zvyknutí. Ak si spomenieme, sedem, osem rokov dozadu to bolo veľmi podobné. Len teraz sa elektorát Smeru rozdelil medzi Smer a Hlas,“ hovorí sociológ Václav Hřích z agentúry AKO.

Hlas podľa neho už zrejme narazil na strop svojich možností. „Ľudia zracionalizovali svoje správanie. Jediná zmena je, že sa posunula Aliancia, spoločná strana troch maďarských subjektov. Sem-tam vyskočia mikrostrany,“ pokračuje s poukazom na subjekty ako Strana zelených, ktorá by spolu so Slovenským Patriotom mala tri desatiny percenta.

Je možné, že slovenská politická scéna na niečo čaká. „Ale nepovedal by som, že je to ticho pred búrkou. Myslím si, že opadli emócie, ktoré ovládali voliča pred voľbami. Všetko sa vrátilo do starších koľají, len niektoré cieľovky sa atomizovali. Napríklad viac subjektov cieli na veriacich voličov, na národnú tému,“ hodnotí aktuálnu situáciu Hřích. Tvrdí, že dokonca aj tá krízovosť vo vládnej štvorke je už stále rovnaká.

Podľa neho sa môžu niektoré subjekty spájať, iné zasa rozpadať. „Naplnilo sa to, čo sa signalizovalo. Strana Za ľudí, hnutie OĽaNO stratili, SaS sa dostala na svoje čísla pred voľbami,“ konštatuje Hřích s tým, že v súčasnosti politická scéna „vajatá“.

Do parlamentu by sa dostalo aj Progresívne Slovensko, Sme rodina, Aliancia a KDH. Strana Za ľudí zostáva v tomto prieskume tesne pred bránami Národnej rady. Rovnako aj extrémistická ĽS NS a Republika, ktorú si založili odídenci od Kotlebu. Práve pri extrémistoch Hřích upozorňuje, že táto strana od svojho založenia nezápasila so svojím rozdeľovaním. Už keď odídenci ohlásili vznik nového projektu, respondenti prieskumov ich začali spontánne spomínať. „Ľudia nemajú radi rozdeľovanie, majú radšej skôr spájanie. To vidno aj na maďarských stranách,“ podotýka Hřích.

Akýsi pokoj medzi voličmi ukazuje, že v prípade volieb by buď musela vzniknúť veľká koalícia, alebo by sa museli spojiť strany a hnutia, ktoré sú v súčasnosti prakticky nespojiteľné. „Neviem, či by súčasné strany riskli mega, mega veľkú koalíciu po štvorkoalícii. Alebo by naozaj museli vzniknúť veľmi alternatívne znejúce kombinácie. Takže sa niečo musí zmeniť,“ dodal Hřích.

Prieskum preferencií v máji 2021 – agentúra Focus pre TV Markíza

preferencie, Focus

Opozičná strana Smer podľa prieskumu volebných preferencií predbehla aj vládne hnutie OĽaNO. Strana Za ľudí je hlboko pod päťpercentnou hranicou, ktorá otvára brány parlamentu.

Voľby by vyhral Hlas Petra Pellegriniho. Podľa májového prieskumu agentúry Focus pre televíziu Markíza by mu dalo hlas 22,4 percenta voličov. V apríli ich bolo len o desatinu percenta menej. Vládna strana SaS, ktorú vedie Richard Sulík, si od apríla polepšila. Z 11,2 sa vyšplhala na 12,3 percenta.

Treťou stranou, ktorá by prešla bránami parlamentu, je Smer. Stranu Roberta Fica by volilo 11,8, v apríli to bolo 10,9 percenta opýtaných.

Hnutie Igora Matoviča OĽaNO opäť kleslo. Z aprílových 9,2 na májových 8,8 percenta. Tretia koaličná strana Sme rodina tiež padá, hoci nie tak výrazne – zo 7,4 na 7,2 percenta. Do Národnej rady by mohli poslať svojich zástupcov aj dnes mimoparlamentné strany: Progresívnemu Slovensku by dalo hlas 6,1 a KDH 5,7 percenta recipientov.

Extrémistická ĽS NS by sa do zákonodarného zboru nedostala. Je to však celkom tesné, v májovom prieskume by jej dalo hlas 4,9 percenta. V apríli to bolo o šesť desatín menej. Odídenci, ktorí si založili stranu Republika, sú kotlebovcom tesne v pätách. V ich prospech sa vyjadrilo 4,5 percenta, čo je o dve desatiny percenta menej ako pred mesiacom.

Aliancia maďarských strán má parlamentný nábeh – hoci v apríli by tomuto spoločenstvu dalo hlas 5, teraz je to 4,5 percenta.

Pomerne hlboko pod päťpercentnou hranicou je štvrtá koaličná strana Za ľudí. Pod jej líderkou Veronikou Remišovou sa kýva predsednícka stolička, nahlas sa hovorí o mimoriadnom sne­me.

Strana, ktorú zakladal bývalý prezident Andrej Kiska, by tak v priebehu približne roka mohla mať už tretieho šéfa. Krátko po voľbách odišiel Kiska zo zdravotných dôvodov, v lete si strana vybrala Remišovú za predsedníčku, a teraz sa predpokladá, že sa jej postaví Mária Kolíková. V najnovšom prieskume má Za ľudí len 3,5-percentnú podporu. Pritom v apríli so 4,8 percenta takmer siahala na bránu parlamentu.